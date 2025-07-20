Bodrum'da Yaz Sıcaklığı Turistleri Çekti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hava sıcaklığı 36 dereye ulaşırken, yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Öte yandan, Kumbahçe Paşatarlası Sahili'nde tüm plaj şemsiyelerinin açık olması dikkati çekti.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, 19 Temmuz'dan itibaren hava sıcaklığının aratarak Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üzerine çıkmasını beklediğini duyurdu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün dereceler 36 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklık ise 41 dereceyi buldu. Deniz suyu sıcaklığı ise 27 derece olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti. Bazı turistler denize girerek serinlerken bazıları ise şezlonglarda dinlenmeyi ve güneşlenmeyi tercih etti. Kumbahçe Paşatarlası Sahili'nde tüm plaj şemsiyelerinin açık olması dikkati çekti.Öte yandan, Bitez, Gümbet, Ortakent, Türkbükü plajlarında da yoğunluk yaşandı.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),