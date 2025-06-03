Abdullah Çatlı'nın kızının paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu - Son Dakika
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Yaşam

Abdullah Çatlı'nın kızının paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu

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Abdullah Çatlı\'nın kızının paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu
03.06.2025 12:50  Güncelleme: 12:57
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Abdullah Çatlı\'nın kızının paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu
Haber Videosu

Abdullah Çatlı'nın kızı Doç. Dr. Gökçen Çatlı, babasının doğum günü için sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı. Babasıyla olan fotoğraflarını ''Bir ad gününde daha sensizim babam'' notuyla slayt haline getiren Çatlı'nın gönderisi kısa sürede büyük ilgi gördü ve yüzlerce yorum aldı.

Abdullah Çatlı'nın kızı Doç. Dr. Gökçen Çatlı, babasının doğum günü vesilesiyle yaptığı sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Çatlı, babasıyla olan çocukluk fotoğraflarını slayt haline getirerek, "Bir ad gününde daha sensizim babam. Kokunu çok ama çok özledim" notunu düştü.

YÜZLERCE YORUM ALDI

Paylaşım kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilirken, gönderiye yüzlerce yorum yapıldı.

Yapılan yorumlardan bazıları şöyleydi:

  • Babanın yokluğunda sende duruşunu korudun babasının kızı...
  • Allah rahmet eylesin. Çok hizmetleri oldu.
  • Allah rahmet eylesin.
  • Ruhu şad olsun.
  • Mekanı cennet olsun.
  • Kalbimizde her daim
  • Mekanı cennet olsun büyük reisin.

İşte Gökçen Çatlı'nın o paylaşımı;

Abdullah Çatlı'nın kızının paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu

"İKİ KİŞİNİN BİLDİĞİ SIR DEĞİLDİR"

Bir dönem Abdullah Çatlı'nın ameliyatla yüzünü değiştirerek Hakan Fidan olarak yaşamına devam ettiği şeklinde bir şehir efsanesi ortaya atılmıştı. Hatta bu konu Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı'ya da sorulmuştu. Gökçen Çatlı bu iddiaları, "Bu soruya babamın sözüyle karşılık vereyim; iki kişinin bildiği sır değildir. Şayet öyle bir şey varsa onu zaten tek kişi bilir. Babam böyle bir şey yapar mıydı? Yapmış olsa bile Sır dahilinde yapardı. Bunu ne ben ne de kardeşim hiçbirimiz bilmezdik" diyerek yanıtlamıştı.

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Son Dakika Yaşam Abdullah Çatlı'nın kızının paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Galatasaray 0606:
    Boş işler, haber değeri bile yok. 124 191 Yanıtla
  • Mehmet Doğan:
    abdullah çatlı yaşasaydı bu gün abdullah öcalana af isteye bilirlermiydi? 147 48 Yanıtla
    suna genç:
    Apo'ya af isteyen yok! Uydurmayın, şartsız teslim olacaklarsa olurlar yoksa mücadeleye devam denilmiş! 2 0
    islam Bulut null:
    memleket için hem hizmet hem hezimet yaptın Allah günahlarını affetsin 0 1
    islam Bulut null:
    yaşadığı zamanda idamı kaldırdılar MHP ne zirvaliyon kardeşim 0 0
  • Recep Şehitoğlu:
    ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 96 24 Yanıtla
  • Fırat Helvacı:
    Hepimizi paronayak yaptilar. 21 20 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    parlatilan isimlere dikkat etmek lazim.. dun degil gelecek icin işlenen isimler her daim sorgulanmali zihnen.. genelde de gecmislerinde bi kopukluk olur ya da yuzeysel bilgilere ulasilir suraya gitti burayi bitiridi.. ee gerisi.. bugunlerde iki isim bilincaltina yerlestirilmeye kahramanlastirilmaya calisiliyor. pragmatik tarih algisina benzer sekilde.. once kahramanlastir..hani cogu kez onlarca basarisizlik dolu olsalar bile.. bu gibi seyler komplo teorisi vs degil aslinda her ulke icin ekilen tohumlar oluyor mihraklarca.. tarih bize bunu ogretti.. 22 12 Yanıtla
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