Türkiye Endonezya'da Savunma İşbirlikleri Kurdu

Türk savunma sanayisi şirketleri, Endonezya'nın Cakarta şehrindeki INDO Defence 2025 fuarında işbirliği anlaşmaları yaptı.

Fuarda ürünlerini tanıtan ROKETSAN, Endonezya Savunma Bakanlığının iki deniz platformuna ATMACA silah sistemi entegrasyonu için Sefine Tersanesi ile sözleşme imzaladı.

Türkiye ve Endonezya arasındaki savunma sanayi işbirliğini güçlendiren sözleşme için INDO Defence fuarında imza töreni düzenlendi.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, imzaladıkları sözleşmenin Sefine Tersanesi ile birlikte Endonezya'nın deniz savunmasının gücünü artırmak üzere yürüttükleri kararlı işbirliğini yansıttığını ifade etti.

Bu işbirliği ile aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü ve uluslararası ortaklıklara olan bağlılığını da bir kez daha ortaya koyduklarını aktaran İkinci, "Önümüzdeki dönemde de yeni proje ve işbirlikleri ile dost ve müttefik ülke Endonezya'nın kısa ve uzun vadeli savunma ihtiyaçlarını karşılamayı ve ülkemizin bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandırmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarda ayrıca ASELSAN ve Çekya merkezli Excalibur firması arasında da işbirliği anlaşması imzalandı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, anlaşmaya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Excalibur firmasıyla başta Avrupa olmak üzere üçüncü pazarlara birlikte çözüm sunmak üzere işbirliği anlaşması imzaladıklarını belirterek, "ASELSAN için en kritik bölgelerden biri olan Avrupa'da uluslararası işbirliklerimize güç katacağız." ifadelerini kullandı.