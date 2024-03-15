Yapay zeka şirketinden dünyanın en büyük işlemcisi!

Yapay zeka şirketi Cerebras, bu sene de dünyanın en büyük işlemcisi ile karşımıza çıktı. Firma bu sefer çıtayı 5nm seviyesine çıkardı. Çekirdek sayısında rekor seviyeye çıkan WSE-3 (Wafer Scale Engine-3) işlemcisi, 900 bin yapay zeka çekirdeği ve 4 trilyon transistörle karşımıza çıktı. Cerebras, işlemciyi TSMC'den wafer yani gofret seviyesinde teslim alıyor. Böylece dev yapılı işlemciler karşımıza çıkıyor.
Dünyanın en büyük işlemcisi WSE-3 ve özellikleri
Cerebras, yapay zeka çalışmalarında kullanılan işlemciler üreten bir girişim. Daha önce firma 16 nm WSE-1 ve 7 nm WSE-2 işlemcisi ile dünyanın en büyük işlemcisi unvanını almıştı. Şimdi ise aynı unvanı geliştiren firma, çok daha güçlü bir işlemci ile karşımızda.
Yapay zeka eğitimi için kullanılacak işlemci, 46225 mm2 gibi dev bir boyutta. Wafer boyutunda olan işlemci bu sayede çok daha yüksek performans ve güç tasarrufu sağlıyor. Firma süper bilgisayarlar ve yapay zeka sunucuları için bu çipleri ürettiği için işlemci boyutları anlamında daha serbest bir alana sahip. Bu anlamda da girişim, wafer boyutunda işlemci üretebilme avantajını kullanıyor.
Selefi WSE-2 ile aynı güç tüketimine sahip olan WSE-3, iki kat performans ile karşımızda. İşlemci 900 bin yapay zeka çekirdeğinin yanında 44 GB çip üstü SRAM ve 125 FP16 PetaFLOPS tepe performansa sahip.
Apple'dan yapay zeka alanında büyük yatırım!
Dünyanın en büyük işlemcisi WSE-3, Cerebras'ın süper bilgisayarı CS-3'e de güç veriyor. Bu süper bilgisayar 24 trilyon parametreye kadar yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılabiliyor. Cerebras'a göre CS-3 süper bilgisayarı, Gemini ve ChatGPT'den 10 kat büyük yapay zeka modellerini eğitme kapasitesine sahip.
Bu süper bilgisayar 1,5 TB, 12 TB, veya 1,2 PB büyüklüğünde harici belleği destekleyebiliyor. Bu da özellikle devasa yapay zeka modellerini, bölmeden tek başına depolamasına izin veriyor. Bu anlamda CS-3 süper bilgisayarı, yapay zekanın eğitimi için önemli bir performans avantajına sahip.
Ayrıca Cerebras, G42 ile dünyanın en büyük yapay zeka süper bilgisayarı rekorunu da yenilemenin peşinde. Daha önce Condor Galaxy-1 ve Condor Galaxy-2 süper bilgisayarı bu rekora sahipti. Yeni geliştirilen Condor Galaxy-3 süper bilgisayarı ise 64 CS-3 sistemini bir araya getirecek ve 57.600.000 çekirdekli bir yapıya sahip olacak. Hali hazırda Condor Galaxy-1 ve Galaxy-2 süper bilgisayarları toplam 8 exaFLOP gücünde. Condor Galaxy-3 süper bilgisayarı ise tek başına 16 exaFLOP gücünde olacak.
Son Dakika › Teknoloji › Yapay zeka şirketinden dünyanın en büyük işlemcisi! - Son Dakika
Çankırı il merkezinde bir teknik servise getirilen cep telefonunun bataryası değiştirildikten sonra aniden patladı. Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bal, Türkiye'deki konutlardaki beton kalitesinin düşük olması ve yapıların düzensiz taşıyıcı sistemine sahip olmasının, depreme karşı yeni güçlendirme teknolojilerinin kullanılmasını engellediğini belirtti. Bal, Japonya'da depreme dirençli yapılar konusunda geliştirilen projelerden faydalanmanın önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin depreme dirençli hale gelmesi için çalışmaların artırılması gerektiğini ifade etti. Bir inşaat ve danışmanlık firmasının genel müdürü olan Taner Atıcı ise Japonya'da uygulanan yenilikçi yapısal güçlendirme metotlarını Türkiye'ye getirerek alternatif çözümler sunmayı hedeflediklerini söyledi.
Rusya'da bulunan Leningrad Nükleer Güç Santrali'ndeki VVER-1200 tipi reaktöre sahip 7. güç ünitesinin reaktör binasının temeline ilk beton döküldü. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer enerjinin payını yüzde 25'e yükseltme hedefini gerçekleştirmek için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
Tesla'nın uygun fiyatlı elektrikli otomobil projesi, analistler tarafından 2027'ye kadar gecikebileceği düşünülüyor. Tesla CEO'su Elon Musk, üretimin 2025'in sonlarında başlayacağını söylese de Evercore analistleri, yeni Gigafactory Texas tesisini gezdikten sonra bunun mümkün olmadığını düşünmeye başladı. Analistlere göre, uygun fiyatlı otomobilin seri üretime en erken 2027'de girebileceği tahmin ediliyor.
Black Mirror dizisinin 7. sezonu 2025 yılında yayınlanacak. Yeni sezon 6 bölümden oluşacak ve çekimlerine başlandı. Ayrıca, 4. sezonun ilk bölümü USS Callister'ın devamı niteliğinde bir bölüm de yer alacak.
Kocaeli'de düzenlenen 'Ben de Çevrim İçiyim' programıyla 65 yaş üstü vatandaşlar, dijital dünya ile tanışarak üniversiteli oldu. Program sayesinde yaşlılar, dijital ahbaplarıyla birlikte ihtiyaçlarına yönelik uygulamaları kullanmayı öğrendi.
Anadolu Ajansı Teknoloji Masası'nın ikinci toplantısı, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen'in katılımıyla gerçekleştirildi.
Doğu'da elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, çetin kış şartlarına karşı önlem almak amacıyla personeline çığda arama ve kurtarma eğitimi verdi. 30 kişilik ekibin katıldığı eğitim, teorik, saha uygulaması ve tatbikat olmak üzere 3 aşamada tamamlandı. Eğitimde çığ bilgisi, beslenme ve barınma, ilk yardım, arama ve kurtarma teknikleri gibi konular ele alındı. Eğitimin sonunda ise senaryo gereği çığ altında kalan bir ekibin kurtarılması tatbikatı gerçekleştirildi.
Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, yapay zekayı besleyen verinin doğruluğunun önemine dikkat çekerek, yapay zekanın haberlerin sonuçlarını etkileyebileceğini vurguladı. Adıgüzel, yapay zekanın kullanımının gazetecilikte fırsatlar ve tehditler getirdiğini belirtti. Ayrıca, yanlış veri kullanımının yapay zekayı dezenformasyon üreticisine dönüştürebileceğini ifade etti. Haberlerin uluslararası ajanslardan çekilerek hazırlanması gerektiğini ve bu ajansların dezenformasyona açık kapı bıraktığını da sözlerine ekledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?