Trabzon'da TÜBİTAK Projeleri Sergisi
Trabzon'da TÜBİTAK Projeleri Sergisi

Trabzon'da TÜBİTAK Projeleri Sergisi
31.03.2026 17:45
20. TÜBİTAK Ortaokul Yarışması'nda 100 proje sergileniyor, Türkiye finallerine 15 proje girecek.

Trabzon'da düzenlenen 20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması kapsamında çeşitli projelerin yer aldığı sergi sürüyor.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığı (BİDEB) Erzurum Bölge Koordinatörlüğünce Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Hasan Polat Spor Salonu'nda organize edilen etkinlikte 10 ilden 100 proje yer aldı.

Yarışmaya, "Atadan Toruna Kıymetli Miras Yün Projesi" ile katılan Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) proje yürütücüsü Gökçe Kültür, AA muhabirine, TÜBİTAK projelerinin öğrencilerin bilime ilgisinin artmasına katkı sağladığını söyledi.

TÜBİTAK projelerinin öğrencilere çeşitli deneyimler kazandırdığını belirten Kültür, "Öğrencilere inanılmaz bir özgüven aşılıyoruz. TÜBİTAK projelerinin diğer bir getirisi de geleceğin bilim insanı adayı olma imkanı veriyor. Belki bir ileri aşamada makaleye dönüşebilecek çalışmalar var. Buraya gelen herkese de ilham oluyorlar. Biz de bunun bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Ortahisar BİLSEM öğretmeni Musa Kazım Akkaya da öğrencilerin tarihi Orta Mahalle ile ilgili yaptığı projenin, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak açısından önemli olduğunu söyledi.

Akkaya, proje ile güzel sonuçlar alarak Türkiye finaline gitmek istediklerini ifade etti.

Sergiyi gezen ortaokul öğrencisi Çınar Cicerali ise "Bence hepsi çok güzel projeler, değişik ve dahice. Projeleri yapanları tebrik ediyorum. Biz de büyüdüğümüzde bunları yapmaya çalışacağız ve milletimize yararlı işler yapacağız." diye konuştu.

Bölge Yarışması kapsamında sergilenen 100 projeden 15'i, Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

Sergi, 2 Nisan Perşembe gününe kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Trabzon'da TÜBİTAK Projeleri Sergisi - Son Dakika

SON DAKİKA: Trabzon'da TÜBİTAK Projeleri Sergisi
