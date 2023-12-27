 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TSMC Başkanı Mark Liu Neden Görevinden Ayrıldı? - Son Dakika
Üye Girişi

TSMC Başkanı Mark Liu Neden Görevinden Ayrıldı?

TSMC'nin başkanı Mark Liu, Arizona'daki Fab 21 inşaatındaki sorunlar nedeniyle görevinden ayrıldı. Liu'nun istifası, yerel işçilerle yaşanan çatışma ve gecikmelerin sorumluluğunu üstlenmesiyle ilgili.

TSMC Başkanı Mark Liu Neden Görevinden Ayrıldı?
27.12.2023 - 08:27,
Abone Ol

TSMC, güncel olarak bilinen en büyük yarı iletken üreticisidir. Apple gibi dev firmalarla da iş birliği içinde olan TSMC, sektörde lider konumda denilebilir. Şimdiye kadar işlerin düzenli ilerlediği şirkette geçtiğimiz hafta bazı ilginç olaylar yaşandı. TSMC Yönetim Kurulu Başkanı Mark Liu görevinden süresiz emekli oldu. Ancak nedeni çok merak edildi. İşte detaylar…

TSMC başkanı Mark Liu neden görevinden ayrıldı?

Geçtiğimiz hafta TSMC, Başkan Mark Liu'nun görevinden zamansız ayrıldığını duyurarak yarı iletken endüstrisini şaşırttı. Bu, Liu'nun TSMC Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmeyeceğine ve şirketin bir sonraki yıllık hissedarlar toplantısından sonra başkan olarak emekli olacağına dair düzenleyici bir açıklama şeklinde geldi. Ancak sektörde şaşkınlığa neden oldu.

Tayvan merkezli Wealth Magazine, TSMC'nin bir şirket olarak sağlıklı kaldığını ve AI HPC işlemci ve akıllı telefon işlemci patlamasının desteğiyle büyüdüğünü göz önünde bulundurarak Liu'nun istifasına neyin yol açtığının ayrıntılarına giren sansasyonel bir rapor yayınladı.

Rapor, Mark Liu'nun Arizona'daki Fab 21 "fiyaskosu" olarak adlandırılan durum nedeniyle başkanlıktan istifa etmek zorunda kaldığını söylüyor. Arizona'daki Fab 21'in inşaatı Nisan 2021'de başladığından beri sorunluydu ve başkan Liu gecikmelerden yerel Arizonalı işçileri sorumlu tuttu.

Fab 21'i tekrar rayına oturtmak için bulduğu çözüm Tayvan'dan deneyimli TSMC işçileri göndermekti. Ancak bu yalnızca yerel halkı ve sendikaları kızdırdı. Sonunda başkan, Amerikalı işçiler hakkındaki yorumlarından geri adım attı ve yarım yıl önce başlayan çatışmayı sona erdirmek için sendikalara taviz verdi.

TSMC 1.4 nanometre işlemciler üzerinde çalışıyor!

2023'te ABD Hükümeti'nin çılgınca yarı iletken endüstrisi tedarik zincirini "dayanıklı" hale getirmeye çalışmasıyla, batılı yatırımcıların Tayvan Boğazı boyunca olası bir askeri çatışma korkusuna kapılmasına neden oldu.

Bunun esas olarak TSMC'nin ABD topraklarında son teknoloji yarı iletken fabrikaları kurmasıyla ve hükümetin bazı mali ve hukuki yardımlarıyla ilgisi vardı. 2023 yılı, TSMC'nin Fab 21 adlı Arizona fabrikasını inşa etme planlarında gecikmelere tanık oldu ve bu muhtemelen ABD dış politikası üzerinde stratejik bir etkiye sahipti.

Bu nedenle bu kadar önemli bir problemden sorumlu tutulan TSMC Yönetim Kurulu başkanı Mark Lui görevden alındı. En azından sebebin bu olma ihtimali çok yüksek çünkü emekliliğine ilişkin basın açıklaması başkanın kendisinden değil, TSMC'den geldi. Buna karşılık hem başkan hem de CEO olarak görev yapan TSMC kurucusu Morris Chang, 2018 yılında kendi emekliliğini açıklamış ve kendi açıklamalarını yapmıştı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan, Apple, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TSMC Başkanı Mark Liu Neden Görevinden Ayrıldı? - Son Dakika


08:14
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri Eric Schroeder, İstanbul'da yakalandı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri Eric Schroeder, İstanbul'da yakalandı
08:06
Kobra Murat'ın bağırsağı çatladı! Kritik ameliyat öncesi sevenlerinden dua istedi Kobra Murat'ın bağırsağı çatladı! Kritik ameliyat öncesi sevenlerinden dua istedi
07:20
Bıçaklı kavgada yaralanan genç, hastanede bir kez daha bıçaklandı Bıçaklı kavgada yaralanan genç, hastanede bir kez daha bıçaklandı
07:18
Gazze hükümetinden soruşturma komitesi talebi: İsrail, Filistinlilerin naaşlarından organ çalıyor Gazze hükümetinden soruşturma komitesi talebi: İsrail, Filistinlilerin naaşlarından organ çalıyor
06:50
Güney Koreli oyuncu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu Güney Koreli oyuncu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu
01:52
Sağlık Bakanlığı'na 27 bin sözleşmeli personel alınacak! İşte kadrolar Sağlık Bakanlığı'na 27 bin sözleşmeli personel alınacak! İşte kadrolar
00:35
Türkiye 2024'ü kutlarken, Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor Türkiye 2024'ü kutlarken, Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor
23:47
AYM, Can Atalay hakkında hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı AYM, Can Atalay hakkında hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı

Son Dakika
08:14 Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri Eric Schroeder, İstanbul'da yakalandı
08:10 İYİ Parti, Mansur Yavaş'ın karşısına onu mu çıkaracak? Oktay Vural'dan "adaylık" açıklaması geldi
08:06 Kobra Murat'ın bağırsağı çatladı! Kritik ameliyat öncesi sevenlerinden dua istedi
07:18 Gazze hükümetinden soruşturma komitesi talebi: İsrail, Filistinlilerin naaşlarından organ çalıyor
07:20 Bıçaklı kavgada yaralanan genç, hastanede bir kez daha bıçaklandı
06:50 Güney Koreli oyuncu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu
01:52 Sağlık Bakanlığı'na 27 bin sözleşmeli personel alınacak! İşte kadrolar
00:35 Türkiye 2024'ü kutlarken, Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor
23:47 AYM, Can Atalay hakkında hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 08:55:24. #1.11#
SON DAKİKA: TSMC Başkanı Mark Liu Neden Görevinden Ayrıldı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement