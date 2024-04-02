Türk Mühendislerinden Yerli ve Milli Mini Hidroelektrik Santral Gelişimi

Türk mühendisler mini ölçekli hidroelektrik santrallerin (HES) potansiyelini artırarak, yerli ve milli enerji üretimine katkıda bulunacak önemli bir gelişme sağladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteği ile Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. veya bilinen adıyla kısaca TEMSAN mühendisleri tarafından geliştirilen HİDROTEM, 1 MW kurulu güce ulaşabilen kompakt bir mini HES.
1 MW kurulu güce ulaşan kompakt HES
Bu yenilikçi proje özellikle belediyeler, içme suyu arıtma tesisleri, su deposu giriş-çıkışları ve soğutma suyu kullanılan tesisler gibi alanlarda kullanılmak üzere tasarlandı. HİDROTEM'in en büyük avantajlarından biri de herhangi bir inşaat çalışması gerektirmeden kolayca kurulabilmesi.
Bu özelliği projenin maliyetini ve uygulama süresini önemli ölçüde azaltıyor. Ayrıca, taşınabilir ve kompakt yapısı sayesinde gerektiğinde kolayca başka bir yere nakledilebilir. TEMSAN Tasarım Merkezi tarafından geliştirilen bu sistem mobil cihazlarla uzaktan kontrol edilebilir bir yapıya sahip olup minimum 0,5 kW'dan başlayarak 1 MW'a kadar kurulu güç sağlayabiliyor. Bu da yaklaşık 200 evin elektrik ihtiyacını karşılayabileceği anlamına geliyor.
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Bu proje Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Babasultan köyünde yapılan başarılı testlerin ardından, Trabzon Arsin Belediyesi ve Zonguldak Belediyeler Birliği tarafından beğenildi ve sipariş edildi. Arsin Belediyesi 265 kW, Zonguldak Belediyeler Birliği ise 213 kW'lık HİDROTEM sipariş etti. Trabzon'daki sistem yılın ilk çeyreğinde devreye alınacak. Zonguldak'taki sistem ise enerji üretim aşamasına geçmiş durumda.
Bu gelişme, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini maksimize etmeyi amaçlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Ar-Ge çalışmalarıyla da uyumlu. TEMSAN'ın hidroelektrik santral uygulamalarına yönelik yenilikçi çözümleri, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünya için önemli bir adım olarak görülüyor. Ayrıca, HİDROTEM'in geliştirilmesinde yapay zeka odaklı çalışmalar da yürütülüyor, bu sayede sistem, su rezerv kontrolü ve en verimli çalışma noktası gibi alanlarda optimizasyon sağlayacak.
Bu başarılı proje ülkemizin hidroelektrik enerji üretim kapasitesini artırırken aynı zamanda yerli ve milli teknoloji kullanımını teşvik ederek enerji alanında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Elektrik Elektronik Mühendisi Batuhan Şenlen'e göre Türkiye'de HİDROTEM'in kullanılabileceği potansiyel 1000 MW'ı aşıyor. Bu da ülkenin enerji üretim kapasitesine önemli bir katkı sağlayabilir.
Son Dakika › Teknoloji › Türk Mühendislerinden Yerli ve Milli Mini Hidroelektrik Santral Gelişimi - Son Dakika
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