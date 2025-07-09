Türkiye\'nin Yerli Uydu Gelişimi

HALUK GÖRGÜN'DEN TÜRKSAT 6A PAYLAŞIMI

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " TUSAŞ, ASELSAN, TÜBİTAK UZAY ve CTECH'in iş birliğiyle geliştirilen bu milli haberleşme uydusu, tüm alt sistemleriyle birlikte yerli mühendislik gücünün ürünüdür. TÜBİTAK UZAY koordinasyonunda; ASELSAN'ın Ku ve X bant haberleşme yükleri, TUSAŞ'ın yapısal tasarım, entegrasyon ve test faaliyetleri, CTECH'in telemetri ve telekomut alt sistemleriyle yüzde 80'e varan yerlilik oranına ulaşılmıştır. Projeye katkı sunan tüm ekiplerimize, teknik ve idari çalışanlara, alt yüklenicilere ve paydaş kurumlara teşekkür ederiz" dedi.