İstanbul Havalimanı, Dünyanın En İyisi! - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı, Dünyanın En İyisi!

İstanbul Havalimanı, Dünyanın En İyisi!
17.07.2025 10:49
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Travel and Leisure, İstanbul Havalimanı'nı en iyi uluslararası havalimanı seçti.

ULUSLARARASI seyahat dergisi Travel and Leisure'ın okurları arasında yapılan ankette, İstanbul Havalimanı geçen yıl olduğu gibi bu yılda dünyanın en iyi uluslararası havalimanı seçildi.

Dünyanın önde gelen seyahat dergisi olan Travel and Leisure bu yılda dünyanın en iyi havalimanlarını belirledi. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı bu yılda Changi Havalimanı (Singapur), Hamad Uluslararası Havalimanı (Katar), Dubai Uluslararası Havalimanı ve Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nı geride bıraktı. Her ay yaklaşık 16 milyondan fazla okura ulaşan Travel and Leisure dergisinin ödül töreni, yayının merkezi olan ABD'nin New York kentinde düzenlendi. İstanbul Havalimanı'na ödülü Travel and Leisure dergisi Genel Yayın Yönetmeni Jacqueline Gifford tarafından havalimanı işletmecisi İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül'e takdim edildi.

'BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ'

Törende konuşan Şengül, "İGA İstanbul Havalimanı olarak sunduğumuz hizmetlerin yalnızca operasyonel başarılar anlamında değil, aynı zamanda kültürel açıdan da takdir görmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Türk kültürünün; misafirperverliği, inceliği ve dünya standartlarının ötesine geçen hizmet anlayışıyla öne çıkması bizim için son derece kıymetli. Bu sayede yalnızca İGA'yı değil, aynı zamanda İstanbul'u ve ülkemizin zengin kültürel mirasını da uluslararası alanda temsil edebilmenin ve marka değerine katkı sunabilmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm İstanbul Havalimanı, Dünyanın En İyisi! - Son Dakika

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