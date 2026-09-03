Turknet’in Hızına Görücü Çıktı

Şehre dönüş, taşınma ve yeni ev düzenlerinin hızlandığı dönemi odağına alan Turknet, yeni reklam kampanyasında internet bağlantısı arayışını alışılmadık bir “isteme” hikâyesine dönüştürüyor. İlk bakışta geleneksel "kız isteme" seremonisine benzeyen detaylarla başlayan filmde, izleyici önce tanıdık bir hikâyenin içine çekiliyor; ardından beklenmedik bir dönüşle asıl talibin Turknet’in yüksek hızı olduğu anlaşılıyor.

Yaratıcı süreci Blab tarafından yürütülen kampanya, kuşaklar arası farklılıklardan beslenen mizahi anlatımı ve izleyiciyi şaşırtan kurgusuyla dikkat çekiyor. Tanıdık bir ritüeli beklenmedik bir noktaya taşıyan film, Turknet’in yüksek hızlı internet deneyimini gündelik ve tanıdık bir hikâye üzerinden ele alıyor.

“Hız evi naz evidir”

Reklam filminde apartmana yeni taşınan bir ailenin Virtual DJ olan çocukları asansörde Siber Atlet olan alt komşunun çocuğu ile karşılaşıyor. Bu tanışmanın ardından ailelerin de bir araya gelmesiyle hikâye, ilk anda alışıldık bir kız isteme merasimine doğru ilerliyormuş hissi yaratıyor. Ancak buluşmanın asıl nedeni kısa süre sonra ortaya çıkıyor: Yeni taşınan aile, aslında komşularında deneyimledikleri yüksek hızlı Turknet internetine talip. Böylece yeni komşular, 1.000 Mbps’ye varan simetrik hızı isterken ev sahibi ise “Hız evi naz evidir” diyerek isteği mizahi bir dille ağırdan alıyor.

Hikâyenin devamında düğümü yine ev sahibinin getirdiği öneri çözüyor. Kendi internet hızını paylaşamayan ev sahibi, “Arkadaşını Getir” davet kodunu vererek yeni komşularını Turknet dünyasına davet ediyor. Ancak filmin sürprizleri bununla da bitmiyor; hikâyenin içine yerleştirilen davet kodu, reklam filminin dışına taşarak izleyiciyi de oyunun bir parçası haline getiriyor.

Filmdeki davet kodu gerçek bir oyuna dönüşüyor

Filmin mizahı, davet kodunun paylaşılmasıyla daha da yükseliyor. Ev sahibi kodu aktarırken harf ve rakamları birbirinden bağımsız ve eğlenceli ifadelerle kodluyor. Böylece gündelik hayatta hepimizin aşina olduğu kod paylaşma anı, filmin en akılda kalıcı sahnelerinden birine dönüşüyor. Turknet, filmde paylaşılan bu kodu gerçek bir kod bulma oyununa da dönüştürüyor. Babanın söylediği kodu doğru şekilde çözerek kullanan dikkatli izleyiciler sürpriz bir fayda kazanıyor. Böylece film, izleyicisini yalnızca hikâyeyi takip etmeye değil, hikâyenin içindeki ipucunu çözerek oyuna katılmaya davet ediyor.

Reklam filmi aşağıdaki linkten izlenebilir:

https://www.youtube.com/watch?v=d2S8_Ubk1Mk

Kampanya ve Reklam Filminin Künyesi