Yeni Opel Grandland Elektrik: Özellikleri ve İnceleme

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Bugünkü inceleme konuğumuz, bir süredir sızıntılarıyla otomobil piyasasında hareketlilik yaratan Yeni Opel Grandland Elektrik oldu. Tam 700 km menzil sunan bu elektrikli SUV, birçok yüksek teknolojiyi kullanıcılarıyla buluşturuyor. Üstelik pazardaki rakiplerine kıyasla rekabetçi bir fiyatla gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla şimdiden tüm ilgiyi üstüne çekmeyi başardı. Peki bu otomobil kimlere göre ve neler vadediyor? Tüm detaylar ve aracın özellikleri Yeni Opel Grandland Elektrik inceleme videomuzda…

Yeni Opel Grandland Elektrik inceleme ve tüm özellikleri!

Yeni Opel Grandland Elektrik, dikkat çekici tasarımı ve özellikleri ile öne çıkıyor. Ön bölümde yer alan 3D Vizör ve aydınlatmalı Opel logosu, modern bir görünüm kazandırıyor. Arka kısımda ise aydınlatmalı OPEL yazısı ve bagaj kapağına işlenmiş marka adı, sade ve şık bir duruş sergiliyor. 20 inçe kadar ulaşan alaşım jant seçenekleri de aracın görünümünü tamamlıyor.

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Grandland, ileri aydınlatma teknolojisiyle de dikkat çekiyor. 50 binden fazla LED hücreden oluşan Intelli-Lux Pixel Matrix HD farları gece sürüşlerinde yüksek görüş ve güvenlik sağlıyor. Karşıdan gelen sürücülerin gözünü almadan yolu mükemmel bir şekilde aydınlatan bu sistem, sürüş deneyimini daha konforlu hale getiriyor. Farlardaki hoş geldiniz ve güle güle animasyonları da keyifli detaylar arasında yer alıyor.

Geniş ve ferah iç mekanı yolculara konforlu bir seyahat sunuyor. Yatay tasarım teması, sürücü odaklı kokpit ve 16 inçlik merkezi ekranı da modern ve teknolojik bir atmosfer yaratıyor. AGR sertifikalı ergonomik koltuklar ise uzun yolculuklarda bile rahatlık sağlıyor.

Yan destek ayarlı koltukları sürücü ve yolcu konforunu kişiselleştirmeye olanak tanıyor. Sürücü koltuğunda ayrıca havalandırma ve masaj özellikleri de bulunuyor. Arka koltuktaki yolcular için de diz mesafesi önceki modele göre 20 mm artırılmış durumda.

Yeni Grandland çevreye duyarlı yaklaşımıyla da öne çıkıyor. İç mekanda kullanılan tüm kumaşların yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildiği belirtiliyor. Akıllı saklama çözümü Pixel Box, kablosuz şarj imkanı sunarken aynı zamanda aracın iç mekanına modern bir görünüm katıyor. Grandland, toplamda 35 litreden fazla hacme sahip saklama alanlarıyla da kullanışlılık sağlıyor.

Stellantis'in elektrikli araçlar için geliştirdiği STLA Medium platformu üzerine inşa edilen Grandland Elektrik, 98 kWh kapasiteli bataryası sayesinde 700 kilometreye (WLTP) kadar menzil sunuyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde ise batarya kapasitesinin yüzde 80'i sadece 26 dakikada doldurulabiliyor.

Sürüş deneyimini ön plana çıkaran Grandland Elektrik, frekans seçimli sönümleme teknolojisine sahip süspansiyon sistemiyle konforlu ve dinamik bir sürüş sağlıyor. Adaptif hız sabitleyici, trafik işareti tanıma, şerit takip asistanı, otomatik park asistanı gibi ileri sürüş destek sistemleri ise güvenliği en üst seviyeye taşıyor.

Grandland, tamamen elektrikli versiyonunun yanı sıra 48V Mild Hybrid ve Plug-in Hybrid seçenekleriyle de satışa sunulacak. Grandland Plug-in Hybrid, tamamen elektrikli ve emisyonsuz olarak yaklaşık 85 km menzil (WLTP) sunuyor. 48V Mild-Hybrid teknolojisine sahip Grandland Hybrid ise sürüş keyfini üst seviyede yaşatırken tüketimi ve karbon emisyonunu sınırlandırıyor.

Yeni Opel Grandland Elektrik teknik özellikleri