YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Türk Mühendislerinden Yerli ve Milli Mini Hidroelektrik Santral Gelişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Türk Mühendislerinden Yerli ve Milli Mini Hidroelektrik Santral Gelişimi

Türk Mühendislerinden Yerli ve Milli Mini Hidroelektrik Santral Gelişimi

Türk mühendisler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle geliştirdikleri HİDROTEM ile mini hidroelektrik santrallerin potansiyelini artırarak yerli ve milli enerji üretimine katkı sağlıyor. HİDROTEM, 1 MW kurulu güce ulaşabilen kompakt bir mini HES olarak belediyeler, içme suyu arıtma tesisleri ve su deposu giriş-çıkışları gibi alanlarda kullanılmak üzere tasarlandı. Projenin maliyeti ve uygulama süresi düşük olması, taşınabilir ve kolay kurulabilme özelliği ile dikkat çekiyor. Arsin Belediyesi ve Zonguldak Belediyeler Birliği tarafından sipariş edilen HİDROTEM, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelini maksimize etmeyi hedefleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Ar-Ge çalışmalarıyla da uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

02.04.2024 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk mühendisler mini ölçekli hidroelektrik santrallerin (HES) potansiyelini artırarak, yerli ve milli enerji üretimine katkıda bulunacak önemli bir gelişme sağladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteği ile Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. veya bilinen adıyla kısaca TEMSAN mühendisleri tarafından geliştirilen HİDROTEM, 1 MW kurulu güce ulaşabilen kompakt bir mini HES.

1 MW kurulu güce ulaşan kompakt HES

Bu yenilikçi proje özellikle belediyeler, içme suyu arıtma tesisleri, su deposu giriş-çıkışları ve soğutma suyu kullanılan tesisler gibi alanlarda kullanılmak üzere tasarlandı. HİDROTEM'in en büyük avantajlarından biri de herhangi bir inşaat çalışması gerektirmeden kolayca kurulabilmesi.

Türk Mühendislerinden Yerli ve Milli Mini Hidroelektrik Santral Gelişimi

Bu özelliği projenin maliyetini ve uygulama süresini önemli ölçüde azaltıyor. Ayrıca, taşınabilir ve kompakt yapısı sayesinde gerektiğinde kolayca başka bir yere nakledilebilir. TEMSAN Tasarım Merkezi tarafından geliştirilen bu sistem mobil cihazlarla uzaktan kontrol edilebilir bir yapıya sahip olup minimum 0,5 kW'dan başlayarak 1 MW'a kadar kurulu güç sağlayabiliyor. Bu da yaklaşık 200 evin elektrik ihtiyacını karşılayabileceği anlamına geliyor.

Türkiye'den kurulu güneş enerjisinde yeni rekor!

Bu proje Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Babasultan köyünde yapılan başarılı testlerin ardından, Trabzon Arsin Belediyesi ve Zonguldak Belediyeler Birliği tarafından beğenildi ve sipariş edildi. Arsin Belediyesi 265 kW, Zonguldak Belediyeler Birliği ise 213 kW'lık HİDROTEM sipariş etti. Trabzon'daki sistem yılın ilk çeyreğinde devreye alınacak. Zonguldak'taki sistem ise enerji üretim aşamasına geçmiş durumda.

Bu gelişme, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini maksimize etmeyi amaçlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Ar-Ge çalışmalarıyla da uyumlu. TEMSAN'ın hidroelektrik santral uygulamalarına yönelik yenilikçi çözümleri, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünya için önemli bir adım olarak görülüyor. Ayrıca, HİDROTEM'in geliştirilmesinde yapay zeka odaklı çalışmalar da yürütülüyor, bu sayede sistem, su rezerv kontrolü ve en verimli çalışma noktası gibi alanlarda optimizasyon sağlayacak.

Türk Mühendislerinden Yerli ve Milli Mini Hidroelektrik Santral Gelişimi

Bu başarılı proje ülkemizin hidroelektrik enerji üretim kapasitesini artırırken aynı zamanda yerli ve milli teknoloji kullanımını teşvik ederek enerji alanında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Elektrik Elektronik Mühendisi Batuhan Şenlen'e göre Türkiye'de HİDROTEM'in kullanılabileceği potansiyel 1000 MW'ı aşıyor. Bu da ülkenin enerji üretim kapasitesine önemli bir katkı sağlayabilir.

Türk Mühendislerinden Yerli ve Milli Mini Hidroelektrik Santral Gelişimi

Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, HES, Çevre, Enerji, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türk Mühendislerinden Yerli ve Milli Mini Hidroelektrik Santral Gelişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Robotik Kolorektal Cerrahi Operasyonları Başarılı Sonuçlar Veriyor
    13:27 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Robotik Kolorektal Cerrahi Operasyonları Başarılı Sonuçlar Veriyor

    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde uygulanan robotik kolorektal cerrahi operasyonlarında başarılı sonuçlar elde ediliyor. Hastalara robotik cerrahi imkanı sunan hastane, kolon kanseri tedavisinde küçük kesilerle yapılan ameliyatlarla hastaların kısa sürede taburcu olmasını sağlıyor. Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlar, dünyanın gelişmiş kolorektal cerrahi merkezlerinde de tercih edilen bir yöntem olarak kullanılıyor.

  • OpenAI, ChatGPT'yi hesapsız kullanıcılara açıyor
    13:11 OpenAI, ChatGPT'yi hesapsız kullanıcılara açıyor

    OpenAI, ChatGPT'yi hesabı olmayan kullanıcılara açarak yapay zekanın faydalarından daha fazla insanın yararlanabilmesini hedefliyor. Ayrıca şirket, hesapsız kullanıcılar aracılığıyla yapay zekayı eğitmek amacıyla veri toplama imkanına sahip olacak. Bu karar, şirkete daha fazla eğitim verisi sağlayacak ve abonelik modeline geçiş yapmaya teşvik edebilir. OpenAI, hesapsız kullanıcılar için ekstra korumalar eklediğini ve kötüye kullanımı tespit etmek için önlemler aldığını belirtiyor. Bu hamle, ChatGPT'nin kullanımını artırmayı hedefliyor.

  • Xiaomi SU7 Elektrikli Otomobilinin Teslimat Süresi Uzadı
    13:11 Xiaomi SU7 Elektrikli Otomobilinin Teslimat Süresi Uzadı

    Xiaomi, Aralık 2023'te tanıttığı ilk elektrikli otomobili SU7'yi geçtiğimiz günlerde satışa çıkardı. Fiyatı ile dikkat çeken araç, otomotiv pazarında büyük ilgi görüyor. Ancak teslimat süresi uzadığı için Xiaomi SU7 siparişlerine yetişemiyor. Şu anda saatte 40 adet üretebilen firma, üretim hattını artırmayı planlıyor. Aksi takdirde müşteri kaybı yaşanabilir.

  • Google, Chrome'da gizli sekme kullanıcı verilerini silmeyi kabul etti
    13:11 Google, Chrome'da gizli sekme kullanıcı verilerini silmeyi kabul etti

    Google, Chrome'un gizli sekme özelliğiyle ilgili açılan dava sonucunda kullanıcı verilerini silmeyi kabul etti. Davada, Google'ın kullanıcıları gizlice izlediği kanıtlandı ve şirket bu verileri silme kararı aldı. Ayrıca, kullanıcılar 5 yıl boyunca gizli modda üçüncü taraf çerezleri engelleyebilecek. Anlaşmanın koşulları ABD'deki federal mahkeme tarafından onaylandı ve Google, elindeki tüm verileri silecek. Anlaşmanın değeri 5 milyar dolardan fazla ancak tazminat ödemeyecek. Kullanıcılar ise bireysel olarak tazminat davası açabilecek.

  • Sürdürülebilir Gelecek İçin Intel'in Yol Haritası
    13:11 Sürdürülebilir Gelecek İçin Intel'in Yol Haritası

    Intel'in yarı iletken üretiminde sürdürülebilirlik konusundaki inovasyonları ve ekosistem ortaklarıyla gerçekleştirdiği iş birliklerini mercek altına aldık

  • Mart 2024'te En Hızlı Android Amiral Gemisi Telefonlar
    13:10 Mart 2024'te En Hızlı Android Amiral Gemisi Telefonlar

    AnTuTu'nun mart ayı raporuna göre, Qualcomm'un ürettiği telefonlar listenin zirvesinde yer alıyor. ROG 8 Pro, OPPO Find X7, iQOO 12, Red Magic 9 Pro+ ve vivo X100 Pro en yüksek performansı gösteren telefonlar arasında bulunuyor.

  • ChatGPT'nin Toplama İşlemini Yanlış Yapması ve Özür Dilemesi
    13:09 ChatGPT'nin Toplama İşlemini Yanlış Yapması ve Özür Dilemesi

    Yapay zeka modelleri arasında öne çıkan ChatGPT, gelişmiş sohbet kabiliyetleriyle hayatımıza hızla girdi. Ancak basit bir toplama işlemini yanlış yapması ve ardından özür dilemesi dikkat çekti. ChatGPT'nin toplama işlemini neden yanlış yaptığı sorusu gündeme geldi. İşlemi tekrarlayan ChatGPT, hatasını fark ederek doğru sonuca ulaştığını belirtti. Yapay zeka tabanlı sistemlerin yanlış cevaplar verebildiği ve hatalar yapabildiği biliniyor. Bu konuda ne düşündüğünüzü yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.

  • Mart Ayının En Hızlı Orta Segment Android Telefonları
    13:09 Mart Ayının En Hızlı Orta Segment Android Telefonları

    AnTuTu'nun mart ayı verilerine göre MediaTek yonga setlerinin önde olduğu görülüyor. OnePlus Ace 3V, Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciden güç alarak birinci sırada yer alıyor. Redmi K70E ikinci, realme GT Neo5 SE üçüncü, Redmi Note 12 Turbo dördüncü ve OPPO Reno 11 5G beşinci sırada yer alıyor.

  • Kayseri'deki Şirket, Otomotiv Sektörüne Yönelik Hacklenmeye Karşı Yazılım İhraç Ediyor
    11:57 Kayseri'deki Şirket, Otomotiv Sektörüne Yönelik Hacklenmeye Karşı Yazılım İhraç Ediyor

    Kayseri'deki Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, otomotiv sektörüne yönelik hacklenmeye karşı geliştirdiği yazılımı ihraç ediyor. Şirket, milli imkanlarla yazılım üretip, Almanya, ABD, Japonya gibi ülkelere yazılım ihraç ediyor. Şirketin geliştirdiği yazılım, araçlardaki verileri dışarıdan erişilemeyecek özel bir alana koyarak hacklenmeye karşı koruma sağlıyor. Şirket, ünlü otomobil markalarıyla çalışarak siber güvenlik konusunda sektöre destek veriyor.

  • Microsoft Teams Artık Bir Office Uygulaması Değil
    11:11 Microsoft Teams Artık Bir Office Uygulaması Değil

    Microsoft, Teams'i küresel düzeyde Office'ten ayırmaya karar verdi. Teams artık Microsoft 365 ve Office 365 ile paketlenmeyecek. Bu hamle, AB pazarları için yapılan benzer bir adımın ardından gerçekleşti. Microsoft'un amacı, antitröst cezası riskini önlemek ve satın alma işlemlerini standartlaştırmak. Teams, bağımsız bir ürün olarak aylık 5,25 ABD doları fiyatla sunulacak.

  • Xiaomi Redmi Note 13 Turbo Özellikleri Sızdı
    11:10 Xiaomi Redmi Note 13 Turbo Özellikleri Sızdı

    Xiaomi, Redmi Note 13 serisine yeni bir model eklemeyi planlıyor. Redmi Note 13 Turbo özellikleri sızdı. Telefon, 1.5K çözünürlüğe sahip TCL ve Tianma ekranıyla gelecek. Ayrıca 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP yardımcı lens ve 20 MP ön kamera gibi özelliklere sahip olacak. 5.000 mAh batarya ve 90W hızlı şarj desteği de bulunacak.


13:09 Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye
12:53 DEM Parti: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın memnu hakkı elinden alındı DEM Parti: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkı elinden alındı
12:33 Baltayı fena taşa vurdu Seçimden zaferle çıkan CHP’liler, Babacan’ın bu videosunu paylaşıyor Baltayı fena taşa vurdu! Seçimden zaferle çıkan CHP'liler, Babacan'ın bu videosunu paylaşıyor
11:52 Seçim sonrası merak konusu olmuştu İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar Seçim sonrası merak konusu olmuştu! İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar
10:47 31 Mart’ın “en“leri İşte AK Parti ve CHP’nin en yüksek oy oranıyla kazandığı belediye başkanlıkları 31 Mart'ın "en"leri! İşte AK Parti ve CHP'nin en yüksek oy oranıyla kazandığı belediye başkanlıkları
14:24 Fenerbahçe-Trabzonspor maçında düdük çalan hakeme saha içinde görev verilmedi Fenerbahçe-Trabzonspor maçında düdük çalan hakeme saha içinde görev verilmedi
14:11 İstanbul’da 12 Katlı Binada Yangın Çıktı, 3 Kişi Ağır Yaralandı İstanbul'da 12 Katlı Binada Yangın Çıktı, 3 Kişi Ağır Yaralandı
13:18 Survivor All Star 2024’te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı’dan Yunus Emre’yi sert uyarı Survivor All Star 2024'te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'yi sert uyarı
12:45 Marmaray’da intihar girişimi Kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar girişimi! Kendini raylara bıraktı
12:21 Bakan Şimşek’ten konut sahiplerine uyarı Bakan Şimşek'ten konut sahiplerine uyarı
12:06 Wanda Nara ve Paris Hilton birbirine girdi: Beni kopyalamayı seviyorsun Wanda Nara ve Paris Hilton birbirine girdi: Beni kopyalamayı seviyorsun
11:58 Yaya geçidinde otomobil anneyle kızlarını ayırdı Bayramlık ayrıntısı yürek yaktı Yaya geçidinde otomobil anneyle kızlarını ayırdı! Bayramlık ayrıntısı yürek yaktı
11:49 Ders verdiği kız kardeşleri taciz etti, ’Takdir etmek için dokundum’ diyerek kendini savundu Ders verdiği kız kardeşleri taciz etti, 'Takdir etmek için dokundum' diyerek kendini savundu
11:08 CHP’li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime ’Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız’ dedi CHP'li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 14:32:08. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Mühendislerinden Yerli ve Milli Mini Hidroelektrik Santral Gelişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement