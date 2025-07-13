Türkiye Arktik Bilim Seferi Başladı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 5'inci Arktik Bilimsel Araştırma Seferinin (TASE-V) başladığını duyurdu.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yıl 9'uncusu tamamlanan Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin ardından 5'inci Arktik (Kuzey Kutbu ve çevresi) Bilimsel Araştırma Seferimiz başladı. 12 kişilik bilim heyetimiz, deniz suyu ve sediment örneklemeleri yapacak, deniz yüzeyindeki mikroplastikleri inceleyecek. Atmosfer dinamikleri GNSS ve meteorolojik sistemlerle anlık olarak izlenecek, iklim değişikliğinin izleri kutuplarda sürülecek. TEKNOFEST'te birinci olan 3 lise öğrencimiz, projelerini Arktik'in zorlu şartlarında sahada test etme imkanı bulacak, bilimsel araştırmalara doğrudan katkı sunacak. 19 farklı projeyi kapsayan sefer, Arjantin, Bulgaristan ve Ekvador'dan bilim insanlarıyla ortak çalışmaları da içeriyor. Böylelikle Türkiye, bilim diplomasisinin sahada güçlü bir örneğini sergiliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Bakanlığımızın uhdesinde gerçekleştirdiğimiz kutup bilim seferleriyle; bilimle şekillenen bir gelecek için ülkemizin kutuplardaki varlığını artıracak adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

'SEFERİMİZE ULUSLARARASI BİLİM İNSANLARI DA DAHİL OLACAK'

Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kutup ekosistemlerindeki deniz örneklemesi çalışmalarını yürütmek amacıyla İstanbul'dan yola çıkan 12 bilim insanı, önce Oslo'ya ulaştı. Sonrasında Tromso'dan gemi ile ayrılan ekip, dünyanın kuzey ucuna gerçekleştirecekleri bilimsel araştırma seferi için son hazırlıklarını tamamlayarak 78 derece kuzey enleminde bulunan Longyearbyen/Svalbard'a ulaştı ve buradan bilimsel araştırmalara başladı.

Çalışmalara başlamadan önce açıklamalarda bulunan 5'inci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, bilim ekibinin yanında üç tane de lise öğrencisinin bulunduğunu, bunların her birinin farklı şehirden ve farklı projelerle aralarında yer aldığını söyledi. Ekipteki araştırmacı sayısının ise 12 olduğunu dile getiren Özsoy, "Bu sene seferimize Arjantin'den, Ekvador'dan ve aynı zamanda Bulgaristan'dan da bilim insanları dahil olacak" ifadelerini kullandı. Özsoy, çalışmaların Arktik Okyanusu'nda yapılacağını vurgulayarak, "Seferimizi Svalbard'dan başlatıp yine Svalbard'da tamamlamayı ve sefer süresince Arktik Okyanusu'nda çalışmayı planlıyoruz" dedi.