Togg'un sedan modelinin içi görüntülendi - Son Dakika
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Teknoloji

Togg'un sedan modelinin içi görüntülendi

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Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci cihazı T10F TEKNOFEST'te görücüye çıktı. Sedan model olan T10F'in iç detaylarını görüntülenirken aracın yaz aylarında trafiğe çıkacağı açıklandı.

01.05.2025 12:28
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Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci akıllı mobilite cihazı T10F'i TEKNOFEST'te ziyaretçilerin beğenisine sundu.

600 KM MENZİLE SAHİP

Biraz daha spor ancak aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde dizayn edilen T10F, piyasadaki mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak.

Araç, etkinlik alanında ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Festival alanına gelenler T10F'yi benzerlerinden ayıran yönlerine odaklandı.

Togg'un sedan modelinin içi görüntülendi

T10F'NİN ÖZELLİKLERİ

Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak tasarlandı.

T10F, RWD standart menzil (arkadan itiş), RWD uzun menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

Togg'un sedan modelinin içi görüntülendi

Cihazın 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

YAZ AYLARINDA YOLLARA ÇIKACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, Togg T10F'in yazın yollarda olacağını söylemişti.

Togg'un sedan modelinin içi görüntülendi

Bakan Kacır şu ifadeleri kullandı:

"Togg'un önünü açmak üzere çok farklı destekleri sunduk, sunmaya devam edeceğiz. Henüz 2 yaşını doldurmakta olan bir araç büyük bir başarıdır. TOGG'un yeni modeli de yollara çıkacak. Yazın milletimizle buluşacak. T10F'de menzil daha yüksek olacak. Güç kaynağı olarak da hizmet sunabilecek. Elektrik de sunabilecek bir araç olarak tasarlandı."

Togg'un sedan modelinin içi görüntülendi
Togg\'un sedan modelinin içi görüntülendi

Teknoloji, Teknofest, Otomobil, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Togg'un sedan modelinin içi görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • fmpsd69v55:
    madde ın italy loading … 61 237 Yanıtla
    Murat gelmez:
    Bütün parçaları ve montajı dışarıda yapılan togg içerde pazarlanmaya çalışıyor hiç duymadık filanca tok fabrikasında çalışan bir mühendis dendiğini var mı ikinizde 83 milyon Türk'ün içinde top fabrikasında çalışan bir bulaşıkçı var mı bırakın mühendisi 2 5
    Sultan Dagli:
    italyanlar seni 3 2
    Hayri Dere:
    ???? 0 0
  • Fırat bilim:
    egea bi farkı yok sadece elektrik sistemi farkı var ve kaporta ayni Fiat egea kasası 56 216 Yanıtla
  • Alper Elma:
    ülkemiz adına yapılan bir çivi dahi olsa bizim eserimizdir daha iyilerine vatandadaslarimiz sahip olsun.bugun bu model olur yarın çok daha iyisi olur inşAllah 239 22 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    bu aracın fabrikası hangi ilde bilen var mı? 9 aydır parça bekleyen araçlar varda:) 47 162 Yanıtla
    YUSUF YUSUF:
    La olum yorumu begememek yerine soruma cevap verecek babayigit yokmu 69 kişiden bir kisidemi soyleyemeiyor Demekki oyle bir fabrika yok italya yapiyor tog karina size geciriyor ???? 2 2
    Murat gelmez:
    Hemen İtalya'ya kadar uzuyorsun orada Roma var Roma da olabilir Türkiye'de öyle bir şey yok 0 1
    Sultan Dagli:
    Yusuf Yusuf olmus okadar bir Partiyi haklicikarmak icin hain olunamaz 0 1
  • Cengiz Başal:
    MAŞAALLAHHHH 190 16 Yanıtla
    Murat gelmez:
    Melani Erdoğan'ı davet etti istediğin araba hazır dedi Erdoğan italya'dan çıktıktan 3 gün sonra arabayı tanıttılar bırakır bu işleri hay maşallah hay maşallah ancak AKP'nin inanabileceği bir durum 1 3
  • Enver Atabey:
    Rabbim herkese gururlanmayı nasip etmiyor 145 15 Yanıtla
    Murat gelmez:
    İtalya'ya araba yapıp gururlanacaksan o zaman bir başkası da yarın İsrail'e bir şey yaptırır ve sana der ki gururlanmaya devam et bu senin ülkenin der bu sefer de gücüne gider aklı başında bir şeyler yaz bir şeyler yazmak için yazma 1 4
  • taylanozguryavuz34:
    kendi markasını yapan bütün ülkelere bir bakın fiyatları ülkedeki asgari ücretin yaklaşık 10-15 katı arasında fiyatlar ile satılıyor ve de yerli araç olarak da gurur duyuyorlar ..bizim ülkeye bakın en az 90-100 katı asgari ücret fiyatına satıyor kendi milletine ,bir de yerli araç olacak .sonra da yerli aracımızı ürettik diye gururlanıyorlar .yahu siz ilk başta kendi ülkenizdeki insanları refah düzeyini arttırın .ama amaç halkını yüceltemek değil köleliştirmek ..bunu bir anlayabilse o şu milliyetçi söylemleri nara atanlar .ama nerdeeeeee yok kendi siamızı yaptık yok kendi aracımızı yaptık yön şu teknolojiyi yaptık yahu yapma demiyoruz yapında ilk başta kendi halkın için yap …ben burada ne söylesem nafile NATO kafa nato mermer …siz en iyisi gidin 2 milyon bayılın alın yerli arabanızı 70 85 Yanıtla
    Mesut Vatansever:
    Sen dünyadan bi habersin, ama inandırmak için iyi ağız yapmışsın. Sizin kafalar önce yapamazsın der, sonra izin vermez lobi der, sonra fabrika nerde der, sonra aldattınız bizi yalancılar der, sonra yurtdışından getiriliyor der….. der de der. Şimdi de sıra pahalı demekde.! Bi tükenmediniz 1 0
    Mehmet Kaya:
    O bakdın ulkede 100 senedşr laiklık deyıo yan gelıl yatan yonetım yok sapka ıcın asılan alımler yok pkk sı yok 20 senedır calısıljyor yanı suan sen daha ulke olarak harfı degısdırılmıs halen 1935 lerdesın devlet olarak 1 0
  • Hayri Dere:
    çok şükür artık araba konusunda da Dünya ile yarışıyoruz nankörlere ve tüm muhaliflere kapak olsun bazıları da diyor ki egea'nın elektrikli versiyonu vay senin kafanı nokta. 94 28 Yanıtla
  • mert çelik:
    sankı ıtalyan egea tarzı degılmı 28 86 Yanıtla
    Murat gelmez:
    Zaten İtalya üretiyor melani'nin yanına niye gitti zannediyorsun Erdoğan'ı İtalya bile bizim aramızda ne olabilir İtalya Avrupa'nın engeli kalmış ülkelerinden bir tanesi 0 2
  • Ender Çetin:
    Üzülerek yazıyorum yorumlara bakıyorum yok İtaly yok egea gerçekten ayıp bu vatan hainliğidir sonuçta bu ülke için kazanç tır bi çivi dahi üretiliyorsa mutlu olmak gerekir 61 15 Yanıtla
    Murat gelmez:
    Arkadaş o zaman bu ülkede üretilmiş bu ülkede pazara çıkmış bu ülkede pazarlanıyor şeklindeki algıları bırakacaksın AKP kendini şımartmaktan başka hiçbir şey bilmiyor gerçekleri yazacak o zaman biz topu italya'yı ürettiriyoruz diyecek söyle bakalım nerede bu tohum fabrikası biz de gidelim gezelim içindeki çalışan bulaşıkçı ile bir tanışalım bırak mühendisi 0 2
  • Ömer Özen:
    hey maşallah halk için yapılmış yerli milli ben 26 bin maasla 17 bin kira sonrası kalan la yemesem içmesem faturalarida ödemesem kac taksitle alırım acaba almanyada asgari ücretlinin 4 aylık maasi bi mercedese yetiyor da sanırım 22 veya 25 yıl ödemem lazım 35 36 Yanıtla
    Mesut Vatansever:
    Bilmeyene salla gitsin 0 0
    Murat gelmez:
    Senin yazmış olduğun yazıyı beğenmeyen 21 kişi var bunlar insan mı Allah aşkına 0 0
  • 6490203:
    boşver içini sen parasından haber ver ne kadar vergi koyulup satılacak kimler alabilecek yine zenginler mi zaten arabaları var zenginlerin 30 33 Yanıtla
    Sultan Dagli:
    Yuh okadar namkör olunamaz 0 0
  • Hüseyin Doğu:
    Neden ilk Ülkemiz de Tanıtılmıyor ? 36 16 Yanıtla
    Murat gelmez:
    Nerede tanıtılmasını istiyorsun limanda mı hani fabrikası olmadığına göre nerede ilk testi başarıyla geçsin bunları bilen biliyor zaten bilmek istemeyen de inadına bilmek istemiyor zaten kör cahil bağnaz bir şekilde bile isteği yaşıyor en sonunda ülkesi işgale uğradığı zaman Filistin gibi Yemen gibi işte o zaman çok geç kalmış oluyorlar 0 0
  • Melih Özke:
    Fırat zoruna çok gitmiş anlaşılan sende egea alıcak para bile yoktur sen kiranda oturmaya devam et 31 17 Yanıtla
  • Murat gelmez:
    Erdoğan İtalya'ya melani'nin yanına niye gitti orada onu arabayı tanıttılar sizin araba hazır dediler buyur biraz bizim Ege'ye benzetebildik ama yine de adı togg dediler 2 15 Yanıtla
    Sultan Dagli:
    italyanlar seni Benzetmisler herhalde 1 0
  • Murat Aslan:
    Bende eleştiriyorum, öncelikle ya da eş zamanlı olarak ekonomik benzinli düşük gelirli insanların sahiplenebileceği bir araç üretilse diye ama bazılarının milliyetçilikden uzak yorumlarını görünce, Hükümeti eleştirdiğim için bazen pişmanlık duyuyorum özellikle de EGEA ile bu arabayı benzetebilen kapasitedekilerinin yorumunu okuduğumda. Yanlışa yanlış deyin, bir başarı varsa da beğenmesenizde daha iyisi olur inşaAllah temennisiyle tebrik edin. 12 0 Yanıtla
    Murat gelmez:
    Tok dediniz arabayı zenginler için tasarlamadınız fakirler için tasarladınız güya asgari ücretli alabilecek dediniz içiniz dışınız yalan dostum önce içinizdeki pisliği bir atın araba hiç önemli değil 2 3 milyon verecek olduktan sonra dogo havada yiyecek nice arabalar var 0 0
  • Sultan Dagli:
    Bakiyorum Belirli bir Partiyi Hakli cikarmak icin Hainlik yarisina girenler var IHA Ve SIHALAR da ucmuyor alan devletler Petek aliyorlar 8 0 Yanıtla
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