75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Yaşam

75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı

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Azmi sayesinde 75 kilo vererek adeta başka biri olan kadın, deneme kabininde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı. O ana ilişkin görüntü kısa süre içerisinde en çok izlenenler arasına girdi.

08.11.2024 09:52  Güncelleme: 09:59
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1 yıl içinde tam 75 kilo veren kadın hayalindeki vücuda kavuştuğunda yeni kıyafetler almak için alışverişe çıktı. Kabinde kendisini yeni kıyafetleri içinde gören kadın, duygularına hakim olamadı ve ağlamaya başladı.

"GERÇEKTEN MÜKEMMEL BİR AZİM"

Kısa sürede büyük ses getiren videonun altına "Gerçekten mükemmel bir azim", "Ben 3 kiloyu veremiyorum helal olsun", "Azmin sonu zafer" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte kadının son hali;

75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı
75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı
75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ƒ????? ????¸:
    her yeri sarkık olmuştur şimdi çok operasyon geçirmesi gerekiyor midesi hassas olan erkekler kaldıramaz bu ilişkiyi 1 7 Yanıtla
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SON DAKİKA: 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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