TÜBİTAK BİGG 2024 Çağrı Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Teknoloji

TÜBİTAK BİGG 2024 Çağrı Sonuçları Açıklandı

TÜBİTAK BİGG 2024 Çağrı Sonuçları Açıklandı

Bakan Kacır, 1768 başvuru arasından 134 girişimciye Mükemmeliyet Mührü verildiğini duyurdu.

11.11.2024 18:30
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) 2024 yılı 2'nci çağrı sonuçlarının açıklandığını duyurarak, "Genç girişimcilerimizin hayallerine ulaşmasına katkı sağlıyor, Türkiye'nin teknoloji ekosistemini büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl 2'nci çağrı kapsamında 1768 iş fikri başvurusu aldık. Mükemmeliyet Mührü alan 134 girişimcimiz başarılarını tescillemiş oldu" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) 2024 yılı 2'nci çağrı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kacır, TÜBİTAK BİGG'in genç girişimcilerin hayallerine ulaşmasına katkı sağladığını belirterek, "Türkiye'nin teknoloji ekosistemini büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. TÜBİTAK BİGG programıyla yenilikçi girişimci adaylarımızı destekleyerek ülkemizin yarınlarına yatırım yapıyoruz. Bu yıl 2'nci çağrı kapsamında 1768 iş fikri başvurusu aldık. Mükemmeliyet Mührü alan 134 girişimcimiz başarılarını tescillemiş oldu. TÜBİTAK BİGG Fonu ile şirketlerini kuran girişimcilerimiz, yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin TL yatırım alarak yenilikçi fikirlerini gerçeğe dönüştürecekler" ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK BİGG PROGRAMI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; BİGG Yatırım 2024 yılı 2'nci çağrısına 1768 girişimci, iş fikri başvurusu yaptı. 149 uygulayıcı kuruluş, 821 girişimci adayına programın 1'inci aşaması kapsamında eğitim, mentörlük, kuluçka, iş birliği ağlarının kullanımı ve müşteri doğrulama desteklerini içerecek şekilde hızlandırıcı hizmeti sağladı. Hızlandırıcı program sonrasında olgunlaşan 343 iş planı TÜBİTAK tarafından değerlendirildi. Akademisyenler, sektör temsilcileri ve yatırımcılar tarafından oluşturulan değerlendirmeler sonucu 133 girişimciye 2024 yılı 2'nci çağrısı kapsamında Mükemmeliyet Mührü verilmesi uygun bulundu. Daha önce eş yatırım kapsamında Mükemmeliyet Mührü verilen 1 girişimci ile birlikte toplamda 134 girişimciye Mükemmeliyet Mührü verilmiş oldu. 2012 yılında başlatılan program kapsamında bugüne kadar 2 bin 370 girişimci, şirketlerini kurarak iş fikirlerini hayata geçirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji TÜBİTAK BİGG 2024 Çağrı Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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