Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte, gökyüzünde sergiledikleri hareketlerle izleyicileri büyüleyen Türk Yıldızları, büyük alkış topladı. Festival alanını dolduran binlerce kişi, Türk Yıldızları'nın sergilediği uçuşlarıyla unutulmaz bir deneyim yaşadı.
Son Dakika › Teknoloji › Türk Yıldızları'ndan Muhteşem Gösteri - Son Dakika
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