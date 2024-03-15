Yapay zeka şirketinden dünyanın en büyük işlemcisi!

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Yapay zeka şirketi Cerebras, bu sene de dünyanın en büyük işlemcisi ile karşımıza çıktı. Firma bu sefer çıtayı 5nm seviyesine çıkardı. Çekirdek sayısında rekor seviyeye çıkan WSE-3 (Wafer Scale Engine-3) işlemcisi, 900 bin yapay zeka çekirdeği ve 4 trilyon transistörle karşımıza çıktı. Cerebras, işlemciyi TSMC'den wafer yani gofret seviyesinde teslim alıyor. Böylece dev yapılı işlemciler karşımıza çıkıyor.

Dünyanın en büyük işlemcisi WSE-3 ve özellikleri

Cerebras, yapay zeka çalışmalarında kullanılan işlemciler üreten bir girişim. Daha önce firma 16 nm WSE-1 ve 7 nm WSE-2 işlemcisi ile dünyanın en büyük işlemcisi unvanını almıştı. Şimdi ise aynı unvanı geliştiren firma, çok daha güçlü bir işlemci ile karşımızda.

Yapay zeka eğitimi için kullanılacak işlemci, 46225 mm2 gibi dev bir boyutta. Wafer boyutunda olan işlemci bu sayede çok daha yüksek performans ve güç tasarrufu sağlıyor. Firma süper bilgisayarlar ve yapay zeka sunucuları için bu çipleri ürettiği için işlemci boyutları anlamında daha serbest bir alana sahip. Bu anlamda da girişim, wafer boyutunda işlemci üretebilme avantajını kullanıyor.

Selefi WSE-2 ile aynı güç tüketimine sahip olan WSE-3, iki kat performans ile karşımızda. İşlemci 900 bin yapay zeka çekirdeğinin yanında 44 GB çip üstü SRAM ve 125 FP16 PetaFLOPS tepe performansa sahip.

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Dünyanın en büyük işlemcisi WSE-3, Cerebras'ın süper bilgisayarı CS-3'e de güç veriyor. Bu süper bilgisayar 24 trilyon parametreye kadar yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılabiliyor. Cerebras'a göre CS-3 süper bilgisayarı, Gemini ve ChatGPT'den 10 kat büyük yapay zeka modellerini eğitme kapasitesine sahip.

Bu süper bilgisayar 1,5 TB, 12 TB, veya 1,2 PB büyüklüğünde harici belleği destekleyebiliyor. Bu da özellikle devasa yapay zeka modellerini, bölmeden tek başına depolamasına izin veriyor. Bu anlamda CS-3 süper bilgisayarı, yapay zekanın eğitimi için önemli bir performans avantajına sahip.

Ayrıca Cerebras, G42 ile dünyanın en büyük yapay zeka süper bilgisayarı rekorunu da yenilemenin peşinde. Daha önce Condor Galaxy-1 ve Condor Galaxy-2 süper bilgisayarı bu rekora sahipti. Yeni geliştirilen Condor Galaxy-3 süper bilgisayarı ise 64 CS-3 sistemini bir araya getirecek ve 57.600.000 çekirdekli bir yapıya sahip olacak. Hali hazırda Condor Galaxy-1 ve Galaxy-2 süper bilgisayarları toplam 8 exaFLOP gücünde. Condor Galaxy-3 süper bilgisayarı ise tek başına 16 exaFLOP gücünde olacak.