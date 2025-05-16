TikTok\'tan Türk Dizilerine Özel İçerik Sayfası

TİKTOK, Türk dizilerinin global erişimini artırma hedefiyle yürüttüğü uzun soluklu içerik stratejisinin bir uzantısı olarak, dizilerin final dönemine denk gelen 15 Mayıs - 15 Haziran tarihleri arasında, milyonların tutkuyla takip ettiği Türk dizilerine özel bir içerik evrenini hayata geçirdiğini duyurdu. Sayfada, kültleşmiş sahneler, dillere pelesenk olmuş replikler ve hayranların yaratıcı videoların yer alıyor.

Geçen yılın ikinci çeyreğinden itibaren Türk yapımlarına olan yatırımını artıran platform, Türkiye'nin önde gelen yapım şirketleri ve televizyon kanallarıyla doğrudan iletişim kurarak stratejik iş birlikleri geliştirdiğini bildirdi. Bu kapsamda, dizilerin farklı dillerdeki resmi hesaplarının TikTok'ta açılmaya başladığı aktarıldı.

TikTok'un Türk dizilerine yönelik bu küresel yaklaşımı, 15 Mayıs - 15 Haziran tarihleri arasında hayata geçirilecek özel bir içerik sayfasıyla taçlandı. Arama kısmına 'Türk dizileri' yazılarak ulaşılabilen ve milyonlarca kullanıcıya benzersiz bir keşif deneyimi sunan bu sayfa, kültleşmiş sahneler, unutulmaz replikler ve hayran yapımı videolar gibi içeriklerle donatılmış durumda. TikTok'un dinamik ve yaratıcı evreninde Türk dizileri, artık sadece birer yapım değil, farklı ülkelerden izleyicileri ortak duygularda buluşturan evrensel bir hikaye dili haline geliyor.

TikTok'ta herhangi bir resmi kampanya yürütülmeden, yalnızca uygulama içinde kullanılan #turkishseries etiketiyle bugüne kadar 1.6 milyon içerik üretildiği öğrenildi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde de eğlence içerikleri arasında en çok aranan kelimelerden birinin Türk dizileri olduğu belirtildi.

Tiktok'tan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya ve kısa video platformları, içeriklerin küresel izleyiciyle buluşmasında her geçen gün daha güçlü bir rol üstleniyor. Warner Bros. Discovery tarafından bu yıl ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 85'i sosyal medyada gördükleri kısa kliplerden etkilenerek bir dizinin tüm bölümlerini izlemeye başladıklarını, yüzde 78'i dizinin tüm sezonlarını izlediklerini söylüyor. Başka bir çalışmaya göre ise TikTok kullanıcılarının yüzde 80'i ise platformda karşılaştıkları içeriklerden ilham alarak dizi ve film izlemeye yöneliyor.

"Bu etki sadece ekranla sınırlı değil. Türk dizilerinin Türkiye'ye yönelik seyahat kararlarını etkilediği de kanıtlanmış durumda. 'Türk dizi endüstrisinin Türkiye'nin destinasyon pazarlamasına etkileri' başlıklı akademik bir çalışmaya göre, izleyicilerin yüzde 34.4'ü dizilerde gördükleri şehir manzaralarından etkilenerek Türkiye'ye seyahat etmek istediklerini belirtiyor. Özellikle 'Diriliş Ertuğrul', 'Kuruluş Osman' gibi dizilerin çekildiği Bozdağ Film stüdyoları bugüne dek 50 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı ve kültür turizminin yeni adreslerinden biri haline geldi.

"TikTok'un Türk dizilerine yönelik bu stratejik hamlesi hem içeriklerin küresel erişimini artırıyor hem de Türkiye'nin yumuşak gücünü (Soft Power) destekliyor. Türk yapımlarının uluslararası pazarlardaki başarısı, kültür endüstrilerinin sınır tanımayan etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor."

TikTok Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya Operasyon Lideri Melis Çağlar, "Türk dizileri, yalnızca hikayeleriyle değil, duygusal derinlikleri ve kültürel zenginlikleriyle de dünya çapında güçlü bir bağ kuruyor. TikTok olarak bu büyüleyici anlatıları daha geniş kitlelerle buluşturmak ve hayran topluluklarına ilham verecek dijital bir buluşma alanı yaratmak bizim için heyecan verici bir adım. Türk dizileri için hazırlanan bu özel sayfa, yalnızca bir keşif alanı değil; aynı zamanda yaratıcılığın, etkileşimin ve küresel kültürel paylaşımın bir yansıması olacak. TikTok'un kapsayıcı ve yenilikçi yapısıyla, Türkiye'nin hikaye gücünü dünyayla daha güçlü bir şekilde buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.