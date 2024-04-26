Yeni Renault Duster Türkiye'de tanıtıldı, özellikleri ve üretim planları açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Yeni Renault Duster Türkiye'de tanıtıldı, özellikleri ve üretim planları açıklandı

Yeni Renault Duster Türkiye\'de tanıtıldı, özellikleri ve üretim planları açıklandı

Yeni Renault Duster, Türkiye'de tanıtıldı ve Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilecek. Araç, 2024 yazında Türkiye yollarında olacak ve ön siparişe açılacak. Duster, üç farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak ve ultra verimli E-Tech tam hibrit motor sistemi dikkat çekiyor. Ayrıca, Renault'nun üretim planlarıyla Türkiye'nin otomotiv sektöründeki rolü güçlenecek.

26.04.2024 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Renault Duster, fiziksel olarak dünyada ilk kez Türkiye'de tanıtıldı. 25 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilen basın lansmanıyla tanıtılan araç, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilecek. Ayrıca Renault'un SUV modeli Duster, 2024 yazında Türkiye yollarında olacak ve Mayıs ayı sonunda ön siparişe açılacak. İşte tüm özellikleri…

Yeni Renault Duster E-Tech Full Hybrid dünyada ilk kez Türkiye'de tanıtıldı! İşte özellikleri

Yeni Duster, üç farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak. Bunlar arasında, ultra verimli E-Tech tam hibrit motor sistemi de bulunuyor. 145 hp güç üreten bu motor seçeneği, ortalama 5 lt/100 km yakıt tüketimi ve 114 gr/km CO2 emisyonuyla dikkat çekiyor.

Elektrik modunda hareket edebilen ve şehir içi sürüşlerde yüzde 40'a kadar yakıt tasarrufu sağlayan bu motor, 6 ileri manuel şanzımana sahip. Aracın 130 hp (beygir) güç üreten 1,2 litre yarı hibrit motor seçeneği de mevcut. Bu motor, yüzde 10 yakıt tasarrufu sağlamak için 0,8 kWsa kapasiteli 48V bataryayla destekleniyor.

Renault Duster, Nissan logolu bir ikiz kardeşe sahip oluyor!

Duster'ın bu versiyonu, ortalama 6 lt/100 km yakıt tüketimi ve 136 gr/km CO2 emisyonuna sahip. Yeni Renault Duster'ın Türkiye'de tanıtılması, ülkenin otomotiv sektöründeki rolünü ve geleceğini güçlendiren önemli bir adım.

Yeni Renault Duster Türkiye'de tanıtıldı, özellikleri ve üretim planları açıklandı

Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, Renault'nun 2027 yılına kadar 3'ü SUV olmak üzere 4 yeni modeli üretmeyi planladığı önemli bir üretim merkezi olacak. Bu yatırım, Renault'nun uluslararası konumunu güçlendirirken, Türkiye'nin de ihracat potansiyelini artıracaktır.

Siz yeni Duster hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Renault, OYAK, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yeni Renault Duster Türkiye'de tanıtıldı, özellikleri ve üretim planları açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
13:38 Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir“ sözlerine yanıt Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir" sözlerine yanıt
12:50 Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
12:56 Karaman’daki ’Dilan Polat’lı gösteriye Milli Eğitim’den soruşturma Karaman'daki 'Dilan Polat'lı gösteriye Milli Eğitim'den soruşturma
12:37 Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:16 İspanya’da otomattan kahve içen genç kız kör oldu İspanya'da otomattan kahve içen genç kız kör oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 14:18:29. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni Renault Duster Türkiye'de tanıtıldı, özellikleri ve üretim planları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement