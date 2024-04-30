TikTok'un ABD'de Kapatılma İhtimali Gündemde - Son Dakika
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Teknoloji

TikTok'un ABD'de Kapatılma İhtimali Gündemde

TikTok\'un ABD\'de Kapatılma İhtimali Gündemde

ByteDance şirketi, ABD'deki yasal hamlelerini inceleyerek TikTok'u kapatma seçeneğini değerlendiriyor. Şirket, uygulamayı satmak yerine vazgeçmeyi tercih edebilir. TikTok'un algoritmaları, ByteDance'in önemli teknoloji varlıkları arasında yer alıyor. ABD'de yaklaşık 170 milyon kullanıcının başka alternatifler araması gerekebilir.

30.04.2024 13:18
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Reuters'ın dört isimsiz kaynağa dayandırdığı bir haberine göre TikTok'un sahibi olan ByteDance şirketi, ABD'deki yasal hamlelerini ince eleyip sık dokuyor. Eğer çabalar işe yaramazsa ana şirket, uygulamayı ABD pazarında kapatmayı düşünüyor.

ByteDance, ABD'de TikTok'u satmak yerine ondan vazgeçmeyi tercih edebilir

TikTok'u satmak ByteDance için kolay olmayabilir. TikTok'un bu kadar bağımlılık yapan gizli formülü, yani özel algoritmaları, ByteDance'in teknoloji envanterinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Habere göre bu algoritmalar, ByteDance'in teknoloji varlıkları arasında mücevher niteliğinde.

TikTok'un ABD'de Kapatılma İhtimali Gündemde

Kaynaklar, uygulamanın ABD'de popüler olmasına rağmen ByteDance için çok fazla para kazandırmadığını eklediler. Bu nedenle uygulamayı kapatmak şirketin mali durumuna çok fazla zarar vermez. Ayrıca şirket uygulamanınalgoritmalarını elinde tutacak.

ABD'de uygulamanın yok olması durumunda, yaklaşık 170 milyon kullanıcının başka alternatifler araması gerekecek.

Biden imzaladı! TikTok resmen yasaklanıyor

Bu haber, birkaç gün önce ortaya çıkan başka bir haberle çelişiyor aslına bakarsanız. O habere göre ByteDance, TikTok'un ABD yapılanmasının çoğunu satmayı düşünüyordu. Haberin iddiasına göre şirket, teknoloji dünyası dışındaki bir şirkete satmak istiyordu ve video öneri algoritmasını elinde tutmak istiyordu. Ancak ByteDance bu iddiayı reddetti.

Geçen hafta şirket, herhangi bir ABD şirketine TikTok'u devretmeyeceğini veya platformun herhangi bir bölümünden vazgeçmeyeceğini duyurdu.

ABD'de Joe Biden'ın onadığı yeni yasa, ByteDance'e TikTok'u ABD'de satma veya kapatma seçeneği tanıyor ve bu işlem için 19 Ocak 2025'e kadar (bir uzatma olasılığıyla) süre veriyor. ABD yetkilileri, Çin'in TikTok aracılığıyla Amerikalıları izlediğinden ve çeşitli verileri topladığından endişe ediyor.

Şirketin CEO'su Shou Zi Chew, şirketin mahkemede galip geleceğinden emin olduğunu belirtti. "Biz eminiz ve sizin haklarınız için mahkemelerde mücadele etmeye devam edeceğiz. Gerçekler ve Anayasa bizim yanımızda ve kazanmayı bekliyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

ABD'den sonra sıra Türkiye'de! TikTok yasaklanıyor mu?

Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de TikTok'un kapatılması için mecliste kanun teklifi hazırlanıyordu. Eğer benzer bir durum olursa şirket, Türkiye ayağını ne Türk menşeli bir şirkete satacak ne de hemen başta çekilecek gibi durmuyor.

Önce hukuki haklarını arayacak ve eğer davayı kazanamazsa pılını pırtını toplayıp ülkeden çekilecek gibi duruyor. Ancak ABD'de yasaklanmasının istenme sebebi ile Türkiye'de yasaklanmasının istenme sebebi aynı değil.

ABD, daha önce de bahsettiğimiz gibi Çin'in uygulama aracılığıyla ABD vatandaşlarının verilerini çaldığından şüpheleniyor. Türkiye'deki sebep ise Türk aile yapısının bozulması…

TikTok CEO'sundan dikkat çeken açıklama: "Hiçbir yere gitmiyoruz"

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Kaynak: Shiftdelete

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