Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca Togg, Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren bir teknoloji şirketi. Firma, 2020'de tanıttığı tamamen elektrikli C-SUV otomobili T10X'i kura ile satmaya başladı. Ancak 20 Ocak itibariyle çekilişsiz ve kurasız genel satış dönemi başladı. Türkiye'nin dört bir yanında ilgi gören Togg, ciddi bir miktarda sipariş alabilir gibi görünüyor.
Togg, Martı tarafından 100 bin sipariş alabilir!
Togg'un ilk otomobil modeli olan T10X, ocak ayı verilerine göre şimdiye kadar 21 binden fazla kişi tarafından satın alındı. Bu doğrultuda araç, sokaklarda görünmeye başladı. Son gelişmelere göre daha fazla Togg T10X görebiliriz.
Scooter kiralama sistemi Martı, geçtiğimiz yıllarda paylaşımcılığı temel alan taşıma sistemi TAG'ı hayata geçirdi. Bu sisteme kayıtlı 100 bin sürücünün olduğunu söyleyen Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, bu sürücüler için Togg alabileceklerini, bunun için bankalar ve araç firmalarıyla görüştüklerini söyledi.
Togg T10X karda ne kadar başarılı? İşte o anlar!
Bilindiği üzere TAG sürücüleri şu anda kendi araçlarını kullanıyor. Martı şirketi ise bankalarla ve araç şirketleriyle görüştüklerini, bu doğrultuda Togg dönemi başlatabileceklerini dile getirdi. Buna göre yerli otomotiv şirketi, ciddi bir sipariş alabilir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz aylarda Togg'un Avrupa satışı için önemli bir açıklama yapmıştı. Kacır, yerli elektrikli otomobilin 2024 yılının sonu itibariyle Avrupa Birliği'ne ihraç edilmeye hazır olacağını, 2025'te ise Avrupa yollarında olacağını belirtmişti. Bu bağlamda yerli otomotiv şirketi, yurt dışından da sipariş almaya başlayacak.
Togg T10X teknik özellikleri
160 KW gücünde motora sahip Togg T10X'in beygir gücü 218 HP. 350 nM tork üretebilen aracın 0'dan 100'e hızlanma süresi ise 7,4 saniye. Azami hızı 185 km/s olan aracın 314 km/ 523 km şeklinde iki menzil seçeneği bulunuyor.
2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolumAğırlık2126 kg TOGG T10X fiyatı; T10X V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 432 bin 600 TL T10X V1 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 673 bin TL T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 823 bin TL Detaylı Togg incelemesi Son Dakika › Teknoloji › Togg, Martı tarafından 100 bin sipariş alabilir! - Son Dakika Arka Sokaklar dizisinin setinde beklenmedik bir olay yaşandı. Oyunculara ait kostüm aracını kullanan şoför, çekimlere gelmedi ve araç ortadan kayboldu. Bu nedenle çekimler iptal edildi ve D Media yasal işlem başlattı. Yer Gök Aşk ve Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Murat Ünalmış, geçtiğimiz sene eylül ayında Nutiye Akar ile nikah masasına oturdu. Evliliği gözlerden uzak yaşayan başarılı oyuncu, eşinin doğum gününü kutlarken bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti. Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi. BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi. Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu. Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
ÖzellikDeğerMotor160 KWBeygir gücü218 HPTork350 nM0-100 hızlanma7,4 saniyeAzami Hız185 km/sMenzil314 km/ 523 kmAks açıklığı2890 mmEuro NCAP5 yıldız hedefleniyorMotor seçenekleriArkadan itişli/ Dört çekerBatarya seçenekleriStandart (52,4 kWh)/ Long Range (88,5 kWh)Elektrik tüketimi–WLTP16,7 kWh/ 100 km – 16,9 kWh/ 100 kmŞarjRapid şarj teknolojisi
2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolumAğırlık2126 kg
TOGG T10X fiyatı;
T10X V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 432 bin 600 TL
T10X V1 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 673 bin TL
T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 823 bin TL
Detaylı Togg incelemesi
Son Dakika › Teknoloji › Togg, Martı tarafından 100 bin sipariş alabilir! - Son Dakika
Arka Sokaklar dizisinin setinde beklenmedik bir olay yaşandı. Oyunculara ait kostüm aracını kullanan şoför, çekimlere gelmedi ve araç ortadan kayboldu. Bu nedenle çekimler iptal edildi ve D Media yasal işlem başlattı.
Yer Gök Aşk ve Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Murat Ünalmış, geçtiğimiz sene eylül ayında Nutiye Akar ile nikah masasına oturdu. Evliliği gözlerden uzak yaşayan başarılı oyuncu, eşinin doğum gününü kutlarken bebek beklediklerinin müjdesini verdi.
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
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