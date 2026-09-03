Turknet’in Hızına Görücü Çıktı - Son Dakika
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Turknet’in Hızına Görücü Çıktı

Turknet’in Hızına Görücü Çıktı
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Turknet, yeni reklam filminde kuşaklar arası mizahı merkeze alarak yüksek hızlı internet deneyimini sıcak, gündelik ve kültürel olarak tanıdık bir hikâye üzerinden anlatıyor. İlk bakışta tanıdık bir “kız isteme” hikâyesinin izlerini taşıyan filmin konusu, anlatının doğal akışı içinde beklenmedik bir kırılmayla “hız isteme”ye dönüşüyor.

Şehre dönüş, taşınma ve yeni ev düzenlerinin hızlandığı dönemi odağına alan Turknet, yeni reklam kampanyasında internet bağlantısı arayışını alışılmadık bir “isteme” hikâyesine dönüştürüyor. İlk bakışta geleneksel "kız isteme" seremonisine benzeyen detaylarla başlayan filmde, izleyici önce tanıdık bir hikâyenin içine çekiliyor; ardından beklenmedik bir dönüşle asıl talibin Turknet’in yüksek hızı olduğu anlaşılıyor.

Yaratıcı süreci Blab tarafından yürütülen kampanya, kuşaklar arası farklılıklardan beslenen mizahi anlatımı ve izleyiciyi şaşırtan kurgusuyla dikkat çekiyor. Tanıdık bir ritüeli beklenmedik bir noktaya taşıyan film, Turknet’in yüksek hızlı internet deneyimini gündelik ve tanıdık bir hikâye üzerinden ele alıyor.

“Hız evi naz evidir”

Reklam filminde apartmana yeni taşınan bir ailenin Virtual DJ olan çocukları asansörde Siber Atlet olan alt komşunun çocuğu ile karşılaşıyor. Bu tanışmanın ardından ailelerin de bir araya gelmesiyle hikâye, ilk anda alışıldık bir kız isteme merasimine doğru ilerliyormuş hissi yaratıyor. Ancak buluşmanın asıl nedeni kısa süre sonra ortaya çıkıyor: Yeni taşınan aile, aslında komşularında deneyimledikleri yüksek hızlı Turknet internetine talip. Böylece yeni komşular, 1.000 Mbps’ye varan simetrik hızı isterken ev sahibi ise “Hız evi naz evidir” diyerek isteği mizahi bir dille ağırdan alıyor.

Hikâyenin devamında düğümü yine ev sahibinin getirdiği öneri çözüyor. Kendi internet hızını paylaşamayan ev sahibi, “Arkadaşını Getir” davet kodunu vererek yeni komşularını Turknet dünyasına davet ediyor. Ancak filmin sürprizleri bununla da bitmiyor; hikâyenin içine yerleştirilen davet kodu, reklam filminin dışına taşarak izleyiciyi de oyunun bir parçası haline getiriyor.

Turknet’in Hızına Görücü Çıktı

Filmdeki davet kodu gerçek bir oyuna dönüşüyor

Filmin mizahı, davet kodunun paylaşılmasıyla daha da yükseliyor. Ev sahibi kodu aktarırken harf ve rakamları birbirinden bağımsız ve eğlenceli ifadelerle kodluyor. Böylece gündelik hayatta hepimizin aşina olduğu kod paylaşma anı, filmin en akılda kalıcı sahnelerinden birine dönüşüyor. Turknet, filmde paylaşılan bu kodu gerçek bir kod bulma oyununa da dönüştürüyor. Babanın söylediği kodu doğru şekilde çözerek kullanan dikkatli izleyiciler sürpriz bir fayda kazanıyor. Böylece film, izleyicisini yalnızca hikâyeyi takip etmeye değil, hikâyenin içindeki ipucunu çözerek oyuna katılmaya davet ediyor.

Reklam filmi aşağıdaki linkten izlenebilir:

https://www.youtube.com/watch?v=d2S8_Ubk1Mk

    Kampanya ve Reklam Filminin Künyesi

    • Reklamveren: Turknet
    • Reklamveren Yetkilileri: Gül Sağır Aydın, Simru Delen İpek
    • Marka Kreatif Ekibi: Gül Sağır Aydın, Simru Delen İpek, Onur Erdem, Nefise Sun, Selin Gökçe Süzmetaş, Öyküm Avadan
    • Yaratıcı Ajans: Blab
    • Prodüksiyon Şirketi: Kalafilm
    • Yönetmen: Olgu Kubilay Baran
    • Yapımcı: Hazer Baycan, Melisa Akbaba, Özlem Pehlivanoğlu
    • Görüntü Yönetmeni: Can Dolu
    • Yardımcı Yönetmen: Melis Taşdöğen
    • Sanat Yönetmeni: Sinem Şan
    • Post Prodüksiyon Koordinatörü: Ömer Fa
    • Post Prodüksiyon Şirketi: Post Fx
    • Editör: Cüneyt Özboyacı
    • Colorist: Ercan Küçük 

    Teknoloji, Son Dakika

    Son Dakika Teknoloji Turknet’in Hızına Görücü Çıktı - Son Dakika

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