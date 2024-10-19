Serdar Özyurt, Royal Stay Palace'ı Satın Aldı - Son Dakika
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Turizm

Serdar Özyurt, Royal Stay Palace'ı Satın Aldı

Serdar Özyurt, Royal Stay Palace\'ı Satın Aldı

Serdar Özyurt, Royal Stay Palace otelini satın alarak 'Grand Harilton' adını verdi. Turizme katkı sunacak.

19.10.2024 15:10
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İŞ insanı Serdar Özyurt, Suudi iş insanı Mahmut Al Sakaar'a ait olan Royal Stay Palace Oteli satın aldığını duyurdu. Satın alma işlemiyle ilgili konuşan Özyurt, "Yeni dönemde hem İstanbul turizminin hem de fuarcılık turizminin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla otelimizde büyük dönüşümler yapacağız" dedi.

İş insanı Serdar Özyurt, turizm alanında bir yatırıma imza attı. Özyurt, Suudi Arabistanlı ünlü iş insanı Mahmut Al Sakaar'ın Halaskargazi'deki otelini satın aldı. Satın alma işleminin hemen ardından otelin adını 'Grand Harilton' olarak değiştirdi.

Daha önce Suudi Arabistanlı iş insanı Mahmut Al Sakaar'a ait olan Royal Stay Palace oteli satın alan iş insanı Serdar Özyurt, bu hamlesiyle fuar turizmine de büyük bir katkı sunacağını belirtti. Yerli sermayenin önemine dikkat çeken Özyurt, otelin modernizasyonu ve hizmet kalitesinin artırılması yönünde de kapsamlı projeler planladıklarını duyurdu.

'YENİ YATIRIMIMIZ ÜLKE TURİZMİNE GÜÇ KAZANDIRACAK'

Satışın ardından değerlendirmelerde bulunan Özyurt, "Yeni yatırımımız ülke turizmine güç kazandıracak. Türkiye'nin bu alandaki gücünü artırmak için yatırımlarımız sürecek. Satın alımımız yeni işbirliği fırsatlarına da kapı aralayacaktır" dedi.

Otelde Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Amerika kıtasından gelen çok sayıda misafirin daha önce konakladığını ifade eden Özyurt, "Yeni dönemde hem İstanbul turizminin hem de fuarcılık turizminin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla otelimizde büyük dönüşümler yapacağız. Türkiye ekonomisinin büyümesine katkıda bulunmak ve ekonomiye olan güvenimizi göstermek için ülkemize yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Mahmut Al, İstanbul, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Turizm Serdar Özyurt, Royal Stay Palace'ı Satın Aldı - Son Dakika

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