Sultanhanı Kervansarayı, Yabancı Turistlerin Gözdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sultanhanı Kervansarayı, Yabancı Turistlerin Gözdesi

Sultanhanı Kervansarayı, Yabancı Turistlerin Gözdesi
06.05.2026 01:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk dizileri etkisiyle Sultanhanı Kervansarayı'nı yılda 200 bin turist ziyaret ediyor.

AKSARAY'da 1229 yılında Birinci Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılan ve 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Sultanhanı Kervansarayı, Türk dizilerinden etkilenen yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, "Endonezyalılar, bizim dizilerimizden etkilenip geliyor. Güney Afrika ülkelerinden geliyorlar. Her gelen Sultan Süleyman diye bahsediyor. Burada her ülkeden gelen turistleri misafir ediyoruz" dedi.

Birinci Alaeddin Keykubad döneminde yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı, Anadolu Selçuklu döneminden günümüze ulaşan ve türünün en büyüğü olarak biliniyor. Kervansaray, restore edildikten sonra boş odaları aslına uygun hale getirilip, turizme kazandırıldı. 800 yıldır ayakta olan ve 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Sultanhanı Kervansarayı'nı yılda ortalama 200 bin yabancı turist ziyaret ediyor.

'SAATLERCE BURADAN ÇIKAMIYORLAR'

Aksaray Turizmciler Derneği Başkanı da olan Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, "Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük kervansarayı Sultanhanı'na 200 bin biletli turistimiz geldi. Biz meclis kararıyla yerli misafirlerimizden ücret almama kararı aldık. Bunu da kendi kültürümüzü tanıtmak için yaptık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibe verdi, biz de restorasyonunu tamamladık. Han odalarını günün şartlarında nasıl yaşanmışsa, o şekilde yaşatılması istedik. O döneme ait mutfak, Alaaddin Keykubat'ın han odası, yaşam odası, hamamı ve ahi odasını güzel bir şekildi teşhir ediyoruz. Daha önce gelen misafirlerimiz, 15 dakika kervansarayı gezip gidiyorlardı. Şimdiyse saatlerce buradan çıkamıyorlar. Savaşlar durursa hedefimiz 600-700 bin turist ağırlamak" dedi.

'BÜTÜN DİZİLERİMİZİ SEYREDİYORLAR'

Türk dizilerinin turizme katkısına değinen Solak, "Önceleri buraya çok az İtalyan turist gelirken şu anda en fazla İtalyanlar gelmeye başladı. Endonezyalılar, bizim dizilerimizden etkilenip geliyor. Güney Afrika ülkelerinden geliyorlar. Bu da çok şaşırtıcı. Her gelen Sultan Süleyman diye bahsediyor. Bütün dizilerimizi seyrediyorlar. Önceden İngiliz ile Alman turistler gelirken, şu anda global bir şekilde yabancılar geliyor. Burada her ülkeden gelen turistleri misafir ediyoruz" diye konuştu.

SULTANHANI, İPEK YOLU ÜZERİNDEKİ EN BÜYÜK HAN

İngiliz turistlere Sultanhanı'nı tanıtan profesyonel tur rehberi Doç. Dr. Nur Ündey ise "Kervansaray, son yıllarda yapılan değişimle çok daha güzel ve etkileyici bir hale geldi. Özellikle restorasyonla bu boş odaların işlevlerinin ne olduğunun anlaşılması ve buradaki hali sergisiyle bir anlam bulmuş oldu. Kervansaray gerçek anlamını bulduğu düşünüyorum. İngiliz grubu ilk kez bir hanı gezmiş oldu. İpek yolunun gerçekten yaşandığı bir yere gelmek onlar için çok etkileyici oldu" dedi.

Kaynak: DHA

Turizm, Son Dakika

Son Dakika Turizm Sultanhanı Kervansarayı, Yabancı Turistlerin Gözdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı 7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist
Kıyıya sürüklenen gizemli cisim ülkeyi alarma geçirdi Kıyıya sürüklenen gizemli cisim ülkeyi alarma geçirdi
İsrail karşıtı kalabalık grup ABD’deki tarihi sinagoga saldırdı İsrail karşıtı kalabalık grup ABD'deki tarihi sinagoga saldırdı

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:26
Düzcespor’a kayyım atanıyor
Düzcespor’a kayyım atanıyor
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
22:04
Hakan Safi’nin seçimdeki transfer kozu belli oldu Hedefte o yıldız var
Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
21:22
Tüm şehir kenetlendi Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
Tüm şehir kenetlendi! Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
20:03
Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti
Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti
19:23
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 03:41:30. #7.12#
SON DAKİKA: Sultanhanı Kervansarayı, Yabancı Turistlerin Gözdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.