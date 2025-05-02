Bodrum'a 590 Turist Getiren 'Explora I' Geldi - Son Dakika
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Turizm

Bodrum'a 590 Turist Getiren 'Explora I' Geldi

Malta bayraklı 'Explora I' gemisi, Bodrum'a 590 turist getirdi, tarihi yerler ziyaret edildi.

02.05.2025 12:13
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MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a 'Explora I' isimli yolcu gemisi 590 turist getirdi. Kente gelen turistler tarihi noktaları ziyaret etti.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'a yolcu gemileri gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Malta bayraklı 248 metre uzunluğundaki 'Explora I' kruvaziyer saat 09.00'da Bodrum'a demirledi. Gemide ağırlıklı olarak ABD'li olmak üzere 590 turist ve 634 mürettebat bulunuyor. İlçeye gelen turistler Bodrum Kalesi başta olmak üzere tarihi noktaları gezerken, turlara da katıldı. Yolcu gemisinin saat 20.00'da Samos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Haber-Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Bodrum'a 590 Turist Getiren 'Explora I' Geldi - Son Dakika

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