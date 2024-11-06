Antalya\'ya 16,1 Milyon Turist Geldi

Turizm

ANTALYA'ya ekim ayı sonu itibarıyla hava yoluyla gelen turist sayısı, 16 milyon 131 bin 847 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4'lük artış yaşanırken, Rus ve Alman turist sayısı 7 milyonu aştı. Her 4 turistten 2'si, Rus ve Alman oldu.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından aldığı yurt dışı turizm verilerine göre; 2024 yılı ekim ayı sonunda kente hava yoluyla 16 milyon 131 bin 847 turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4'lük artış yaşandı. Haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarından sonra ekim ayında da kente gelen turist sayısı, 2 milyonu geçti.

RUSLAR 4 MİLYONA KOŞUYOR

16,1 milyon turistin, 3 milyon 764 binini Rus turistler oluşturdu. Toplam turist sayısında yüzde 24,6'lık payla Antalya'ya en çok turist gönderen ülke olan Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısının yıl sonunda 4 milyonu aşması bekleniyor. İkinci sıradaki Almanya'dan 10 aylık dönemde toplam 3 milyon 298 bin turist geldi. Alman turistlerin toplam turizmdeki payı yüzde 21,6 oldu. Her 4 turistten 2'si, Rus ve Alman oldu.

İNGİLİZLER VE POLONYALILAR 1 MİLYONU AŞTI

İlk defa geçen yıl 1 milyon sınırını aşan İngiliz ve Polonyalı turistler, bu yıl da 1'er milyonu geçen 2 önemli pazar oldu. Antalya turizminde Rus ve Almanya'nın ardından, İngiltere ve Polonya da ana kaynak pazar olarak ifade edilmeye başlandı. İngiltere'den gelen turist sayısı 1 milyon 487 bin, Polonya'dan gelen turist sayısı 1 milyon 233 bin oldu. Toplam turizmdeki pay İngilizlerde yüzde 9,7, Polonya'da yüzde 8 oldu.

16 MİLYONUN 10 MİLYONU 4 ÜLKEDEN

Antalya'ya bu yıl gelen toplam 16 milyon 131 bin 847 turistin yüzde 60,7'sine denk gelen 9 milyon 783 bini Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya olmak üzere, bu 4 ülkeden, geriye kalan 6,3 milyon turist 168 ülkeden geldi. Gurbetçiler ise Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya'nın ardından beşinci sırada yer alıyor. Bu yıl 10 aylık dönemde çoğunluğu Almanya ve Avrupa ülkelerinden olmak üzere Antalya'ya tatile gelen Türk vatandaşı sayısı, 881 bin oldu.

EKİM AYI ŞAMPİYONU ALMANLAR

Ekim ayında 2 milyon 60 bin turist gelen Antalya'da Almanlar 593 bin kişiyle ilk sırada, Ruslar 519 bin kişiyle ikinci sırada yer aldı. Üçüncü İngilizler 132 bin, dördüncü Polonyalılar 69 bin, beşinci Litvanyalılar 44 bin turistle sıralandı. Ukrayna'dan 41 bin, İsviçre'den 37 bin, Beyaz Rusya'dan 25 bin, Danimarka'dan 23 bin, Çekya'dan 20 bin şeklinde diğer ülkeler sıralandı.

EN ÇOK TURİST GELEN ÜLKELER

Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya'dan sonra en çok turist gelen diğer ülkeler şöyle; Hollanda 447 bin, Kazakistan 438 bin, Romanya 424 bin, Ukrayna 334 bin, Çek Cumhuriyeti 297 bin, Litvanya 220 bin, Slovakya 215 bin, Danimarka 197 bin, Belçika 185 bin, Moldova 182 bin, Beyaz Rusya 178 bin, Avusturya 174 bin, Fransa 172 bin, İsveç 159 bin, İsviçre 159 bin, Macaristan 132 bin, Norveç 120 bin, İran 105 bin.