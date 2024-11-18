Erciyes Dağı'na Kar Yağışı Düştü, Kış Sezonu İçin Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika
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Turizm

Erciyes Dağı'na Kar Yağışı Düştü, Kış Sezonu İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Erciyes Dağı\'na Kar Yağışı Düştü, Kış Sezonu İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'nda, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası pistler beyaza büründü. Kayak sezonu için hazırlıkların tamamlandığı merkezde, kar yağışının pistlere dolması bekleniyor.

18.11.2024 10:53  Güncelleme: 10:55
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TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'na kar yağdı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış sonrası Erciyes'in yüksek rakımları karla kaplandı. Erciyes Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü. Kayak sezonu için tüm hazırlıkların tamamlandığı merkezde, pistlerin kar yağışı ile dolması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Erciyes Dağı'na Kar Yağışı Düştü, Kış Sezonu İçin Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erciyes Dağı'na Kar Yağışı Düştü, Kış Sezonu İçin Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika
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