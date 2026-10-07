Yozgat’ta Gazze’ye yapılan saldırılar protesto edildi - Son Dakika
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Yozgat’ta Gazze’ye yapılan saldırılar protesto edildi

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Yozgat’ta Gazze’ye yapılan saldırılar protesto edildi
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Yozgat Filistin Platformu, İsrail'in son üç yıldaki Gazze saldırılarını protesto etti. Açıklamada, "Tarihte ilk kez bir soykırım tüm dünyaya izletiliyor. Okullar, üniversiteler, ibadethaneler, hastaneler bombalanıyor" denildi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Filistin Platformu, İsrail'in son üç yıldaki Gazze saldırılarını protesto etti. Açıklamada, "Tarihte ilk kez bir soykırım tüm dünyaya izletiliyor. Okullar, üniversiteler, ibadethaneler, hastaneler bombalanıyor" denildi.

İsrail'in son 3 yıldır Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırıları gündeme taşımak ve protesto etmek üzere Yozgat Filistin Platformu tarafından "Özgür Filistin Haftası" kapsamında protesto düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki eylemde Gazze için dualar edilmesinin ardından platform tarafından hazırlanan basın açıklamasını Ömer Yağmur okudu.

Yağmur, "Tarihte ilk kez bir soykırım tüm dünyaya izletiliyor. Okullar, üniversiteler, ibadethaneler, hastaneler bombalanıyor. Arama kurtarma ve sağlık ekipleri, ambulanslar, gazeteciler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar hedef alınıyor. İnsan aklıyla dalga geçercesine ateşkes ilan edilip, ardından 15 bin kişi daha şehit ediliyor" dedi.

Yağmur, günde 600 tırın üzerinde gıda yardımının yapılmasına karşılık, Filistin'e yalnızca 30 tırın girişine izin verildiğini, bunların sadece yarısını gıdanın oluşturduğunu ileri sürdü.

"İnsanlar yemek kuyruklarında can verirken, gökten helikopterlerle atılan yardım kolilerinin altında kalıp ezilirken, Siyonist İsrail ve destekçisi Amerika, Filistin'de artık hayatın normale dönmeye başladığı yalanlarıyla tüm dünya ile alay ediyor" diyen Yağmur, şöyle konuştu:

"İsrail son 3 yıllık süreçte sadece Filistin'e saldırmakla kalmadı. Lübnan, Suriye, İran, Yemen ve Katar'da da saldırılar düzenlendi. Kuduz köpek gibi her yere saldıran Siyonistlerin Lübnan'a yönelik saldırıları bugün de devam etmektedir. Yemin olsun ki biz bu hesabı kapatmayacağız. Bebek katili vahşiler, soykırımcı Siyonistler, işbirlikçi emperyalistler döktükleri kanda boğulmadıkça, ABD ve Siyonist işgal çetesi Filistin'den defolup bu dünyadan silininceye kadar susmayacağız. Filistin'deki bir zeytin ağacı kadar bile tarihi olmayan İsrail, 158 ülkenin tanıdığı, başkenti Kudüs olan Filistin devletinden defolup gitmedikçe içimizdeki yangını söndürmeyeceğiz. Bizler bu kendini dünyanın sahibi gören Siyonist alçakların yıkıldığını, iki yüzlü ve kahpe yaklaşımlarla açıktan ya da el altından İsrail'i destek veren tüm markaların, tüm firmaların, tüm şahısların sadece Allah'ın huzurunda değil, dünyada da savaş suçlusu olarak yargılandıklarını görmek istiyoruz. ve Yozgat Filistin Platformu olarak bu yolda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz."

Kaynak: ANKA
FilistinİsrailYozgatGazzeYerelSon Dakika

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