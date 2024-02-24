Son Dakika Üniversiteler Haberleri

- 13:12 Milli Sporcu Nefise Atalay, Muaythai Üniversiteler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu Oldu
Mersin'de düzenlenen Muaythai Üniversiteler Türkiye Şampiyonası'na katılan milli sporcu Nefise Atalay, 57 kg sıkletinde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Atalay, bu başarıyla Üniversiteler Arası Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Şampiyonluğunu üniversite yetkililerine ve antrenörüne teşekkür etti.
- 22:46 HAK-İŞ, "Filistin'e Özgürlük İçin Manisa'da Buluşuyoruz" etkinliği düzenledi
İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ olarak biz tarihimizin bize yüklediği sorumlulukların bilincinde ve farkında olarak, tarihi bağlarımız nedeniyle Filistin'e ilgisiz kalamayız" dedi.
- 22:16 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Son 20 Yılda Hızlı Büyüdü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin istikrarlı ve güçlü bir yönetim sayesinde son 20 yılda dünyadan çok daha hızlı şekilde büyüdüğünü söyledi. Yılmaz, İzmir programı kapsamında gençlerle buluşma programına katıldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlere yönelik atılan adımları anlattı. Ayrıca eğitimde fırsat eşitliği sağlandığını, istihdamda gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapıldığını vurguladı.
- 21:45 HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: Filistin'e ilgisiz kalamayız
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Manisa'da düzenlenen 'Filistin'e Özgürlük için Manisa Buluşması' programında yaptığı konuşmada, tarihi bağlar nedeniyle Filistin'e ilgisiz kalamayacaklarını belirtti. Filistinli Gazeteci ve Akademisyen Dr. Zaher Elbek ise Türkiye'den ciddi anlamda beklentilerinin olduğunu ifade etti.
- 18:36 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencileri Judo Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
ZBEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyetleri kapsamında düzenlenen Üniversiteler Judo Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etti. Ayşenur Sülün 57 kg'da 3., Habib Talha Kaçar 60 kg'da 3., Miraç Akkuş 73 kg'da 3., Samet Kumtaş ise 81 kg'da 2. oldu. ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, öğrencileri ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
- 17:14 Şanlıurfa'da Gençlere Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Şanlıurfa'da düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' sona erdi. Program kapsamında 40 kurum ve kuruluş, gençlere devlet teşviklerini tanıttı. Etkinlikte burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programları hakkında bilgi verildi. Yaklaşık 60 bin kişi etkinliği ziyaret etti.
- 16:13 Guangdong Aslan Dansı: Tarihi ve Gelişimi
Guangdong Aslan Dansı, dövüş sanatları, dans ve müziğin birleşiminden oluşan bir dans türüdür. Tang Hanedanlığı döneminde başlayan bu dans, Ming Hanedanlığı döneminde modern şeklini almıştır. Foshan'ın Nanhai bölgesinde doğan bu dans, tüm Guangdong eyaletine yayılmıştır. Günümüzde ise aslan dansı kursları, çocuklardan yetişkinlere kadar birçok kişi tarafından ilgi görmektedir.
- 13:41 BŞEÜ BARUM, Mikroplastik Analizleri ile İnsan Sağlığını Koruyor
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (BARUM), mikroplastiklerin analizlerini yaparak insan sağlığını olumsuz etkileyen hastalıklara yol açan bu maddelerin tespitinde önemli bir rol oynuyor. BARUM, mikroplastik içerik analizleri yaparak firmalara, üniversitelere ve araştırmacılara yol gösteriyor. Laboratuvar, farklı sektörlerden firmalara hizmet vererek mikroplastik oranlarını tespit ediyor ve insan sağlığını etkileyebilecek maddelerin yayılmasını engellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, laboratuvarın amacı, araştırmacılara danışmanlık sağlayarak AR-GE çalışmalarına katma değer oluşturmak ve firmaların ürünlerinin analizlerini yaparak paydaşlara sunmaktır.
- 13:13 AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak: "Yüzde 62 ile kazanacağız"
Bu seçimlerde önceki dönemin sonuçlarını tersine çevireceklerini belirten AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak, yüzde 62'i Nilüfer'i hak ettiği belediyeciliğe kazandıracaklarını söyledi.
- 12:49 Eğitim-İş, Şevki Yılmaz ve Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulundu
İzmir'de Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz ve imam Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu, Yılmaz'ın Osmanlı'ya hakaret etmesi ve Konakçı'nın amin demesi nedeniyle yapıldı. Eğitim-İş, Atatürk'ün hatırasına hakaret ve Türk Milleti'ni aşağılama gerekçeleriyle kamu davası açılmasını talep etti.
- 12:29 YÖK Başkanı: Bilim diplomasisini destekliyoruz
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Trakya Üniversiteler Birliği'nin 22. Üst Kurul Toplantısında yaptığı konuşmada, bilim diplomasisinin Türk diplomasisi içerisinde giderek artan ağırlığını desteklediklerini söyledi. Özvar, üniversitelerin Balkan coğrafyasındaki üniversitelerle iş birliklerini güçlendirmek ve uluslararasılaşmaya katkı sağlamak için her türlü desteği vereceklerini belirtti.
- 12:18 Başkan Büyükkılıç, 'Doğru Tercih Kampüs'te' Gençlerle Buluştu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Doğru Tercih Kampüs'te' programında gençlerle bir araya geldi. Gençlerle tecrübelerini, hizmetlerini ve projelerini paylaşan Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin taleplerini ve sorularını da samimiyetle cevapladı.
- 11:30 YÖK Başkanı Edirne Valisi'ni ziyaret etti
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Ziyarette, Trakya Üniversitesine ek bina yapılması ve Balkanlardaki çalışmaların yürütülmesi konuları görüşüldü. Özvar, ayrıca Trakya Üniversitesi Rektörü ve diğer üniversite yetkilileriyle birlikte öğrencilerle de buluşacak.
- 10:44 ÇAKÜ Avrupa Üniversiteler Birliği'ne üyelik başvurusunu tamamladı
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), Avrupa Üniversiteler Birliği'ne üyelik başvurusunu tamamladı. Üniversite, Avrupa Üniversiteler Birliği'ne bireysel tam üyelik başvurusunda bulunarak ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Avrupa Üniversiteler Birliği'nin gelecekte odaklanacağı tematik öncelikler ve çalışmalar arasında eğitimde dijitalleşme, genç mezunların istihdamı ve kaynaklara açık erişim sistemi yer alıyor.
- 10:14 Anadolu Üniversitesi Rektörü, Taekwondo Türkiye Şampiyonasında başarılı olan sporcuları kabul etti
TÜSF tarafından düzenlenen Taekwondo Türkiye Şampiyonasından 14 madalya ile dönen Anadolu Üniversitesi sporcuları, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti. Rektör Erdal, sporcuları tebrik ederek hediyelerini verdi ve başarılarının devamını diledi.
- 09:17 Düzce Üniversitesi öğrencisi Eylül Arinna Hemiş Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan ve Ünilig çerçevesinde Mersin'de düzenlenen Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesi öğrencisi Eylül Arinna Hemiş, 51 kilo kadınlar sıkletinde üstün bir performans sergileyerek üçüncü oldu ve Düzce Üniversitesi'ni başarıyla temsil etti.
- 22 Şub Başkan Büyükkılıç, Abdullah Gül Üniversitesi'nde öğrencilere hizmetleri anlattı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Abdullah Gül Üniversitesi'nde öğrencilere yönelik hizmetleri paylaştı. Başkan Büyükkılıç, su faturalarında indirim, spor tesislerinde indirim, ulaşım, kırtasiye ve burs desteği gibi hizmetlerin yanı sıra Erciyes Kayak Merkezi'nde ücretsiz kayak kursu ve ekipman temini gibi imkanları da duyurdu. Ayrıca, sosyal tesislerde öğrencilere indirim yapılacağını belirtti.
- 22 Şub Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Gençler Öncü Teknoloji Firmalarıyla Buluşacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı arasında yapılan işbirliğinin Milli Teknoloji Hamlesi'ne güç katacağını belirterek, "Gençler blokzincir, yapay zeka, dijital dönüşüm gibi konularda kendi alanlarının öncü teknoloji firmaları ve...
- 21 Şub Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Sağlık alanında düzenlemeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
- 21 Şub TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 36 bine çıkacak
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
- 21 Şub NASA'dan dönen Dr. Umut Yıldız, ODTÜ'de uzay teknolojileri dersi vermeye başladı
NASA'dan ayrılıp ABD'den Türkiye'ye dönen Dr. Umut Yıldız, ODTÜ'de "uzay teknolojileri" konusunda dersler vermeye başladı, gelen yoğun talep üzerine seçmeli dersin öğrenci kontenjanı artırıldı.
- 20 Şub Sağlıkla İlgili Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde 3 Maddesi Daha Kabul Edildi
Sağlık alanında düzenlemeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 3 maddesi daha kabul edildi.
- 20 Şub Salon Okçuluk Üniversiteler Türkiye Şampiyonası Samsun'da Başladı
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve İlkadım Okçuluk Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 36 üniversiteden 203 sporcu katılıyor. İlk gün sıralama atışlarının yapıldığı şampiyona 22 Şubat'ta sona erecek.
- 20 Şub Erciyes Üniversitesi Sporcuları Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası'nda 3 Altın Madalya Kazandı
Mersin Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılan Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası'nda Erciyes Üniversitesi sporcuları Sercan Koç, Ezgi Keleş ve Dilara Sultan Arpacı, farklı kategorilerde şampiyon olarak 3 altın madalya kazandı.
- 19 Şub Alanya Üniversitesi Öğrencisi Fatma Şahiner Kick Boks Şampiyonasında Bronz Madalya Kazandı
Alanya Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü öğrencisi Fatma Şahiner, Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası'nda üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. Şahiner, babasının teşvikiyle başladığı kickbox sporunda gösterdiği performansla dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Mesut Güner, öğrencinin başarısını tebrik ederek üniversitenin öğrencilerini her alanda desteklediğini vurguladı ve sporun önemine dikkat çekti.
- 19 Şub Filistin Dışişleri Bakanı: Uluslararası hukuk tüm devletlere uygulanmalı
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, uluslararası hukukun istisnasız tüm devletlere uygulanması gerektiğini vurgulayarak, hiçbir devletin yasal yükümlülüklerinden muaf tutulamayacağını ifade etti. Mahkemede Filistin'e ait 5 farklı haritayı gösteren Maliki, Filistinlilerin onlarca yıldır kendi geleceğini tayin hakkından mahrum edildiğini söyledi ve uluslararası hukuka uygun olarak bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasını talep etti.
- 19 Şub Filistin Dışişleri Bakanı: Hiçbir devlet yasal yükümlülüklerinden muaf tutulamaz
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, uluslararası hukukun istisnasız tüm devletlere uygulanması gerektiğini vurgulayarak, hiçbir devletin yasal yükümlülüklerinden muaf tutulamayacağını ifade etti. Maliki, Filistin'in kendi geleceğini tayin hakkının ihlal edildiğini ve Filistinlilerin onlarca yıldır bu haklardan mahrum edildiğini söyledi. Ayrıca, Filistin topraklarının işgal sürecini anlatan 5 farklı haritayı gösterdi ve uluslararası hukuka uygun olarak bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasını talep etti.
- 19 Şub Niğdeli sporcumuz Şevval Özdoğan'ın da yer aldığı Üniversiteler Kros Milli Takımı Dünya 2.'si olarak gümüş madalya kazandı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi Şevval Özdoğan'ın da yer aldığı Milli Takımımız, 23. Dünya Üniversiteler Kros Şampiyonası'nda 2. olarak gümüş madalya kazandı. Şevval Özdoğan, Derya Kunur, Dilek Öztürk ve Pelinsu Şahin'den oluşan milli sporcularımız, 3 km kısa parkurda ülkemize gurur yaşattı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcularımızı ve antrenör Ahmet Yavuz'u tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
- 19 Şub Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı: Lisanslı sporcu sayısı 38 bine ulaştı
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, üniversitelerdeki lisanslı sporcu sayısının 38 bine ulaştığını açıkladı. Günay, üniversite öğrencilerinin spora olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirtti ve bu yıl 52 bin lisanslı sporcu hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu vurgulayan Günay, başarılarıyla ve organizasyon sahipliğiyle ön plana çıktıklarını ifade etti. E-sporun da son zamanlarda artış gösterdiğini belirten Günay, güreş, tekvando, karate ve boks gibi dövüş sporlarında ülkenin en başarılı olduğunu dile getirdi. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu olarak alınan madalya sayısının 1000'i geçtiğini ve bu sayıyı daha da artırmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.
- 19 Şub Kanadalı Aktivist: İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Soykırım Vakasıdır
Kanadalı aktivist Karen Devito, İsrail'in Gazze'de yaptıklarının 'ders kitaplarında yer alacak soykırım vakası' olduğunu söyledi. Devito, İsrail'in saldırılarının ders kitaplarında yer alacak nitelikte bir soykırım olduğunu belirtti. Ayrıca, Uluslararası Özgürlük Filosu üzerine çalışmalar yapmak üzere İstanbul'a geldiğini ve İsrail'in Gazze'ye yardım girişini engelleyerek halkı ölüme sürüklediğini ifade etti.
- 18 Şub Türkiye Üniversiteler Kros Milli Takımı, Umman'da ikinci oldu
Umman'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Kros Şampiyonası'nda Türkiye Üniversiteler Kros Milli Takımı, 3 kilometre kısa parkur yarışında gümüş madalya kazandı. Pelinsu Şahin, Derya Kunur, Şevval Özdoğan ve Dilek Öztürk'ten oluşan milli takım, 22 ülkeden gelen sporcuların mücadele ettiği organizasyonda başarılı bir performans sergiledi.
- 17 Şub Adalet Bakanı Tunç'tan yerel yönetimlerin Ankara ile işbirliği vurgusu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Belediye başkanının Ankara'yla uyumu önemli. Bir parti ayrımı yapmıyoruz.
- 17 Şub Cevdet Yılmaz: Adana'da kentsel dönüşümü hızlandırmamız lazım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dirençli bir Adana şehri oluşturmamız lazım ve kentsel dönüşümü vatandaşımızla birlikte, vatandaşımızla istişare içinde hızlandırmamız lazım. Çok daha sağlam, sağlıklı şehirler kurmamız lazım." dedi.
- 17 Şub Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, teknolojinin toplumsal yaşamda ve ahlakta yapabileceği değişiklikleri vurguladı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, teknolojinin toplumsal yaşamda ve ahlakta yapabileceği değişikliklerin öngörülmesi gerektiğini belirtti. Tekin, eğitimde yapay zeka zirvesinde yaptığı konuşmada, eğitim sürecinde toplumun desteğine ihtiyaç olduğunu ifade etti. Ayrıca, Bakanlık tarafından yapılan teknolojik altyapı çalışmaları ve FATİH Projesi hakkında bilgi verdi.
- 17 Şub Eğitim-Sen, Dokuz Eylül Üniversitesi'ne rektör aranıyor ilanı yayınladı
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İzmir Üniversiteler Şubesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü ve eski AKP İzmir Milletvekili Nükhet Hotar'ın büyükelçi olarak atanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı ‘rektör aranıyor’ ilanı ile atanacak rektörde olması gereken özellikleri sıraladı.
- 16 Şub Kazakistan'da dondurucu soğuklar nedeniyle okullar uzaktan eğitime geçti
Kazakistan'da dondurucu soğuklar nedeniyle başkent Astana dahil birçok bölgede okullar uzaktan eğitime geçti. Ülke genelinde hava sıcaklığının eksi 35-38'lere kadar düştüğü ve çetin kış şartlarının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Ayrıca, Abay eyaletinde mahsur kalan araçlardaki 29 kadın ve çocuk helikopterle tahliye edildi. Almatı'da ise kar kalınlığı 7 santimetre ölçüldü ve şehir trafiğinde yoğunluk yaşandı. Ulusal hava yolu şirketi Air Astana, uçak seferlerinde gecikme olabileceğini duyurdu ve Almatı-Bişkek uluslararası kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Dondurucu soğuk havanın gelecek hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.
- 16 Şub Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kütüphanesi, Yeşil Kütüphane Posterine Kabul Edildi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi, IFLA tarafından düzenlenen 'Çevre, Sürdürülebilirlik ve Kütüphaneler' başlıklı web sayfasına kabul edilen 'Yeşil Kütüphane Posteri' ile çevre dostu uygulamalar ve sürdürülebilirlik bilincini vurguluyor. Türkiye'deki diğer üniversitelerin de gönderdiği posterler, kütüphanelerin çevresel etkisini azaltma ve sürdürülebilirlik ilkelerini teşvik etme amacını taşıyor.
- 15 Şub Ankara Üniversitesi'nde Seralar Gençlik Merkezi'nin Temeli Atıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi'nde yapılacak olan Seralar Gençlik Merkezi'nin temeli törenle atıldı. Tamamlandığında 2 bin metrekare peyzaj alanı ile toplam 3 bin 74 metrekare kullanım alanına sahip olacak gençlik merkezi için temel atma töreni düzenlendi.
- 15 Şub Siemens Türkiye ve İYTE iş birliğiyle dijital endüstri laboratuvarı açıldı
Siemens Türkiye, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) iş birliğinde dijital endüstri, Ar-Ge ve yazılım alanlarında çalışmalara ve deneylere olanak sağlayacak laboratuvarı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gülbahçe Kampüsü'nde hizmete açtı.
- 15 Şub Türk hekimler Mısır'da organ nakli konusunda işbirliği görüşmeleri yaptı
Mısır'da düzenlenen uluslararası bir konferans için bulunan Türk hekimler, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar tarafından kabul edildi. Abdulgaffar, Türk sağlık ekibine teşekkür ederek, organ nakliyle ilgili ülkesindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türk heyeti ise Mısır ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Kabulün ardından Türk ve Mısırlı doktorlar, organ nakliyle ilgili çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
- 15 Şub İmamoğlu: "Evet Sisi'mi Binali mi Kendisi Sisi'den Yana Tercihte Bulundu Onu Görüyoruz. Ne Olacak Şimdi?"
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Beykoz Belediye Başkan adayı Alaattin Köseler ile birlikte İBB Miras tarafından kültür ve yaşam alanına dönüştürülen ve 10 Mart’ta açılması planlanan Beykoz Çubuklu silolarındaki çalışmaları inceledi. Soruları cevaplayan İmamoğlu: Tabi şunu söyleyeyim yani daha dün Kanal İstanbul meselesinde ya-pa-ca-ğız diye heceleyen bir anlayış şimdi vatandaşın gündeminde olmayan bizim de gündemimizde yoktur diyebiliyor. Ama bu “U” dönüşlerinin uzağında bir yapı değil o yapı. Bu “U” dönüşünün en somut örneğini dün Sevgililer Günü'nde yaşadık. Yani Sisi’mi Binali’mi diyen Sayın Cumhurbaşkanı dün Mısır'da sevgili kardeşim diyerek 14 Şubat Sevgililer Gününde Mısır'ı ziyaret etmiştir. Bu U dönüşüne alışkınız. Ama biz memleketimizin aleyhine yapılması muhtemel bu tür tavır ve davranışları sergileyecek insanlara “U” dönüşü şansını bile vermeyeceğiz. “U” dönüşü şansını bile vermeyeceğiz. Onları geri vitesiyle inşallah ait oldukları yere göndereceğiz. Evet Sisi’mi Binali mi kendisi Sisi'den yana tercihte bulundu onu görüyoruz. Ne olacak şimdi?" dedi.
- 14 Şub Mansur Yavaş: 'Biz protein yardımı yapıyoruz, o but veriyormuş'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut'ta Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul'daki çorba dağıtımını eleştirerek, Ankara'da yapılan protein yardımlarını ve diğer projelerini anlattı. Yavaş, rakiplerine projelerini okumaları ve taklit etmeleri çağrısında bulundu.
- 14 Şub 14 İlin Valisi Metamfetamin ile Mücadele İçin Bir Araya Geldi
Ülke genelinde kullanımı yaygınlaşan metamfetamin maddesinin önüne geçilerek, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde 14 ilin valisi, Aksaray'da düzenlenen 'Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıda, metamfetamin kullanımının engellenmesi için ortak mücadele stratejileri ve yöntemleri üzerinde değerlendirme yapıldı.
- 14 Şub Erzurum'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Judo Şampiyonasında başarılı sonuçlar elde eden sporcular Rektör Yücel Oğurlu'yu ziyaret etti
Erzurum'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Judo Şampiyonasında bireyselde kazandıkları 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan sporcular, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu ziyaret etti. Sporcular, elde ettikleri başarılı sonuçlar ve gösterilen ilgi ve destekler için teşekkür etti.
- 14 Şub Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Spor Kulübü Kuruldu
Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Spor Kulübü kurularak genç sporcuların yetiştirilmesine zemin oluşturulacak. Kulüp, birçok farklı spor dalında faaliyet gösterecek ve öğrencilerin profesyonel sporcu olarak müsabakalara katılmasını sağlayacak. Kulübün kuruluş sürecinde destek veren Rektör ve Dekan da teşekkür edildi.
- 14 Şub İTÜ akademisyenlerinden oluşan uzman ekip Erzincan'a hareket etti
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mustafa Kumral, Erzincan'da gerçekleşen maden faciasını değerlendirdi. Kumral, bölgede alınması gereken tedbirler için kurtarma çalışmalarını işaret ederek, uzman bir ekibin bölgeye hareket ettiğini belirtti. Ekip, incelemeler yapacak ve tedbirler hakkında bilgi verecek.
- 14 Şub İTÜ akademisyenlerinden oluşan uzman ekip Erzincan'a hareket etti
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mustafa Kumral, Erzincan'da gerçekleşen maden faciasını değerlendirdi. Kumral, bölgede alınması gereken tedbirler için kurtarma çalışmalarını işaret ederken, İTÜ akademisyenlerinden oluşan uzman bir ekip de bölgeye incelemeler yapmak üzere hareket etti.
- 14 Şub İTÜ akademisyenlerinden oluşan uzman ekip Erzincan'a hareket etti
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mustafa Kumral, Erzincan'da gerçekleşen maden felaketini değerlendirdi. Kumral, bölgede alınması gereken tedbirler için kurtarma çalışmalarını işaret ederken, İTÜ akademisyenlerinden oluşan uzman bir ekip de bölgeye incelemeler yapmak üzere hareket etti.
- 13 Şub CHP'li Milletvekili Deniz Demir, İstanbul Üniversitesi'nin Ziyaretçilere Açılmasına Tepki Gösterdi
CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, İstanbul Üniversitesi'nin vatandaş ziyaretine açılmasına tepki gösterdi. Demir, üniversitelerin bilim yuvaları olduğunu ve gençlerin eğitim alanının korunması gerektiğini belirterek, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne yanlış karadan dönmesi çağrısında bulundu. Rektörlük kararıyla kampüsün ziyarete açılmasının ardından ziyaretçiler amfilere kadar girerek öğrencileri izledi. Demir, bu kararın öğrencilerin eğitim haklarını ihlal ettiğini ve güvenlik riski oluşturduğunu vurguladı.
- 13 Şub Erzurum'da Üniversiteler Arası Kar Voleybolu Şampiyonası Sonuçlandı
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası sona erdi. Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan şampiyonaya 22 üniversiteden yaklaşık 100 sporcu katıldı. Erzurum Voleybol İl Temsilcisi Ragıp Koçak, organizasyonun başarılı geçtiğini ve bundan sonra uluslararası kar voleybolu yarışmalarına da ev sahipliği yapacaklarını belirtti. Müsabakalar sonunda derece giren üniversiteler açıklandı.
- 13 Şub MSKÜ, Üniversiteler Arası Bölgesel Lig Voleybol Müsabakalarında Şampiyon Oldu
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Bölgesel Lig Voleybol Müsabakaları'nda MSKÜ, kadınlar ve erkekler voleybol takımlarıyla şampiyon oldu. Kadınlar finalinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesini 3-1 yenen MSKÜ, süper lig play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Erkekler finalinde ise Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini 3-0 yenen MSKÜ, şampiyonluk kupasını kazandı ve süper lig play-off müsabakalarına katılma hakkı elde etti. MSKÜ antrenörleri, sporcuların gösterdikleri fedakarlık ve çaba için teşekkür ederken, üniversite ve ilin en iyi şekilde temsil edildiğini vurguladılar.
- 13 Şub Ulaştırma Bakanı: Sosyal medya kullanım süresi son derece ciddiyetle ele alınmalı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Güvenli İnternet Günü Etkinliği'nde yaptığı konuşmada, sosyal medya kullanım süresinin ülkemizde dünya ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek, bu konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı. Bakan Uraloğlu, çocukların internet dünyasında yalnız bırakılmaması gerektiğini ve vatandaşların interneti güvenli bir şekilde kullanmayı öğrenmeleri gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Bakanlık olarak güvenli internet konusunda bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını ve siber tehditlere karşı etkin bir mücadele verdiklerini söyledi.
- 13 Şub Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Aile ve Dini Rehberlik Merkezini Ziyaret Etti
Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, toplumun aile hakkında dini açıdan doğru bilgilendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Emirdağ İlçe Müftülüğü bünyesinde hizmet verecek olan Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'nin açılışı yakın zamanda gerçekleştirilecek. Merkezde, aileye yönelik çalışmalar yapılacak ve aile bireylerinin dini içerikli sorunlarına çözüm üretilecek.
- 13 Şub Judo Antrenörü ve Hakem Eşi, Şampiyonaya 2 Aylık Bebekleriyle Katıldı
Giresun Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde çalışan Judo antrenörü Kader Keskin Işık ve hakem eşi İbrahim Işık, Türkiye Üniversiteler Arası Judo Şampiyonası'na 2 aylık bebekleri Ali Çağan ile birlikte katıldı. Kader Keskin Işık, minik Ali Çağan'ın okula başlayana kadar kamp ve turnuvalarda büyüyeceğini belirtti.
- 12 Şub CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi'ni ziyaret etti
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki ve Olgun Atilla ile birlikte MTK'yi ziyaret etti. Tugay, üreticilerle bir araya gelerek kent ittifakı oluşturulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, MTK'nın sorunlarının çözümü için destek sözü verdi.
- 12 Şub Trakya Üniversitesi ile Tiran Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı
Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Balkan Üniversiteler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında Arnavutluk Tiran Üniversitesi ile iş birliği anlaşması imza töreni düzenlendi. Anlaşma, eğitim, araştırma ve diğer akademik faaliyetlerin yanı sıra kültürel iş birliğini de içermektedir. İmzalanan anlaşma ile iki üniversitenin uluslararası alanda daha etkin bir konuma gelmesi ve öğrenci, akademisyen ve araştırmacılar için daha geniş imkanlar sunulması hedeflenmektedir.
- 12 Şub Düzce Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Bölgesel Lig Şampiyonu Oldu
Düzce Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Üniversiteler Arası Voleybol Bölgesel Lig grup müsabakalarında yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonada üstün performans sergileyen takım, Süper Lig'e yükselme müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
- 12 Şub Düzce Üniversitesi Voleybol Takımı Bölgesel Lig Grup Müsabakalarında Şampiyon Oldu
Düzce Üniversitesi kadın voleybol takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Voleybol Bölgesel Lig Grup Müsabakalarında namağlup şampiyon oldu. Şampiyonada gösterdikleri üstün performansla Süper Lig'e yükselme müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.
- 12 Şub UNESCO, Dünya Radyo Günü'nün 13. yıl dönümünü kutluyor
UNESCO, Dünya Radyo Günü'nün 13. yıl dönümünü 'Bilgilendiren, eğlendiren ve eğiten bir yüzyıl' temasıyla kutluyor. Radyo, dünyada en çok güvenilen ve kullanılan medya araçlarından biri olmaya devam ediyor. UNESCO, dünya çapındaki tüm radyo endüstrisini, yüzyıllık yolculuğunun bu özel ve önemli dönüm noktasında, küresel kutlamasına katılmaya davet ediyor.
- 12 Şub Palandöken Kayak Merkezi Hem Kayak Tutkunlarına Hem de Kar Voleybolu Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapıyor
Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip olan Palandöken Kayak Merkezi, hem kayak tutkunlarına hem de kar voleybolu şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Palandöken'deki otellerin doluluk oranı her geçen sezon artarken, kayak merkezinde 40'a yakın pist bulunuyor. Ayrıca, Palandöken'de düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası'na 22 üniversiteden yaklaşık 100 sporcu katılıyor. Kayak yapmayı bilmeyenler ise acemi pistinde kızakla karın keyfini çıkarıyor.
- 11 Şub Erzurum'da düzenlenen Kış Spor Oyunları'nda Üniversiteler Arası Türkiye Snowboard ve Alp Disiplini Şampiyonası tamamlandı
TÜSF tarafından düzenlenen yarışlara 19 üniversiteden 198 sporcu katıldı. Alp disiplini ve snowboard branşlarında dereceye giren sporcular belirlendi. Ödül törenine TÜSF Başkanı ve diğer yetkililer katıldı.
- 11 Şub Boksta başarılı Vanlı 4 kadın boksör Avrupa Şampiyonası için hazırlanıyor
Vanlı 4 kadın boksör, milli takım formasıyla katılmayı hedefledikleri Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Evin Erginoğuz, Helin Çaça, Şeyma Düztaş ve Yaren Düztaş, kısa sürede kendilerini geliştirerek birçok kez Türkiye şampiyonu oldu. Nisan ayında Hırvatistan'da yapılacak şampiyonaya katılmayı hedefleyen sporcular, milli takım kadrosunda yer almak için antrenman yapıyor.
- 10 Şub Mansur Yavaş: İstanbul'daki aday emeklileri darda bırakmış
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul'daki adayın emeklileri darda bıraktığını söyledi. Yavaş, Ankara'daki adayın ise 50 bin aileye destek olduğunu belirtti. Yavaş, beş yılda yapılan icraatları ve belediyenin kaynaklarını anlattı.
- 10 Şub ABB Başkanı Mansur Yavaş: Belediye harcamaları şeffaf şekilde paylaşılıyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye harcamalarının şeffaf olduğunu ve acil ihtiyaçların öncelikli olduğunu belirtti. Yavaş, görev süresince şeffaf bir şekilde hizmet verdiğini ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda harcama yaptıklarını söyledi. Ayrıca, Yavaş, Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok'a yönelik eleştirilerde bulundu.
- 10 Şub Erzurum'da Üniversiteler Arası Kar Voleybolu Şampiyonası Başladı
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası başladı. Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 22 üniversiteden yaklaşık 100 sporcu katılıyor. Erzurum Voleybol İl Temsilcisi Ragıp Koçak, kar voleybolunun yeni bir branş olduğunu ve yakın zamanda olimpiyatlara girmesini beklediklerini belirtti. Organizasyon, 13 Şubat Salı günü final müsabakalarıyla sona erecek.
- 09 Şub Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Mersin'de Son Buldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Mersin'de sona erdi. Yaklaşık 40 kurum ve kuruluşun katıldığı etkinlikte, devlet teşvikleri hakkında bilgi verildi ve çeşitli uygulamalar tanıtıldı. Programa 15 bin kişi katıldı ve ilgi oldukça yüksekti. Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, başka illerde de düzenlenecek.
- 09 Şub Sakarya Büyükşehir Judo Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu
Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Judo Türkiye Şampiyonası'nda Sakarya Büyükşehir Judo takımı sporcusu Sedat Durmuş 81 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.
- 09 Şub Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerle birebir sohbet etti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görevi boyunca yaklaşık 15 bin öğretmenle birebir sohbet ettiğini belirterek, en ücra köşede görevli öğretmenlerin derdini dinleyebildiğini söyledi. Bakan Tekin, üniversitelerin gelişimine de değinerek, bugünün üniversitelerinin 1990'lı yıllara kıyasla çok daha ileride olduğunu ifade etti.
- 09 Şub Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi'nde konuştu
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri ile basına kapalı toplantı yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen 'Maarif Buluşmaları'na da katıldı. Konuşmasında üniversitelerdeki problemlere değinen Tekin, Türkiye'deki üniversitelerin 1990'lı yıllara kıyasla çok daha iyi bir seviyede olduğunu belirtti ve öğretim üyelerinin sorunlarının çözümü için adım atılması gerektiğini vurguladı.
- 08 Şub BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: İsrail'in Gazze'ye tampon bölge oluşturma girişimi savaş suçu olabilir
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Gazze ile arasında bir 'tampon bölge' oluşturma girişiminin savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulundu. Türk, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze Şeridi'nde bulunan tüm binaları yıkarak bölgeyi temizlediğini belirtti. Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ne göre, askeri operasyonlar sırasında özel kişilere ait mülkleri tahrip etmek yasaktır ve bu eylemler savaş suçu anlamına gelebilir.
- 08 Şub Yunanistan'da 'özel üniversite' protestoları sürüyor
Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce öğrenci, hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısını protesto etmek için bir kez daha sokağa indi. Öğrenciler, özel üniversitelerin kurulması ile üniversite diplomalarının önemini kaybedeceğini yineleyerek, 'Özel üniversitelere hayır' yazılı pankartlar açtı. Öğrenciler, sık sık 'Özel üniversiteleri kuramayacaksınız, tüm üniversiteler kamusal kalacak' sloganı attı.
- 08 Şub Atina'da öğrenciler özel üniversitelere karşı protesto düzenledi
Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce öğrenci, hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısını protesto etmek için yeniden sokağa indi. Öğrenciler, özel üniversitelerin kurulması ile üniversite diplomalarının önemini kaybedeceğini vurgulayarak, 'Özel üniversitelere hayır' yazılı pankartlar açtı.
- 08 Şub Mersin'de Gençlere Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Mersin'de başladı. Fuar ve etkinlik alanında 40 kurum ve kuruluş, gençlere devlet teşviklerini tanıttı. Etkinlikte, burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programları hakkında bilgi verildi. AA standı da gençlerin yoğun ilgisini çekti. Vali Ali Hamza Pehlivan, etkinliğin faydalı ve verimli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar ise etkinliklerin 2021'de başladığını ve 16 şehirde 1 milyondan fazla gencin katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
- 08 Şub Balıkesir Üniversitesi Sporcuları Türkiye Üniversiteler Judo Şampiyonasında 10 Madalya Kazandı
Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Türkiye Üniversiteler Judo Şampiyonasında 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak toplamda 10 madalya elde etti. Bu başarıyla Balıkesir Üniversitesi genel klasmanda birincilik elde etti.
- 08 Şub Erzurum'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Judo Şampiyonası sona erdi
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Judo Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya 29 üniversiteden 106 sporcu katıldı. Başarılı olan sporculara madalyaları verildi. Erzurum Teknik Üniversitesi iki altın madalya kazandı.
- 08 Şub Alanya Üniversitesi Öğrencileri Gastro Alanya Yemek Yarışması'nda Altın Madalyaları Topladı
Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe ile Turizm Aşçılar Derneği iş birliğiyle düzenlenen 8. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması'nda, Alanya Üniversitesi öğrencileri altın madalyaları topladı. Şilli Saklı, Tarık Tuna Akçalı, Batuhan Apaydın, Erolcan Beypazarlı, Mehmet Arif Erzen, Ali Yılmaz ve Alperen Baş, yarışmada başarılı performans sergiledi.
- 08 Şub TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Eğitim sistemi eleştirel düşünceyi öncelemeli
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Olağan Genel Kurulu’nda; "Çağı yakalamamızı sağlayacak olan eğitim sistemi ezberci değil, eleştirel ve yaratıcı düşünceyi öncelemekten geçer. Bilimin yol göstericiliğine sıkı sıkı sarılmalıyız. Bu sistemde cemaat ve tarikatlara da siyasetle ilişkilendirilen yapılara da yer olmaması gerekir" dedi. Ülke ekonomisinde yaşanan sorunların sadece para ve maliye politikalarıyla aşılabilir nitelikte olmadığını kaydeden Turan, "Sorunların etrafından dolaşmak, pansuman önlemlerle çözümü geleceğe ötelemek, ülkenin çıkarına olmuyor” diye konuştu.
- 08 Şub Depremde yakınlarını kaybeden milli judocu İpek Sertel, Türkiye Üniversiteler Arası Judo Şampiyonası'nda iki şampiyonluk kazandı
Kahramanmaraş merkezli depremlere yakalanan ve birçok yakınını kaybeden milli judocu İpek Sertel, Erzurum'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Judo Şampiyonası'nda +78 kiloda ve açık sıklette şampiyon oldu. Şampiyonluklarını depremde hayatını kaybeden antrenörü İbrahim Saday ve diğer depremzedelere armağan eden Sertel, her maça enkazda kalan sevdikleri için çıktığını belirtti.
- 08 Şub Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Alişir Nevai Özbek Dil ve Kültür Merkezi Açıldı
Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Alişir Nevai Özbek Dil ve Kültür Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, merkezin Türkiye-Özbekistan ilişkileri açısından önemli olduğunu belirtirken, Ali Şir Nevai Taşkent Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şuhrat Sirociddinov ise merkezin Türk gençlerine Özbekistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinme imkanı sunacağını ifade etti.
- 08 Şub İEÜ, Kahramanmaraş Depremi'ni Anmak ve Afet Farkındalığı Sempozyumu Düzenledi
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 6 Şubat deprem felaketinin birinci yıl dönümünde 'Kahramanmaraş Depremini Anmak ve Afet Farkındalığı' konulu sempozyum gerçekleştirdi. Sempozyumda, depremin oluşturacağı hasarları en aza indirmek için yapılması gerekenler ele alındı. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, sempozyumda yaptığı konuşmada, afet yönetimi ve risk azaltmaya yönelik bir araştırma ve uygulama merkezi kuracaklarını belirtti.