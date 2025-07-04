THY\'den \'Ada Kıbrıs\' Projesine Destek

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizmde markalaşması amacıyla başlatılan 'Ada Kıbrıs' projesine destek olacaklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bolat, "'Ada Kıbrıs' için hava köprüsü kuruyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin küresel turizm pazarında hak ettiği konuma gelmesi için başlatılan 'Ada Kıbrıs' projesini Türk Hava Yolları ve AJet olarak biz de çok önemsiyoruz. Yavru Vatan'ı farklı bir konuma taşıyacak bu önemli projenin ana aktörlerinden biri olmak bizim için gurur verici. Ada'ya kuracağımız hava köprüsü KKTC'nin turizmde bir marka olarak yeniden konumlanmasında stratejik bir rol oynayacaktır. Bu değerli projenin detaylarını duyurmak ve ilk adımı atmak için 7 Temmuz Pazartesi günü projeye büyük katkı sunacak olan geniş bir heyetle KKTC'de olacağız inşallah. 'Ada Kıbrıs' şimdiden hayırlı olsun" dedi.