Kuşadası\'na 3 Bin 362 Turist Getiren Kruvaziyer

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine Malta bayraklı 'Aroya' isimli kruvaziyer ile 3 bin 362 turist geldi. Gemiden inen yolcular, ilçede gezip alışveriş yaptı.

Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki 'Aroya', sabah saatlerinde Kuşadası Ege Port Limanı'na yanaştı. 18 katlı kruvaziyerden inen turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik alanları gezdi.

İstanbul'daki Galataport Limanı'ndan hareket eden 'Aroya', Kuşadası'nın ardından Bodrum'a uğrayacak. Gemi daha sonra Mısır ve Suudi Arabistan limanlarına demirleyecek.