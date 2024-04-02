X (Twitter) Sponsorlu Paylaşımları ve Reklam Dolandırıcılık Sorunu

Geçtiğimiz yıllarda Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, daha sonra daha kapsayıcı bir platform olma vizyonuyla X adını aldı. Fakat bu vizyonun yanında Musk'ın satın alım için harcadığı serveti geri kazanma misyonu da devam ediyor. Öyle ki artık X platformunda çıkan sponsorlu-reklam dolandırıcılara kapı açıyor.
X (Twitter) sponsorlu paylaşımları ve reklam verenler denetlenmiyor!
Sosyal medya platformlarında birçok reklam içeriği görebiliyoruz. Bunlar platforma göre değişmekle birlikte bazen Google reklamları olabilirken bazen de site ve uygulama aracılığıyla paylaşılan reklamlar olabiliyor.
Platformlar bu reklamları her ne kadar denetlediğini söylüyor olsa da aslında bu denetimlerin o kadar da sıkı olmadığını ve isteyen her dolandırıcının burada parayı ödeyerek istediği içeriği paylaşabileceğini görüyoruz.
Nitekim bu örnekte de X'te birden fazla hesaptan gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklandığını ima eden montaj görseller ile sponsorlu paylaşım yapıldığını görüyoruz. Fakat bu kadarla kalmıyor. Paylaşımın hemen altında Kaynak kısmında gardenssweet isimli bitkiler üzerine bir sitenin linki ve adı yer alıyor.
Fakat linki veya paylaşımı tıkladığınızda bu site yerine bambaşka bir site açılıyor. Burada ise Mynet logosu yer alan bir haber sitesi açıldığı görülüyor. Evet sol üstte logo var ve ortada X paylaşımıyla alakası olmayan clickbait bir içerik var, ancak bu da sahte.
Yukarıda yer alan adres çubuğuna baktığınızda ise aslında Mynet'te olmadığınızı görüyorsunuz. Hatta Mynet logosunu tıkladığınızda Trader AI logolu bir başka site açılıyor. Fakat bu da bir başka kopyalanmış sahte arayüz. Bunu da yine domaine bakarak anlayabiliyoruz.
Yani X'te gezinirken belki de ilginizi çeken veya merak uyandırdığı ve altında küçük harflerle sponsorlu yazdığını için görmeden tıkladığınız veya X platformunun denetimine güvenerek tıkladığınız bir paylaşım, sizi bambaşka bir yere götürebiliyor.
Peki bu paravan siteler ile ne trafik çekerek neyi hedefliyorlar? Neden X'te reklam veriyorlar?
Öncelikle isteyen herkes bu tip reklamlarla internet sitesine trafik çekebilir. Fakat asıl amaçları bu değil. Buradaki örnekte Mynet'i kullanmış olsalar da aslında güvendiğiniz ve bildiğiniz birçok şirketi, siteyi ve uygulamayı taklit ediyorlar.
Hatta birçoğuna üyeliğiniz olduğu için çekinmeden giriş yapmak istiyorsunuz ve bilgilerinizi çalıyorlar. ya da size uygulamalarını indirmeniz için bir yönlendirme yaparak tüm verilerinizi çalacak virüslü dosyaları indirtebilirler. En masum haliyle ise yukarıda gördüğünüz gibi bir sitede isim, soy isim, mail adresi ve telefon numaranızı ele geçiriyorlar.
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Sizlerin de bu tip paylaşımlara X'ten Instagram ve Facebook'a kadar birçok platformda rastladığınızı tahmin ediyoruz. Zira uzun zamandır sponsorlu-reklam paylaşımları aynı seviyede denetleniyor. Peki Elon Musk ve Mark Zuckerberg bunun önüne neden geçmiyor?
Aslında geçiyor. Eğer parayı verip Premium abonesi olursanız X ve Instagram'da sponsorlu-reklam paylaşımları görmüyorsunuz. Ancak para vermiyorsanız, her türlü dolandırıcının ve kötü niyetli kişinin paylaşımına maruz kalmaya devam edeceksiniz. Bu nedenle tıkladığınız bağlantılara dikkat etmeli ve sadece güvenilir kaynaklarla kişisel bilgilerinizi paylaşmalısınız.
Son Dakika › Teknoloji › X (Twitter) Sponsorlu Paylaşımları ve Reklam Dolandırıcılık Sorunu - Son Dakika
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