Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış sonrası Erciyes'in yüksek rakımları karla kaplandı. Erciyes Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü. Kayak sezonu için tüm hazırlıkların tamamlandığı merkezde, pistlerin kar yağışı ile dolması bekleniyor.
Son Dakika › Turizm › Erciyes Dağı'na Kar Yağışı Düştü, Kış Sezonu İçin Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika
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