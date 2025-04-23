23 Nisan Coşkusu Konyaaltı'nda

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Konyaaltı Belediyesi kreşleri ve Bebek Parkı'nda coşkuyla kutlandı. Kreşlerde eğitim gören minikler bayramlarını doyasıya kutlarken, Bebek Parkı'nda ise minikler aileleriyle birlikte, çeşitli oyun ve atölyelerde bayramın tadını çıkardı.

Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı Bebek Parkı, Hurma, Gürsu, Toros ve Uncalı kreşlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük coşkuyla kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı gün, bu yıl 105'inci kez kutlanırken, minikler birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerle bayram sevincini doyasıya yaşadı.

AİLELERDEN BÜYÜK ALKIŞ

Kreşlerde miniklerin renkli gösterileriyle şenlenen etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından bayraklarla gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle devam etti. Kreş öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları dans ve müzik gösterileriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Renkli kostümlerle sahne alan minikler, ailelerinden büyük alkış aldı.

ÇOCUK ŞENLİĞİNE DÖNÜŞTÜ

Konyaaltı Belediyesi'ne ait Bebek Parkı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Minikler için düzenlenen 'Çal Söyle' etkinliğinde çocuklar hem enstrümanlarla tanıştı hem de şarkılar söyledi. 'Hikaye Zamanı' bölümünde masal dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkan çocuklar, danslar ve neşeli şarkılar eşliğinde bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Rengarenk yüz boyama etkinliğiyle çocukların yüzleri bayrama özel desenlerle süslendi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde çocuklar, parkı çocuk şenliğine dönüştürdü.

Haber- Kamera: ANTALYA,