Tesla Robotaxi tanıtım tarihi belli oldu: 8 Ağustos 2024 - Son Dakika
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Teknoloji

Tesla Robotaxi tanıtım tarihi belli oldu: 8 Ağustos 2024

Tesla Robotaxi tanıtım tarihi belli oldu: 8 Ağustos 2024

Otomotiv ve teknoloji sektörü için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Elon Musk tarafından yapılan paylaşımla birlikte bir süre önce sızıntıları ortaya çıkan Tesla Robotaxi'nin tanıtım tarihi 8 Ağustos 2024 olarak açıklandı. Otomobilin detayları hakkında fazla bilgi bulunmasa da, otonom sürüş odaklı ve elektrikli olacağı biliniyor. Prototipinin gösterileceği tanıtımda, konsept tasarımdan farklı bir araçla karşılaşabileceğimiz belirtiliyor.

06.04.2024 11:18
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Otomotiv ve teknoloji sektörü için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Bugün Elon Musk tarafından X'te yapılan paylaşımla birlikte bir süre önce konsept tasarımına ilişkin sızıntıları ortaya çıkan Tesla Robotaxi tanıtım tarihi belli oldu.

Tesla Robotaxi tanıtım tarihi belli oldu: 8 Ağustos 2024

Tesla Robotaxii hakkında bu güne kadar ortaya çıkan 3 büyük sızıntı oldu. Bunlardan ilki şüphesiz bir şekilde otomobilin elektrikli olacağıydı. İkincisi ise tamamen otonom sürüş odaklı olacağı yönündeydi. Son olarak da agresif çizgileri Cybertruck'ı andıran ama boyut ve tasarım itibariyle daha çok Model 2 sızıntılarına benzeyeceği yönündeydi.

Tesla Robotaxi unveil on 8/8

— Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2024

Otomobilin detayları fazla bilinmese de ilgi çekmeyi başardı. Nitekim bugün itibariyle Elon Musk'ın X'te yaptığı paylaşımla birlikte Tesla Robotaxi tanıtım tarihi 8 Ağustos olarak açıklandı. Peki bu otomobil pazarda kimi hedefliyor ve neler sunacak?

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Tesla Robotaxi hakkında en belirgin sızıntılar Elon Musk'ın Walter Isaacson tarafından yazılan biyografisinde kullanılan görsellerin arasından çıktı. Kitapta gösterilen aşağıdaki resim, Tesla Cybertruck'ın tasarımını andıran iki kapılı ve iki kişilik bir aracı ortaya çıkardı.

Tabii bugüne kadar bu aracın üretim aşamasına geçip geçmeyeceği belirsizliğini koruyordu. Fakat Musk'ın duyurusu sayesinde artık yalnızca 4 ay sonra tanıtılacağını, hatta belki de prototipinin gösterileceğini biliyoruz.

Tesla Robotaxi tanıtım tarihi belli oldu: 8 Ağustos 2024

Tabii 8 Ağustos'ta tanıtılan ve olası prototipini göreceğimiz Tesla Robotaxi, konsept görsellerinden çok daha farklı olabilir. Zira bu görsellerin 10 yıl öncesine ait olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Musk'ın, Tesla tasarımcılarının ve mühendislerinin araç üzerine düşünecek bolca vakitleri oldu.

10 yıl sonra neden şimdi?

Her ne kadar Reuters Tesla'nın sayısı her geçen gün artan Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin rekabeti ve pazarın değişen dinamikleri ışığında stratejik bir kararla düşük maliyetli bir araba üretme planlarını iptal etme kararı aldığını söylese de Musk bu haberin yalan olduğunu söyledi.

Dolayısıyla Model 2 iptal edilmedi. Fakat değeri 1.2 trilyon dolardan 300-400 milyar dolar seviyesine düşen şirketin öncelik sıralaması değişmiş olabilir. Onlarca elektrikli otomobil üreten yeni rakibinin arasında bir kez daha öne çıkmak ve hala bu alanda öncü olduğunu göstermek için kimsenin yapmadığını yaparak Tesla Robotaxi'ye öncelik vermiş olabilir.

Tesla Robotaxi tanıtım tarihi belli oldu: 8 Ağustos 2024

Henüz tanıtım tarihi ve konsept tasarıma ait sızıntılar dışında bu modelle ilgili somut bir bilgi bulunmuyor olsa da otonom sürüşün tamamen ön planda olacağı ve yakın zamanda satışa sunulmayacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tesla Robotaxi tanıtım tarihi belli oldu: 8 Ağustos 2024 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tesla Robotaxi tanıtım tarihi belli oldu: 8 Ağustos 2024 - Son Dakika
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