Sosyal medya platformları çocuklar için tehlike oluşturmaya devam ediyor. YouTube, X, Instagram ve FaceBook gibi platformların yanı sıra Discord ve Telegram gibi uygulamalar sık sık şantaj ve tehdit başlıklarıyla gündeme geliyor.
Telegram'da 18 yaşının altındaki gençlerin kurduğu ve kullandığı gruplarda asılsız ihbarlar yapılıyor. Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan gençler, çalışanlarla dalga geçerek işlerini yapmasını engelliyor.
Tehdit ve şantajın kol gezdiği gruplarda "Evine polis yollarım.", "Numaranı herkesle paylaşırım." gibi tehditlerle gençlere korkunç şeyler yaptırıyorlar. Yapılanların en korkuncu ise genelde genç kızların hedef alınarak tehdit ve şantajlarla zorla kendilerine zarar verdirme.
TV100 editörü Cihan Aslan, "C31K" isimli sohbet grubuna sızdı. Grupta mağdurlardan birinin, "C31K'da Kaan.. Baş kaldırdım. Cezamı kestiler." dediği duyuldu. İhbarların ardından yapılan şantaj görüntülerini çeken çete üyeleri sonunda istediğine ulaşıyor ve şantaja uğrayan kişi kendisine zarar veriyor.
Gazetecilere yakalanan şantajcıların panik içindeki konuşmaları şöyle:
"Bana özelden biri yazdı da galiba ihbar ettiler ..... . Kim etmiş. Bu TV ihbar kanalıymış. Haber kanalı galiba."
"Bu TV kim? Bu TV 100'ün ..... . Bunlar TV100'ler mi?"
"Kanka ekran açma, ekran açma ekranını kapat geri zekalı."
"Kanka eğer bu haberciyse ....... ciddi söylüyorum sana. Değildir, değildir."
Son Dakika › Teknoloji › TV100 Telegram'ın karanlık yüzünü ifşa etti - Son Dakika
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