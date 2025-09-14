Kuşadası'na 3 Bin 362 Turist Getiren Kruvaziyer - Son Dakika
Turizm

Kuşadası'na 3 Bin 362 Turist Getiren Kruvaziyer

Kuşadası\'na 3 Bin 362 Turist Getiren Kruvaziyer
14.09.2025 15:59
Malta bayraklı 'Aroya' kruvaziyeri, Kuşadası'na yanaşarak binlerce turisti ağırladı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine Malta bayraklı 'Aroya' isimli kruvaziyer ile 3 bin 362 turist geldi. Gemiden inen yolcular, ilçede gezip alışveriş yaptı.

Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki 'Aroya', sabah saatlerinde Kuşadası Ege Port Limanı'na yanaştı. 18 katlı kruvaziyerden inen turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik alanları gezdi.

İstanbul'daki Galataport Limanı'ndan hareket eden 'Aroya', Kuşadası'nın ardından Bodrum'a uğrayacak. Gemi daha sonra Mısır ve Suudi Arabistan limanlarına demirleyecek.

Kaynak: DHA

