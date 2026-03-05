Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba

Dört bir yanımız ateş çemberiyken Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi alanında ortaya koydukları dosta güven düşmana korku salmaya devam ediyor. Bu silahlardan biri de ASELSAN tarafından geliştirilen ve Çelik Kubbe'nin en stratejik bileşenlerinden biri olan EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik Karşı Tedbir Sistemi...
Türkiye'nin katmanlı hava savunma doktrini Çelik Kubbe, "Yönlendirilmiş Enerji Silahları" (YES) ile yeni bir boyuta evriliyor. ASELSAN Gölbek Teknoloji Üssü'nde gerçekleştirilen yetenek gösteriminde EJDERHA, farklı senaryolarda İHA ve dron tehditlerine karşı sergilediği performansla tam not aldı. Düşük adetli seri üretim aşamasına gelen sistemin, bu yıl içerisinde operasyonel kullanıma sunulması planlanıyor.
JDERHA, geleneksel mühimmatlı sistemlerin (füze, uçaksavar) aksine elektromanyetik dalgalar yayarak hedefteki elektronik devrelere doğrudan zarar veriyor. Sistemin en büyük avantajı, elektromanyetik dalgaların ışık hızında hareket etmesi sebebiyle hedefteki İHA'nın manevra yaparak kurtulma şansının olmaması.
