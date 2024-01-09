Türksat 6A, Türkiye\'nin ilk yerli haberleşme uydusu 2024\'ün 2. yarısında fırlatılacak!

Türksat 6A, Türkiye'nin ilk tamamen yerli ve milli haberleşme uydusu olma özeliğini taşıyor. Uydunun, fırlatma aşamasından uzaya kadar maruz kalacağı ortamlarda karşılaşabileceği zorluklara dayanıklığını test etmek için TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test(USET) Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor. İşte Türksat 6A fırlatma tarihi ve teknik özelikleri!

Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu 2024'ün 2. yarısında fırlatılacak!

Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlık yolculuğu, Türksat 6A ile hız kesmeden devam ediyor. USET Merkezi'nde üretimi ve testleri devam eden uydunun güneş paneli açma-kapama testleri başarıyla tamamlandı. Diğer testler de planlandığı şekilde ilerliyor.

Uydunun, TÜBİTAK UZAY, TUSAŞ, ASELSAN ve CTECH'in birlikte üretmesi, Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki çalışmalarının gelişimi açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Haziran 2024'te uzaya gönderilerek, 42 derece doğu boylamında yörüngesine yerleştirilmesi planlanıyor. Türksat 6A, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın büyük bölümüne hizmet sunacak.

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Türksat 6A teknik özellikleri

TÜRKSAT 6A, tamamlandığında 42 doğu boylamında hizmet verecek ve yer merkezli bir yörüngede, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanması planlanıyor. 7,5 kW güce sahip yerli ve milli haberleşme uydusu, 20 aktarıcı ile donatılacak. Uydu, Ku bantta hizmet verecek ve önceki uyduların erişmediği Güney- Doğu Asya gibi bölgelere de ulaşım sağlayacak.

Uçuş Bilgisayarı, Güç Dağıtım Birimi, Elektrikli İtki Motoru, Yakıt Tankı gibi kritik bileşenlerin yerli imkanlarla üretiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜBİTAK ve TÜRKSAT arasında imzalanan protokol ile TÜRKSAT 6A'nın proje sözleşmesi 15 Aralık 2014'de imzalandı.

Türksat 6A teknik özellik tablosu