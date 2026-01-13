X\'te erişim krizi! Milyonlarca kullanıcı aynı sorunu yaşadı

Eski ismi Twitter olan sosyal medya platformu X'eerişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar ana sayfada "akış yenilenmiyor" hatası aldığını bildiriyor.
Popüler sosyal medya platformu X'te, eski adıyla Twitter'da çökme sorunları yaşandığı bildiriliyor. X'e erişim sorunu yaşayan kullanıcılar ana sayfada "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" veya "Akış yenilemedi" hataları ile karşılaştığını ifade ediyor.
Kesintileri takip eden Downdetector verilerine göre de 13 Ocak Salı güncel verilerinde saat 17.00 itibariyle X'e erişimde sorun yaşandığı gözlemlendi.
Yaşanan erişim sorununun ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan bir açıklama yaparak "Sosyal medya platformu X'te yaşanan erişim sorunu global çapta. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Operasyon Merkezimiz süreci yakından takip ediyor" dedi.
