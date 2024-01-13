Tesla, Kızıldeniz'deki nakliye sorunları nedeniyle üretimi durdurdu. Şirket, Berlin'deki Gigafactory'yi iki hafta süreyle yani 29 Ocak'tan 11 Şubat'a kadar yedek parça eksikliği nedeniyle kapatacağını duyurdu.

Tesla Berlin, Kızıldeniz blokajı nedeniyle 2 hafta ara verecek!

Kızıldeniz, Asya ve Akdeniz'i birbirine bağlayan önemli bir ticaret güzergahı. Özellikle Süveyş Kanalı, küresel ticaretin üçte biri gibi önemli bir kısmını taşıyor. Bu yüzden bu kanal nakliye için hayati bir önem taşımakta.

Peki daha önce böyle sorunlar yaşandı mı? Tabi ki Kızıldeniz'de daha önce de arz kesintileri yaşanmıştı. Özellikle 2010'lu yıllarda Somali İç Savaşı sırasında korsanlık, bu kesintilerin en önemli nedeni oldu. Ancak uluslararası işbirliği ve müdahale sayesinde korsanlığın büyük ölçüde önüne geçildi. İşte bu nedenle, günümüzde Kızıldeniz'de arz kesintileri büyük ölçüde azalmıştı.

Ancak Kızıldeniz'e ulaşmak için gemilerin, Yemen'in güneydoğu kıyısındaki Bab el-Mandeb Boğazı'ndan geçmesi gerekir. Yemen, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri ve on yıldır devam eden bir iç savaşla karşı karşıya.

Bu sorunların ana nedeni aslında Suudi Arabistan ve ABD destekli Yemen hükümeti ile İran destekli Husi grubu arasında ki savaş. Son zamanlarda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bu durumuna yanıt olarak Husiler, Bab el-Mandeb Boğazı'nı abluka altına aldıklarını ve Kızıldeniz'e giren ticari gemilere saldıracaklarını açıklamışlardı.

Bunun yanı sıra, küresel nakliye şirketleri, Kızıldeniz'deki güvenlik endişeleri nedeniyle Süveyş Kanalı'nı kullanmayı bıraktı. Bu, gemilerin Ümit Burnu üzerinden Afrika'nın güneyini dolaşmasını gerektiriyor. Fakat bir sorun var ki bu, Süveyş Kanalı'ndan geçişten çok daha uzun bir rota ve ek haftalar süren bir yolculuk anlamına geliyor.

Tesla üretimi neden durdurdu

Bu durumlar Tesla'yıda vurdu. Kızıldeniz'deki güvenlik endişeleri ve Yemen'deki iç savaş, Şirketin Berlin fabrikasına araç parçalarının tedarikinde önemli gecikmelere neden olacak. Bu nedenle, şirket ay sonundan itibaren iki hafta boyunca araç üretiminin büyük bir kısmını durdurmak zorunda kalacak.

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Küresel nakliye şirketleri, Kızıldeniz'deki güvenlik endişeleri ve Yemen'deki iç savaşın neden olduğu arz kesintilerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini tahmin ediyor. Bu nedenle, şirketlere envanter yönetimlerini gözden geçirmelerini ve tedarik zincirlerini daha esnek hale getirmelerini tavsiye ediyorlar.

Kızıldeniz'deki blokaj, küresel ticaret zincirini önemli ölçüde etkilemektedir. Tesla'nın Berlin fabrikasında yaşanan üretim durması, bu etkilerin somut bir örneğidir.

Bu durum, tedarik zincirlerinin kırılganlığını ve bölgesel çatışmaların küresel ekonomi üzerindeki potansiyel etkisini ortaya koymaktadır. Bu sorunların devam etmesi birçok teknoloji ve otomobil şirketini etkileyecektir.