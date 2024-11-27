''700 liralık işlem için 8300 lira ödüyorum'' diyen Şoray Uzun isyan etti - Son Dakika
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Yaşam

''700 liralık işlem için 8300 lira ödüyorum'' diyen Şoray Uzun isyan etti

\'\'700 liralık işlem için 8300 lira ödüyorum\'\' diyen Şoray Uzun isyan etti

Bir döneme damga vuran ''Şoray Uzun Yolda'' ile hafızalara kazınan Şoray Uzun sosyal medya hesabından isyan etti. İstanbul-İzmir otobanında HGS bakiyesi eksik görünen ünlü isim sonrasında ödediği tutar için ''Hakkımı helal etmiyorum'' dedi.

27.11.2024 13:58
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Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren Şoray Uzun, HGS'ye geçişinden sonra para yüklemesi yapmasına rağmen ücretin çekilmediğini daha sonra cezalı bir tutar ödediğini belirterek duruma isyan etti.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan Uzun, "Yazın İstanbul-İzmir otobanını kullandım. HGS bakiyem yeterli değildi. Ertesi gün yükledim. Sistem çekmemiş. Bazen böyle oluyormuş. Ben bankaya yatırdım, sistem çekmemiş niyeyse! Kaçak geçişimin 4 katını ödedim. Şimdi de icra takibi, avukatlık, vekalet kıl tüy 700 liralık geçişe 8300 lira ödeyeceğim. Burada bir adaletsizlik var. Hakkımı helal etmiyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Şoray Uzun'un o paylaşımı;

'700 liralık işlem için 8300 lira ödüyorum' diyen Şoray Uzun isyan etti

Şoray Uzun, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam ''700 liralık işlem için 8300 lira ödüyorum'' diyen Şoray Uzun isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Yalnız Kurt:
    Bende etmiyorum. Müsebbibi kimse 34 0 Yanıtla
  • Murat çolak:
    takip edeceksin şoray bey 4 22 Yanıtla
  • Depeche:
    Haram olsuunn 12 0 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Benim nazarimda bu yol paralari zaten hirsizlik 7 0 Yanıtla
  • Muharrem Yüzügüldü:
    Yüzde 60 araç sahipleri yaşıyor bu durumu bende ödedim HGS de para olduğu halde çekmiyor ..Şoray uzun bu durumu duyurdunuz için çok teşekkür ederim 5 0 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    haram olsun 4 0 Yanıtla
  • Sagamore:
    makarna nasıl iyi mi millet 3 1 Yanıtla
  • Sait Mevlut:
    Bu kul haklarını nereye götürecek yöneticilerimiz. 0 0 Yanıtla
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