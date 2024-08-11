TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Bursa'da sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Bursa'da sona erdi

TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Bursa\'da sona erdi

Bursa'da düzenlenen 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Kirazlıyayla mevkisinde yapılan ödüllü bilgi yarışmasıyla sona erdi. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam, etkinliğin kapanışında yaptığı konuşmada, TÜBİTAK'ın bilimi toplumla buluşturmaya devam edeceğini belirtti.

11.08.2024 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği sona erdi.

Uludağ'ın Kirazlıyayla mevkisinde 9 Ağustos'ta başlayan etkinliğin son gününde ödüllü bilgi yarışması yapıldı.

Yarışmaya katılanlar, cep telefonları üzerinden soruları cevaplandırdı. 25 soruluk bilgi yarışmasında doğru ve hızlı cevaplarla en çok puanı alarak dereceye giren ilk üç kişiye çeşitli hediyeler verildi.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum (BİTO) Başkanı Ömer Kökçam, etkinliğin kapanışında yaptığı konuşmada, cuma günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin bugün sona erdiğini söyledi.

Etkinliğe katılarak destek verenlere ve ekip arkadaşlarına teşekkür eden Kökçam, "TÜBİTAK, bu gibi etkinlikleri her daim yapmakta ve yapacaktır. Gökyüzü Gözlem Etkinliği'mizin 26'ncı yılını gerçekleştiriyoruz. TÜBİTAK, 61 yaşında, Bilim Teknik dergisi 57 yaşında. Adeta nesiller büyüten bir dergiden bahsediyoruz. Biz, TÜBİTAK olarak bilimi toplumla, toplumu bilimle buluşturmaya her daim devam edeceğiz." dedi.

Kökçam, "Gökyüzü gözlem etkinlikleri gibi çalışmalarımız, bilim merkezlerimiz, bilim şenliklerimiz, yarışmalarımız, dergilerimiz, yayınlarımız, buna benzer birçok faaliyetimizle aslında çocuklarımıza daha küçük yaşta bilim farkındalığı oluşturma gayreti ve çabası içindeyiz." diyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"O yüzden bu etkinliği geçen yıl Antalya'da gerçekleştirdik. Bu sene Bursa Uludağ'da gerçekleştirmiş olduk. Gerçekten her yıl katlanarak büyüyen bir etkinlik. Bundan sonraki yıllarda da inşallah yine şanslı katılımcılarımızla, çok kıymetli hocalarımızın çok nitelikli sunumlarıyla, çok değerli astronomlarımızın sabah saatlerine kadarki emekleriyle, yine burada görev yapan tüm arkadaşlarımızın emek ve gayretleriyle inşallah çok daha iyilerini hep beraber gerçekleştiriyor olacağız."

Kaynak: AA

Tübitak, bursa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Bursa'da sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:23 Sinvar’ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir’den bir skandal tehdit daha Sinvar'ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir'den bir skandal tehdit daha
11:53 İktidar kulislerinde gündem Soylu’nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir İktidar kulislerinde gündem Soylu'nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
10:43 Asrın depremi 800 olan mahalle nüfusunu 10 kat artırdı Asrın depremi 800 olan mahalle nüfusunu 10 kat artırdı
10:42 Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı! Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı
13:47 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı
12:38 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Son düzlükteyiz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Son düzlükteyiz
12:28 Hande Yener’in öfkesi dinmiyor: Atatürk’ten sonra senin ne haddine Hande Yener'in öfkesi dinmiyor: Atatürk'ten sonra senin ne haddine
12:26 Sokak röportajında vatandaşlar, aile içindeki karar mekanizmasını değerlendirdi Sokak röportajında vatandaşlar, aile içindeki karar mekanizmasını değerlendirdi
12:18 Erman Toroğlu’nun yeni imajı bomba Ekranda görenler televizyonun ayarıyla oynadı Erman Toroğlu'nun yeni imajı bomba! Ekranda görenler televizyonun ayarıyla oynadı
12:01 Yolun sonu altın olsun Milli tekvandocumuz çeyrek finalde Yolun sonu altın olsun! Milli tekvandocumuz çeyrek finalde
11:55 Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu
11:51 Yeni takımı belli gibi Zaha Galatasaray’dan ayrılıyor Yeni takımı belli gibi! Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:28 MEB duyurdu: 2 Fransız okuluna yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacak MEB duyurdu: 2 Fransız okuluna yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 15:30:30. #1.13#
SON DAKİKA: TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Bursa'da sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement