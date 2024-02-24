Son Dakika Üniversiteler Haberleri

15 Şub 15 Şub

İmamoğlu: "Evet Sisi'mi Binali mi Kendisi Sisi'den Yana Tercihte Bulundu Onu Görüyoruz. Ne Olacak Şimdi?"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Beykoz Belediye Başkan adayı Alaattin Köseler ile birlikte İBB Miras tarafından kültür ve yaşam alanına dönüştürülen ve 10 Mart’ta açılması planlanan Beykoz Çubuklu silolarındaki çalışmaları inceledi. Soruları cevaplayan İmamoğlu: Tabi şunu söyleyeyim yani daha dün Kanal İstanbul meselesinde ya-pa-ca-ğız diye heceleyen bir anlayış şimdi vatandaşın gündeminde olmayan bizim de gündemimizde yoktur diyebiliyor. Ama bu “U” dönüşlerinin uzağında bir yapı değil o yapı. Bu “U” dönüşünün en somut örneğini dün Sevgililer Günü'nde yaşadık. Yani Sisi’mi Binali’mi diyen Sayın Cumhurbaşkanı dün Mısır'da sevgili kardeşim diyerek 14 Şubat Sevgililer Gününde Mısır'ı ziyaret etmiştir. Bu U dönüşüne alışkınız. Ama biz memleketimizin aleyhine yapılması muhtemel bu tür tavır ve davranışları sergileyecek insanlara “U” dönüşü şansını bile vermeyeceğiz. “U” dönüşü şansını bile vermeyeceğiz. Onları geri vitesiyle inşallah ait oldukları yere göndereceğiz. Evet Sisi’mi Binali mi kendisi Sisi'den yana tercihte bulundu onu görüyoruz. Ne olacak şimdi?" dedi.