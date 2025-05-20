WORLDEF ISTANBUL 2025 Etkinliği Sona Erdi!

Bölgenin en büyük e-ticaret fuarı WORLDEF ISTANBUL, 15-16-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanında düzenlendi. Fuar, küresel e-ticaret markalarını bir araya getirdi. Katılımcı markalara e-ticaret alanında büyüme ve iş birliği fırsatları sunan fuarda, 200'den fazla konuşmacı, "Future Commerce Stage", "Masterclass Stage" ve "Case Study Stage" adı verilen üç farklı sahnede çeşitli panel ve sunumlarla tecrübelerini paylaştı. Yaklaşık 250 standın kurulduğu dev e-ticaret etkinliğinde 500'den fazla perakende markası yer aldı. Etkinlikte, stant açan katılımcı firmalar ürün ve hizmetlerini sergileme fırsatı buldu. Fuara, 80'den fazla ülkeden 15 binden fazla ziyaretçinin katıldığı bildirildi.

ÖMER NART: WORLDEF ISTANBUL GLOBALLEŞTİ

WORLDEF CEO'su Ömer Nart, yerli ve yabancı birçok firmayı, girişimciyi ve sektörel ziyaretçiyi e-ticaret odağında buluşturduklarını belirterek, fuara gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Nart, "WORLDEF ISTANBUL 2025; e-ticaret alanındaki son gelişmelerin konuşulduğu, yeni iş birliklerinin kurulduğu ve sektöre yön verecek yenilikçi fikirlerin tartışıldığı önemli bir platform haline geldi. Bölgede e-ticaretin gelişiminde önemli bir buluşma noktası haline gelen WORLDEF ISTANBUL'da artık farklı ülkelerden çok sayıda katılımcı ve ziyaretçiyi ağırladık. Ziyaretçilerin ve markaların profillerini incelediğimizde WORLDEF ISTANBUL'un artık tamamen globalleştiğini söyleyebiliriz." sözlerini kaydetti. E-ticaretin nabzını tutan etkinlikte, ziyaretçilerin bu alandaki yeni teknolojileri ve iş modellerini birebir keşfetme fırsatı bulduğunu vurgulayan Ömer Nart, "Aynı zamanda, B2B (işletmeden işletmeye) görüşmelerle birçok yeni iş birliğinin temelleri atıldı. Bize ulaşan geri bildirimler, fuarın e-ticarete sağladığı katkının en somut göstergesi niteliğinde." ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKANIN E-TİCARETİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİSİ ENİNE BOYUNA ELE ALINDI

WORLDEF ISTANBUL 2025'te yapay zekanın (YZ) e-ticareti dönüştürücü etkisi enine boyuna ele alındı. YZ odaklı panellerde, yapay zeka uygulamalarının ve sistemlerinin pazarlamadan müşteri hizmetlerine, raporlamalardan kampanya kurgularına kadar birçok alanda e-ticaret markalarına hız, verimlilik ve kârlılık sağladığına dikkat çekildi. Ayrıca, işletmelerin rekabet avantajını güçlendirdiğine vurgu yapıldı.

Öte yandan, fuar, B2B iş birliği görüşmelerine de imkan sağladı. Fuar alanında kurulan iki farklı B2B alanında pazaryerleri, lojistik firmaları, dijital ödeme şirketleri gibi e-ticaret ile bağlantılı birçok firma, farklı firmalarla iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

WORLDEF ISTANBUL 2025'E KİMLER KATILDI?

WORLDEF ISTANBUL 2025 etkinliğinde yer alan panel ve sunumlarda e-ticaret ekosistemi için önemli isimler deneyimlerini paylaştı. Fuarın ana sahnesinin sunuculuğunu TRT World Muhabiri Rümeysa Çodar yaptı.

Fuar konuşmacılarından bazıları şunlar;