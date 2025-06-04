TikTok'tan Aileler İçin Dijital Güvenlik Projesi - Son Dakika
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Teknoloji

TikTok'tan Aileler İçin Dijital Güvenlik Projesi

TikTok\'tan Aileler İçin Dijital Güvenlik Projesi
04.06.2025 18:24
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'TikTok'ta Ailem Güvende' projesi, ailelere dijital güvenlik eğitimi vermek için Türkiye turuna çıkıyor.

TİKTOK ve Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER), 2025 Aile Yılı'nda başlattıkları 'TikTok'ta Ailem Güvende' projesiyle, ailelere yönelik dijital güvenlik eğitimleri için Türkiye turuna çıkıyor. Ankara'daki BTK yerleşkesinde lansman toplantısı yapılan proje için özel olarak tasarlanmış eğitim otobüsü, iki yıl boyunca şehir şehir dolaşarak milyonlara ulaşacak.

TikTok, Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) iş birliğinde 'TikTok'ta Ailem Güvende' adını taşıyan kapsamlı bir bilinçlendirme projesi başlatıyor. Proje, 13 yaş ve üzeri gençler, ebeveynler ve eğitimcilere dijital okuryazarlık, güvenli internet kullanımı ve dijital ebeveynlik alanlarında eğitimler sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda özel olarak tasarlanan eğitim otobüsü, Türkiye'nin dört bir yanında yollara çıkacak ve 30'dan fazla şehirde yüz yüze etkinlikler düzenlenecek.

'TikTok'ta Ailem Güvende' projesinin lansman toplantısı Ankara'daki BTK yerleşkesinde yapıldı. Kamu kurumları, akademi, sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcilerini buluşturan etkinlikte açılış konuşmalarını Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar ve BTİDER Başkanı Ömer Faruk Sorgun gerçekleştirdi.

Etkinlikte ayrıca 'Çevrim içi Güvenliğin Çocukların ve Ailelerin Gelişimindeki Önemi' başlıklı bir panel düzenlendi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Prof. Dr. Aslı Yağmurlu Dara moderatörlüğünde gerçekleşen panele, SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Klinik Psikolog Beyhan Budak, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Gülsün Kurubacak Çakır ve dijital içerik üreticisi Orhan Toker panelist olarak katıldı.

TikTok METAPSA Bölgesi Kamu Politikaları Projeleri Lideri Ilunga Mpyana etkinlik kapsamında gerçekleştirdiği sunumda, iki yıl sürecek projenin detaylı yol haritasını paylaştı. TikTok MENAT Bölgesi Çevrim içi Güvenlik İş Birlikleri Lideri Malak Jaafar ise yaptığı sunumda TikTok'un global topluluk kuralları ve gençlerin güvenliğinin tesis edilmesine dönük çevrim içi araçları hakkında bilgi verdi.

İKİ YILDA ÇEVRİM İÇİ VE YÜZ YÜZE, 1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE ERİŞİM HEDEFİ

'TikTok'ta Ailem Güvende' projesi kapsamında 30'dan fazla şehre gidilecek. İki yıl sürecek proje kapsamında çevrim içi ve yüz yüze, 1 milyondan fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor. Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirilecek etkinliklerle, dijital okuryazarlık alanında farkındalık yaratılacak, dijital ebeveynliğin gelişimine katkı sunulacak. Eğitimlerin gerçekleştirileceği tüm illerde ilgili kamu kurumlarıyla birlikte belirlenecek alanlarda interaktif etkinlikler düzenlenecek.

AŞAMALI EĞİTİM SÜRECİYLE EĞLENEREK ÖĞRENME DENEYİMİ

Eğitim otobüsünde verilecek eğitimler, katılımcılara güvenli internet kullanımının temel prensiplerini eğlenceli ve öğretici bir formatta aktarmayı hedefliyor. Bu kapsamda ilk aşamada bilinçli TikTok kullanımıyla ilgili videolar izletilecek; ikinci aşamada bu içeriklere ilişkin kısa testlerle bilgiler pekiştirilecek. Üçüncü aşamada uzmanlar eşliğinde sosyal medyanın bilinçli kullanımına dair videolar sunulurken, dördüncü aşamada eğitici bulmacalar çözülecek. Son aşamadaysa çoktan seçmeli sorularla katılımcıların bilgi düzeyi ölçülecek ve başarıyla tamamlayanlara ödüller verilecek.

'TİKTOK'TA AİLEM GÜVENDE TOPLUMUN DİJİTAL GÜVENLİĞE DAİR BİLİNCİNİ ARTIRAN, UZUN VADELİ VE GÜÇLÜ BİR YATIRIM'

TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar, projenin dijital güvenlik konusundaki vizyonunu şöyle değerlendirdi:

"Platformumuzdaki güvenlik araçlarını güçlendirmeye dönük yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken, gençleri ve aileleri bu araçlar konusunda bilinçlendirmeye yönelik proje ve kampanyaları önceliklendiriyoruz. 2025 Aile Yılı'nda hayata geçirdiğimiz 'TikTok'ta Ailem Güvende' projemiz bu yaklaşımımızın ve bu konudaki kararlılığımızın bir göstergesi. Proje kapsamında hedefimiz; toplumda daha güvenli bir dijital deneyimi farkındalık düzeyinden çıkarıp bir yaşam kültürüne dönüştürmek, 13 yaş ve üzeri gençlerimizi dijital dünyada nasıl güvenle hareket edeceklerini öğrenmeleri için desteklemek ve en önemlisi ebeveynleri dijital ebeveynlik konusunda güçlendirmek. İki yıl içinde 1 milyondan fazla kişiye erişmeyi hedefliyoruz. Bu projede özel sektör, kamu, akademi ve sivil toplum iş birliğini çok önemsiyoruz. Bu vizyon birlikteliğini, dijital güvenlik konusunu toplumsal uzlaşma alanına dönüştürmemiz açısından son derece anlamlı buluyoruz. 'TikTok'ta Ailem Güvende', yalnızca bir proje değil, aynı zamanda toplumun dijital güvenliğe dair bilincini artıran, uzun vadeli ve güçlü bir yatırım."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Etkinlik, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TikTok'tan Aileler İçin Dijital Güvenlik Projesi - Son Dakika

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