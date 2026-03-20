Diyarbakır\'da Turizm Polisi Destanı

20.03.2026 15:30
Diyarbakır'da turizm polisi ekipleri, 7 dilde hizmet vererek turistlere güvenlik ve rehberlik sağlıyor.

DİYARBAKIR'da Ramazan Bayramı tatiliyle artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle kentte görev yapan turizm polisi ekipleri, 7 dilde hizmet vererek yerli ve yabancı turistlere rehberlik ve güvenlik sağlıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 17 kişilik ekip; İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Zazaca dillerinde hizmet sunuyor. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan kentte, özellikle Diyarbakır Surları, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi noktalarda yoğunluk yaşanıyor. Bu bölgelerde görev yapan ekipler, ziyaretçileri karşılayıp yönlendirme, bilgilendirme ve güvenlik hizmeti veriyor. 2024'te görevlendirilen ekip, özellikle tarihi mekanların bulunduğu Sur ilçesinde devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Kendilerine tahsis edilen elektrikli araçlarla bölgede dolaşan ekipler, turistlerle bire bir iletişim kuruyor. Günde ortalama 4 bin ziyaretçiyle temas kuran turizm polisleri, hem güvenliği sağlıyor hem de kentin tanıtımına katkı sunuyor. Polisler, ayrıca yabancı dil bilmeyen esnafa da destek vererek turistlerle iletişimi kolaylaştırıyor.

'POLİSLERİ GÖRÜNCE KENDİMİ ÇOK GÜVENDE VE HUZURLU HİSSETTİM'

Fildişi Sahili'nden gelen Eric Essagne, "Diyarbakır'dan önce de İstanbul'a gittim. Burayı çok beğendim. Burada turizm polislerini görünce kendimi çok güvende ve huzurlu hissettim. Bayram çok güzel geçiyor. Diyarbakır ciğerini çok beğendim" diye konuştu.

'HALKIN, TURİSTLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN GÜZEL BİR ŞEY'

İzmir'den gelen Zerrin Erbarışık ise polis ekiplerine teşekkür ederek, "Diyarbakır'da tarihi Ulu Cami önündeyiz. İzmir'den turla geldik. İlk defa geliyorum Diyarbakır'a, çok merak ediyordum. Turizm polisleri varmış. Onlar da güzel bir görev, iyi bir şey yapıyorlar. Halkın, turistlerin güvenliği için güzel bir şey. Turizm polislerinin yabancı dil bilmeleri de güzel" dedi.

Kaynak: DHA

Yalova’da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı Yalova'da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı
AB’den Türkiye’ye SEPA teklifi AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi
İran, ABD’ye ait F-35 savaş uçağı vurdu İran, ABD'ye ait F-35 savaş uçağı vurdu
Büyükçekmece’de servis minibüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı Büyükçekmece'de servis minibüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Nevşehir’de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı Nevşehir'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne altın sette veda etti Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne altın sette veda etti
Beşiktaş, İlber Ortaylı’yı unutmadı Beşiktaş, İlber Ortaylı'yı unutmadı
Sidiki Cherif’e milli takım müjdesi Sidiki Cherif'e milli takım müjdesi

16:38
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
16:18
İncirlik’te siren sesleri MSB’den “Olumsuz bir durum yok“ açıklaması
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması
16:00
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
15:47
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu
İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu
15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
14:59
Bahçeli, Ülkü Ocakları’nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi
Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi
14:10
A Milli Takım’ın Dünya Kupası play-off maçları aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off maçları aday kadrosu belli oldu
13:54
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
13:08
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
12:35
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
