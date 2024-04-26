Yeni Renault Duster Türkiye\'de tanıtıldı, özellikleri ve üretim planları açıklandı

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Yeni Renault Duster, fiziksel olarak dünyada ilk kez Türkiye'de tanıtıldı. 25 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilen basın lansmanıyla tanıtılan araç, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilecek. Ayrıca Renault'un SUV modeli Duster, 2024 yazında Türkiye yollarında olacak ve Mayıs ayı sonunda ön siparişe açılacak. İşte tüm özellikleri…

Yeni Renault Duster E-Tech Full Hybrid dünyada ilk kez Türkiye'de tanıtıldı! İşte özellikleri

Yeni Duster, üç farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak. Bunlar arasında, ultra verimli E-Tech tam hibrit motor sistemi de bulunuyor. 145 hp güç üreten bu motor seçeneği, ortalama 5 lt/100 km yakıt tüketimi ve 114 gr/km CO2 emisyonuyla dikkat çekiyor.

Elektrik modunda hareket edebilen ve şehir içi sürüşlerde yüzde 40'a kadar yakıt tasarrufu sağlayan bu motor, 6 ileri manuel şanzımana sahip. Aracın 130 hp (beygir) güç üreten 1,2 litre yarı hibrit motor seçeneği de mevcut. Bu motor, yüzde 10 yakıt tasarrufu sağlamak için 0,8 kWsa kapasiteli 48V bataryayla destekleniyor.

Renault Duster, Nissan logolu bir ikiz kardeşe sahip oluyor!

Duster'ın bu versiyonu, ortalama 6 lt/100 km yakıt tüketimi ve 136 gr/km CO2 emisyonuna sahip. Yeni Renault Duster'ın Türkiye'de tanıtılması, ülkenin otomotiv sektöründeki rolünü ve geleceğini güçlendiren önemli bir adım.

Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, Renault'nun 2027 yılına kadar 3'ü SUV olmak üzere 4 yeni modeli üretmeyi planladığı önemli bir üretim merkezi olacak. Bu yatırım, Renault'nun uluslararası konumunu güçlendirirken, Türkiye'nin de ihracat potansiyelini artıracaktır.

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