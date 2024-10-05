Türkiye'nin İlk Astronotu Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Teknoloji

Türkiye'nin İlk Astronotu Öğrencilerle Buluştu

Türkiye\'nin İlk Astronotu Öğrencilerle Buluştu

Alper Gezeravcı, TEKNOFEST'te öğrencilerle bir araya gelerek uzay çalışmaları hakkında bilgi verdi.

05.10.2024 13:47
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Milli astronot Gezeravcı, festival alanında düzenlenen etkinlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle buluştu.

Öğrencilerle sohbet eden Gezeravcı, soruları yanıtladı.

Alper Gezeravcı, konuşmasında, gençlerin gelecekte önemli işlere imza atacağını söyledi.

Türkiye'nin dünyanın en zorlu jeopolitik konumların birinde güçlü şekilde ayakta durmayı başardığını belirten Gezeravcı, "Güçlü devletin güçlü iradesinde, ait olduğumuz ve hakkımız olan uzaya adım attık. Bundan sonra bu adımların devamını getirecek olan da sizlersiniz."

Gezeravcı, Ay Araştırma Programı'ndaki çalışmalara ilişkin şunları anlattı:

"Göndermeyi planladığımız roket yurt dışından alınmış, temin edilmiş bir roket sistemi ile bunu taşıyacak motor sistemi değil kendi yaptığımız roket ve sistem. 2026-2028 aralığında bu hedefi gerçekleştirip hemen ardından üzerinde bilimsel tesisatla Ay yüzeyine iniş yapıp orada araştırmalara başlayacak ikinci bir görevin planlamasını yapıyoruz."

Uzay Limanı Programı'nda çok ciddi seviyeye gelindiğine işaret eden Alper Gezeravcı, detayların ilerleyen süreçte paylaşılacağını kaydetti.

Gezeravcı, konuşmasının devamında öğrencilere Milli Uzay Programı'na ilişkin bilgi verdi, önerilerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Türkiye'nin İlk Astronotu Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

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