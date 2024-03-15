Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 3 ile uyumlu 14 Lite modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor

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Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alan 14 serisine uygun fiyatlı bir seçenek eklemeyi planlıyor olabilir. Xiaomi 14 Lite olarak adlandırılacağı düşünülen telefon için çalışmalar hızlandı. Yeni raporlar, cihazın yakında piyasaya sürüleceğini iddia ediyor.

Xiaomi 14 Lite ne zaman çıkacak?

Model numarası 24053PY09I olan bir cihaz, Hindistan'da sertifika aldı. Bu da en güçlü Xiaomi serisine uygun fiyatlı bir alternatif eklenebileceğini gösteriyor. Bu modelin ayrıca Çin pazarında Xiaomi Civi 4 olarak sunulacağı da düşünülüyor.

Xiaomi daha önce Civi serisi telefonlarını global pazarda 'Lite' markası altında piyasaya sürdü. Örneğin Civi 2, Çin dışında çıkış yaptığında Xiaomi 13 Lite olarak yeniden adlandırıldı. Benzer bir senaryonun Civi 4 modelinde de geçerli olacağı düşünülüyor.

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Xiaomi 14 Lite özelliklerinin Civi 4'e benzer olması bekleniyor. Buna göre 1.5K çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızına sahip kavisli OLED ekran bulunuyor. Ayrıca LED flaşlı çift ön kamera ve OIS destekli 50 Megapiksel ana arka kamera da sızan özellikler arasında. Ayrıca cihazın 90W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh bataryadan besleneceği söyleniyor.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Smart Pikachu, yaklaşan Civi 4 modelinin tanıtım tarihini ortaya koydu. Buna göre akıllı telefon selefi geçen sene tanıtılan Xiaomi Civi 3'le aynı ay vitrine çıkacak. Bu da Mayıs ayına denk geliyor.

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