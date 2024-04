Tesla Robotaxi tanıtım tarihi belli oldu: 8 Ağustos 2024

Nothing, Yeni Ses Ürünlerini Tanıtacak

Şeffaf tasarımlı ürünleriyle tanınan Nothing, önümüzdeki haftalarda Nothing Ear ve Nothing Ear (a) modellerini piyasaya süreceğini duyurdu. Ear'ın premium bir deneyim sunması beklenirken, Ear (a) günlük kullanıma hitap edecek. Şirket ayrıca seramik sürücü ve geliştirilmiş gürültü engelleme özellikleriyle dikkat çekecek. Nothing, üç yıl içinde 3 milyondan fazla cihaz sattığını da açıkladı.