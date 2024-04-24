Sürücüsüz Otonom Araçlar, Bir TikToker Tarafından Trolleyen Bir Tişört İle Durduruldu - Son Dakika
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Teknoloji

Sürücüsüz Otonom Araçlar, Bir TikToker Tarafından Trolleyen Bir Tişört İle Durduruldu

Sürücüsüz Otonom Araçlar, Bir TikToker Tarafından Trolleyen Bir Tişört İle Durduruldu

Elon Musk ve Tesla'nın vaat ettiği sürücüsüz otonom araçların karanlık tarafını yansıtan bir Instagram videosu, sosyal medyada gündem oldu. Bir TikToker'ın yaptığı bu eğlenceli ancak düşündürücü videoya gelin göz atalım.

24.04.2024 09:08
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Elon Musk ve Tesla'nın vaat ettiği sürücüsüz otonom araçların karanlık tarafını yansıtan bir Instagram videosu, sosyal medyada gündem oldu. Hatta bununla da kalmayarak oldukça dikkat çekici bir konuyu gün yüzüne çıkardı. Bir TikToker'ın yaptığı bu eğlenceli ancak düşündürücü videoya gelin göz atalım.

'DUR' yazan tişört giyerek otonom araçları trolleyen TikToker

Bir TikTok kullanıcısı olan "jasonbcarr" ve ona yardım eden bir arkadaşı, oldukça ilginç bir yöntem kullanarak sürücüsüz otonom araçları trollemeyi başardılar.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Jason Carr (@jasonbcarr)'in paylaştığı bir gönderi

Bu trollün temelinde, bir tişört yazıcısı aracılığıyla basılan ve gerçek bir dur işareti tasarımını andıran bir tişört bulunuyor. Bu tişört, sürücüsüz araçların algı sistemlerini yanıltmayı başardı. Kaldırımda duran ve bu tişörtü giyen "jasonbcarr," farklı senaryolarda birçok Waymo Jaguar I-Pace aracını durdurma konusunda başarı sağladı. Bu olay, sürücüsüz araçların teknolojik sınırlarını ve zeka seviyelerinin sosyal medyada sorgulanmasına neden oldu.

Biraz esprili bir şekilde de olsa sürücüsüz araçların bu kadar basit bir hile ile durdurulabilmesi oldukça ilginç görünüyor. Bu durum, yapay zeka ve otonom araç teknolojisinin henüz insan zekasının seviyesine ulaşmadığını ve belirli durumları yanlış yorumlayabileceğini ve bu tür basit numaralarla kandırılabileceğini gösteriyor.

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Fakat bu durum aynı zamanda otonom araç teknolojisinin de ne kadar ilerlediğini de gösteriyor. Sürücüsüz araçlar, çevrelerindeki değişkenleri ve tehlikeleri algılamak için karmaşık bir dizi sensör ve algoritma kullanıyorlar.

Bu olay, sürücüsüz araç teknolojisinin geleceği hakkında önemli bir ders sunuyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, yapay zeka ve otonom araçlar daha güvenli ve daha akıllı hale gelmeye devam edecekler. Ancak bu tür teknolojilerin insan zekasını tam olarak taklit etmesi ve tüm durumları doğru şekilde yorumlaması zaman alabilir.

Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sürücüsüz Otonom Araçlar, Bir TikToker Tarafından Trolleyen Bir Tişört İle Durduruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sürücüsüz Otonom Araçlar, Bir TikToker Tarafından Trolleyen Bir Tişört İle Durduruldu - Son Dakika
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