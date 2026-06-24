12 Yaşındaki Çocuklardan Örnek Çevre Hareketi

BURSA'nın İznik ilçesinde yaşayan ve sanal medyada izlediği çevre temizliği videolarından etkilenen Çınar Girgin'in (12), başlattığı 'Temiz İznik' hareketi, kısa sürede 12 kişilik gönüllü bir çevre ekibine dönüştü. Okuldan geriye kalan zamanlarında bisikletleri ile ilçeyi adım adım dolaşan 12 arkadaş, 3 ayda 40 poşet çöp topladı.

Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi Çınar Girgin, sanal medyada izlediği çevre temizliği videolarından etkilenerek, 'Temiz İznik' hareketini başlattı. Okuldan geriye kalan zamanlarında ailesinin de desteğiyle, elinde eldivenleri, bisikletinin gidonuna taktığı çöp poşetiyle ilçeyi sokak sokak gezmeye başlayan Girgin, çevreye gelişigüzel atılan çöpleri toplamaya başladı. Çınar Girgin'in sosyal sorumluluk bilinci kısa sürede kulaktan kulağa yayılınca, okul arkadaşları da kendisine destek vermeye başladı. 'Temiz İznik' hareketi, kısa sürede 12 kişilik gönüllü bir çevre ekibine dönüştü. 12 yaşındaki 12 arkadaş, 3 ayda 40 poşet çöp toplayarak, çevre temizliğine katkıda bulundu.

'KÜÇÜCÜK ALANDAN ÇIKAN ÇÖPLERİ GÖRÜNCE İNANAMADIM'

Çöp topladıkları için zaman zaman akran zorbalığı yaşadıklarını söyleyen Girgin, "İnternette gördüğüm videolarla çevre temizlemenin nasıl bir şey olduğunu anladım. İznik'te neden böyle bir şey yapılmadığını düşündüm. Etrafın çok pis olduğunu gördüm. Özellikle anıtların çevresi çok kirliydi. Arkadaşlarımı toplayıp, temizlik etkinlikleri yapmaya başladım. Bizimle çok dalga geçtiler. 'Belediye çöpçüleri', 'Gidin şurayı da temizleyin' diyerek alay edenler oldu. Ama biz bunlara aldırış etmedik. İnsanların yoğun kullandığı yerleri temizlemeye başladık. Küçücük bir alandan bile çok fazla çöp çıkınca inanamadım. İnsanların çevreyi daha temiz tutabileceklerini düşünüyorum. Sayımızı artırarak 'Temiz İznik' için bir adım daha atıyoruz" diye konuştu.

'BİZİ TEBRİK EDİYORLAR'

En çok şekerleme ambalajları ve sigara izmaritleriyle karşılaştıklarını belirten Çınar Girgin, "Bankların yanında, oturma alanlarında ve çay bahçelerinin çevresinde çok fazla çöp görüyoruz. Genellikle insanlar bizi tebrik ediyor. Bazıları kötü yorum yapıyor ama 10 yorumdan sadece biri kötü oluyor. İnsanların kötü yorum yapmasını anlamıyorum. Biz şu anda 12 arkadaş olarak çevreyi temizlemeye devam ediyoruz" dedi.

'FARKLILIĞI FARK ETTİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Projeye sonradan katılan Bahadır Ünal da çalışmalarının zamanla büyük ilgi gördüğünü söyleyerek, "Çınar bu projeyi kurduktan 2-3 ay sonra beni aradı. Sayımızın az olduğunu söyledi. Ben de ona destek verdim, o da bana destek verdi. Bu sayede projemiz çok fazla kişi tarafından görüldü. İnsanların bu farklılığı fark ettiğini düşünüyorum. Çünkü bazı yerler artık daha temiz. Geçen gün temizlediğimiz bir yere tekrar gittim ve aynı şekilde temiz kaldığını gördüm. Bu konuda farkındalık yarattığımızı düşünüyoruz" diye konuştu. 'Temiz İznik' hareketine İznik Belediyesi'nin yanı sıra öğretmenlerden, okullardan, esnaf ve çok sayıda kişiden malzeme tedarik ederek destek olduğunu söyleyen Ünal, "Bize çöp toplama aparatı, çöp torbası ve eldiven gibi malzemeler hediye ediliyor. Bu konuda bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'FARKINDALIK OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Deniz Kuzucuoğlu ise "İnsanın yaşam kaynağı oksijen olduğu için çevremiz kirlenince oksijenimiz de kirleniyor. Sadece biz değil, sessiz dostlarımız da zarar görüyor. İnsanlar, 'Ben atmadım' diyerek sorumluluk almıyor. Biz de tam olarak bunun için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Amacımız sadece İznik değil, tüm ülkede çevre bilinci oluşmasına katkı sağlamak. Gönül ister ki sayımız 100 kişi, 200 kişi olsun. İznik temiz olursa çok mutlu oluruz. Çünkü sabah akşam bunun için uğraşıyoruz. İnsanların yaşadığı yerleri sevmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

ESNAFTAN DESTEK

İznik sahilinde çay bahçesi işleten Habil Hece, çocukların çalışmalarından etkilendiğini belirterek destek verdiğini söyledi. Hece, "Sahil bölgesinde esnafım. Geçen gün burada 12-13 yaşlarında gençleri gördüm. Gerçekten çok etkilendim. Yaptıkları etkinlik çok hoşumuza gitti. Kendileriyle gurur duydum. Doğadaki pet şişeleri ve çöpleri temizlemeleri bize gurur verdi. Buradan bütün gençlere sesleniyorum; herkes bulunduğu alanı temiz tutarsa doğada daha uzun ve daha güzel yaşayabiliriz. Günümüzde gençler daha çok telefon ve oyunlarla vakit geçiriyor. Bu çocuklar ise örnek bir davranış sergiliyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Diğer gençlere de örnek olmalarını diliyorum. Çok güzel bir etkinlik yapıyorlar. İş yerimize uğradıklarında kendilerine ikramlarımız oluyor. Hepsini çok seviyoruz" dedi.