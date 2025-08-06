Türk Telekom'dan Dijital Köprü - Son Dakika
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Teknoloji

Türk Telekom'dan Dijital Köprü

Türk Telekom\'dan Dijital Köprü
06.08.2025 12:39
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Türk Telekom, 24 ülkede 135 noktada dijital altyapı kurarak uluslararası bağlantıyı güçlendiriyor.

TÜRK Telekom, gerçekleştirdiği çalışmalarla uluslararası stratejik dijital köprü kuruyor. Avrupa'dan Orta Doğu ve Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyayı Macaristan'da kurulu iştiraki TT International ile dijitalleştiren Türk Telekom, 24 ülkeyi kapsayan 135 noktada çalışmalar yürütüyor. TT International, uluslararası veri, internet, toptan ses ve mobil dolaşım alanlarında sunduğu hizmetlerin yanı sıra uçtan uca optimize çözümleriyle operatörlerin ve iş dünyasının stratejik çözüm ortağı olmayı sürdürüyor.

Türk Telekom'un Macaristan merkezli iştiraki Türk Telekom International, 24 ülkedeki 135'i aşkın varlık noktasıyla önemli bağlantı hattının kalbinde yer alıyor. Merkezi Budapeşte'de bulunan TTI, uluslararası veri, internet, toptan ses ve mobil dolaşım alanlarında sunduğu hizmetlerle güvenilir, yüksek kapasiteli ve sürdürülebilir bağlantı çözümleri sağlıyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, " Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğundaki öncü çalışmalarımızı sınırların ötesine taşıyor, uluslararası alanda dijital geleceği şekillendiren bir aktör olarak konumlanıyoruz. Avrupa'dan Asya'ya uzanan güçlü altyapımız ve stratejik ağlarımızla sadece veriyi değil; bağlantı kalitesini, operasyonel sürekliliği ve uluslararası etkileşimi de sağlıyoruz. İştirakimiz TT International ile yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında; 50 bin kilometrelik fiber ağımız, 24 ülkedeki 135'i aşkın varlık noktamız, 200'den fazla iş ortağımız ve stratejik denizaltı kablo sistemlerini de kapsayan uluslararası altyapımız ile Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında dijital köprü kuruyoruz" dedi.

'BİREYLERİN VE KURUMLARIN DİJİTALLEŞMESİNİ DESTEKLİYORUZ'

Önal, "Yenilikçi teknolojilere yaptığımız yatırımlarla geleceği inşa ediyoruz. Türkiye genelinde 482 bin kilometreyi aşan fiber ağımız ve 33,2 milyon haneye ulaşan fiber kapsamıyla, bireylerin ve kurumların dijitalleşmesini destekliyor; bu altyapı ile 5G ve yeni nesil teknolojiler için stratejik bir avantaj sağlıyoruz. Ülke genelinde 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sağlıyor, ortalama 358 Mbps'i aşan bağlantı hizmeti sunuyoruz. 5G için büyük öneme sahip olan LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54'ünü fibere bağlayarak, dünya genelinde 2030 için öngörülen yüzde 50 oranının şimdiden üzerine çıktık. Türkiye'yi geleceğe bağlama yolundaki çalışmalarımızın sonucunu uluslararası araştırmalarda da görüyoruz. Fiber ekosistemi konusunda dünyanın en prestijli kuruluşlarından olan FTTH Council'in son raporuna göre, Türkiye, fiber altyapı konusunda Avrupa'nın en hızlı büyüyen 5 pazarı arasında. Aynı rapora göre Türkiye, 39 Avrupa ülkesi arasında en çok haneye fiber altyapı ulaştıran ilk 3 ülke ve en çok fiber aboneye sahip ilk 4 ülke arasında yer alıyor" dedi.

F1 MACARİSTAN GRAND PRİX'İ TT INTERNATİONAL İLE DÜNYAYA ULAŞIYOR

Dünyanın en çok takip edilen motor sporlarından olan Formula 1'in Macaristan Grand Prix'ine ev sahipliği yapan Hungaroring pistinin fiber altyapı sağlayıcılarından biri olan TT International, uzun yıllardır hem Formula 1 takımlarının yarış sırasında kullandıkları internet hizmetini, hem de yarışın canlı yayınlayan firmaların uluslararası bağlantılarını sağlıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji Türk Telekom'dan Dijital Köprü - Son Dakika

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