11 Yaşındaki Mert Yetiştiren, Kendini Ateşe Vererek Hayatını Kaybetti

Yaşam

İZMİR'in Bornova ilçesinde üzerine kolonya döküp kendini ateşe veren 11 yaşındaki Mert Yetiştiren, 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, geçen 17 Aralık'ta Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Yetiştiren, iddiaya göre, evde tek başına olduğu sırada bilinmeyen üzerine kolonya döktükten sonra çakmakla kendini ateşe verdi. Alevleri söndüremeyen Mert, telefonla annesi arayıp durumu bildirdi. Çalıştığı yerden eve gelen anne, vücudunda yanıklar olan Mert'i, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Mert, 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Mert Yetiştiren dün toprağa verilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.