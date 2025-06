Abdullah Çatlı\'nın kızının paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu

Serkan Güngör:

parlatilan isimlere dikkat etmek lazim.. dun degil gelecek icin işlenen isimler her daim sorgulanmali zihnen.. genelde de gecmislerinde bi kopukluk olur ya da yuzeysel bilgilere ulasilir suraya gitti burayi bitiridi.. ee gerisi.. bugunlerde iki isim bilincaltina yerlestirilmeye kahramanlastirilmaya calisiliyor. pragmatik tarih algisina benzer sekilde.. once kahramanlastir..hani cogu kez onlarca basarisizlik dolu olsalar bile.. bu gibi seyler komplo teorisi vs degil aslinda her ulke icin ekilen tohumlar oluyor mihraklarca.. tarih bize bunu ogretti..