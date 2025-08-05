Türkiye, Somali'de uzay üssü kuruyor - Son Dakika
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Teknoloji

Türkiye, Somali'de uzay üssü kuruyor

Türkiye, Somali\'de uzay üssü kuruyor
05.08.2025 09:52
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Türkiye Uzay Ajansı'nın öncülüğünde Somali'de uzay üssü kuruluyor. Tesis sadece uzaya roket fırlatma projeleri için değil uzun menzilli füze denemeleri için de kullanılacak. Türkiye'ye Hint Okyanusu kıyısında bir alan tahsis edilirken projenin maliyetinin 350 milyon doları bulması bekleniyor.

Türkiye gazetesinden Yeşim Eraslan'ın aktardığına göre, Aralık 2024'te Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Mogadişu'da duyurduğu proje kapsamında, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) öncülüğünde hayata geçirilecek tesisin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İHALEYE ÇIKILACAK

Uzay üssünün yapımı için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılması bekleniyor. Sadece Türkiye'nin değil Afrika kıtasının da ilk uzay limanı olma özelliğini taşıyan Türk Uzay Üssü Projesi'nin inşaatına yakında başlanması ve projenin iki yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

HİNT OKYANUSU KIYISINDA ALAN TAHSİS EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Türk yetkililer ile Somali hükûmeti arasında varılan mutabakat sonucu, Türkiye'ye Hint Okyanusu kıyısında 30x30 kilometrelik (900 kilometrekare) bir alan tahsis edildi. Projenin maliyetinin gelecek etaplarla birlikte 350 milyon doları bulması öngörülüyor. Türk uzay üssü sadece uzaya roketi fırlatma projeleri için değil uzun menzilli füze denemeleri için de kullanılacak.

Türkiye Uzay Ajansı, Teknoloji, Türkiye, Somali, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye, Somali'de uzay üssü kuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Muharrem Ayten:
    Yaw seçim yaklaştı yalanlar başladı 98 35 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    hahaha karadeniz fıkrası gibi başlık :) 73 29 Yanıtla
    Garip Yolcu:
    Sizin gibiler yüzünden bu ülke bir türlü gelişemedi. Yazık! 8 44
  • Emin Eser:
    bizim memlekette yermi kalmamis??? 61 31 Yanıtla
  • Atalay k:
    Eleştirmek için fırsat arayan bir saçma kitle var. Bu uzun vadeli bir proje ve gerekli 20 58 Yanıtla
    SİLAH MİNYATURLERİ Miniature guns:
    Birtane düzgü mantıklı işiniz yok. Hala utanmadan savunuyorsun. Somalide 15 temmuz uzay üssü maşallah. 2 0
  • y k:
    50 milyon dolar verip uzaya turist gonderdiydik ya, birden o geldi aklıma güldüm. Allah' da sizi güldürsün emi. Bu arada haberin geneli gayet güzel ve matrak ama Uzay mekiğinin Türk bayraklı arması pek olmamış, daha guzel olabilirdi. 43 13 Yanıtla
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