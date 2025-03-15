"Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "Kardeş Payı" gibi başarılı yapımlarda yer alan alan oyuncu Şinasi Yurtsever, 13 Mart'ta 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir gizlediği mide kanseriyle boğuşan Yurtsever'in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu.
18 yıllık eşi Şinasi Yurtsever'in kaybının ardından Ferihan Kaya Yurtsever, anma töreni esnasında taziye mesajlarını alırken gözyaşlarına boğuldu. Arkadaşlarının yardımıyla yürüyen Ferihan Kaya Yurtsever'in o anları kameralara yansıdı.
Cenaze töreninde Binnur Kaya, Yabancı Damat'ta birlikte rol aldığı, dizinin Hamit Usta'sı Şinasi Yurtsever'in eşi Ferihan Kaya Yurtsever'i teselli ettiği anlar objektiflere yansıdı.
Son Dakika › Yaşam › 18 yıllık eşinden Şinasi Yurtsever'e acı veda - Son Dakika
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